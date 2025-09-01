Challenger Genova, Siviglia, Tulln, Shanghai, Cassis e Istanbul: I risultati completi con il dettaglio del Day 1 (LIVE)
CHALLENGER Genova 🇮🇹 – turno Qualificazione – 1° Turno Md, terra battuta
Center Court – ore 10:00
Gabriele Piraino vs Tommaso Compagnucci
Gianluca Cadenasso vs Giovanni Oradini
Kilian Feldbausch vs Lorenzo Carboni
Court 1 – ore 10:00
Andrea Picchione vs Eero Vasa
Johannes Ingildsen vs Enrico Dalla Valle
August Holmgren vs Thiago Agustin Tirante
Court 2 – ore 10:00
Tom Gentzsch vs Federico Bondioli
Giovanni Fonio vs Gabriele Pennaforti
CHALLENGER Cassis 🇫🇷 – turno Qualificazione – 1° Turno Md, cemento
CENTRAL CABESTO – ore 10:00
Nicolas Tepmahc vs Maxime Janvier
Filippo Moroni vs Kenny De Schepper
Timofey Skatov vs Antoine Escoffier (Non prima 13:00)
Sascha Gueymard Wayenburg vs Etienne Donnet
COURT 1 – ore 10:00
Justin Engel vs Felix Corwin
Jakub Paul vs David Pichler
Aryan Shah vs Billy Harris (Non prima 13:00)
Tom Paris vs Olle Wallin (Non prima 16:00)
COURT 2 – ore 10:00
Olaf Pieczkowski vs Cannon Kingsley
Hamish Stewart vs Egor Gerasimov
Arthur Fery vs Michael Geerts (Non prima 13:00)
CHALLENGER Istanbul 🇹🇷 – turno Qualificazione – 1° turno Md, cemento
Center Court – ore 09:00
Vadym Ursu vs Louis Wessels
Alex Hernandez vs Daniel Masur (Non prima 10:30)
Lukas Klein vs Saba Purtseladze (Non prima 12:30)
Kaya Arinc vs Mert Naci Turker
Hilton Court – ore 09:00
Michal Krajci vs Mert Alkaya
Ivan Nedelko vs Zura Tkemaladze (Non prima 10:30)
Mats Rosenkranz vs Viktor Durasovic (Non prima 12:30)
Court 3 – ore 09:00
Luca Potenza vs Arda Azkara
Peter Makk vs Miguel Tobon (Non prima 10:30)
Stefanos Sakellaridis vs Christian Langmo (Non prima 12:30)
CHALLENGER Seville 🇪🇸 – turno Qualificazione – 1° turno Md, terra battuta
Central – ore 11:00
Robert Strombachs vs Sergi Perez Contri
Miguel Damas vs Alex Martinez (Non prima 13:00)
Dusan Lajovic vs Elias Ymer (Non prima 17:00)
Roberto Carballes Baena vs Genaro Alberto Olivieri (Non prima 19:00)
Facundo Diaz Acosta vs Pablo Llamas Ruiz (Non prima 21:00)
Pista 3 – ore 11:00
Inaki Montes-De La Torre vs Jonas Forejtek
Raul Brancaccio vs Carlos Lopez Montagud
Nicolas Alvarez Varona vs Jaime Faria (Non prima 18:00)
Daniel Merida vs Christoph Negritu
Pista 4 – ore 11:00
David Jorda Sanchis vs John Sperle
Max Alcala Gurri vs Dominik Kellovsky
CHALLENGER Shanghai 🇨🇳 – turno Qualificazione – 1° Turno Md, cemento
Court 3 – ore 09:30
Hiroki Moriya vs Yaojie Zeng
Jie Cui vs Yu Hsiou Hsu (Non prima 10:30)
James McCabe vs Fajing Sun
Court 4 – ore 09:30
Kasidit Samrej vs Masamichi Imamura
Rigele Te vs Omar Jasika (Non prima 10:30)
Yoshihito Nishioka vs Yi Zhou
Court 7 – ore 09:30
Tsung-Hao Huang vs Sergey Fomin
Petr Bar Biryukov vs Kokoro Isomura
Court 5 – ore 09:30
Joshua Charlton vs Renta Tokuda
James Watt vs Filip Peliwo
CHALLENGER Tulln 🇦🇹 – turno Qualificazione – 1° turno Md, terra battuta
Centre Court – ore 10:00
Dennis Novak vs Jozef Kovalik
Zdenek Kolar vs Martin Krumich
Corentin Denolly vs Sandro Kopp
Marco Trungelliti vs Ivan Gakhov
Court 1 – ore 10:00
Rudolf Molleker vs Sebastian Gima
David Poljak vs Dan Martin
Sumit Nagal vs Mili Poljicak
Jelle Sels vs Diego Dedura
Court 2 – ore 10:00
Maxim Mrva vs Anton Matusevich
Jakub Nicod vs Kai Wehnelt
Filip Cristian Jianu vs Alex Barrena
TAG: Circuito Challenger
Segui LiveTennis.it su..Facebook Twitter RSS Youtube Follow @livetennisit