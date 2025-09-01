Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger Genova, Siviglia, Tulln, Shanghai, Cassis e Istanbul: I risultati completi con il dettaglio del Day 1 (LIVE)

01/09/2025 09:05 Nessun commento
Lorenzo Carboni ITA, 27.02.2006
Lorenzo Carboni ITA, 27.02.2006

CHALLENGER Genova 🇮🇹 – turno Qualificazione – 1° Turno Md, terra battuta

Center Court – ore 10:00
Gabriele Piraino ITA vs Tommaso Compagnucci ITA
Il match deve ancora iniziare

Gianluca Cadenasso ITA vs Giovanni Oradini ITA

Il match deve ancora iniziare

Kilian Feldbausch SUI vs Lorenzo Carboni ITA

Il match deve ancora iniziare



Court 1 – ore 10:00
Andrea Picchione ITA vs Eero Vasa FIN

Il match deve ancora iniziare

Johannes Ingildsen DEN vs Enrico Dalla Valle ITA

Il match deve ancora iniziare

August Holmgren DEN vs Thiago Agustin Tirante ARG

Il match deve ancora iniziare




Court 2 – ore 10:00
Tom Gentzsch GER vs Federico Bondioli ITA
Il match deve ancora iniziare

Giovanni Fonio ITA vs Gabriele Pennaforti ITA

Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER Cassis 🇫🇷 – turno Qualificazione – 1° Turno Md, cemento

CENTRAL CABESTO – ore 10:00
Nicolas Tepmahc FRA vs Maxime Janvier FRA
Il match deve ancora iniziare

Filippo Moroni ITA vs Kenny De Schepper FRA

Il match deve ancora iniziare

Timofey Skatov KAZ vs Antoine Escoffier FRA (Non prima 13:00)

Il match deve ancora iniziare

Sascha Gueymard Wayenburg FRA vs Etienne Donnet FRA

Il match deve ancora iniziare



COURT 1 – ore 10:00
Justin Engel GER vs Felix Corwin USA

Il match deve ancora iniziare

Jakub Paul SUI vs David Pichler AUT

Il match deve ancora iniziare

Aryan Shah IND vs Billy Harris GBR (Non prima 13:00)

Il match deve ancora iniziare

Tom Paris FRA vs Olle Wallin SWE (Non prima 16:00)

Il match deve ancora iniziare



COURT 2 – ore 10:00
Olaf Pieczkowski POL vs Cannon Kingsley USA

Il match deve ancora iniziare

Hamish Stewart GBR vs Egor Gerasimov BLR

Il match deve ancora iniziare

Arthur Fery GBR vs Michael Geerts BEL (Non prima 13:00)

Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER Istanbul 🇹🇷 – turno Qualificazione – 1° turno Md, cemento

Center Court – ore 09:00
Vadym Ursu UKR vs Louis Wessels GER
ATP Istanbul
Vadym Ursu [6]
15
6
0
Louis Wessels [10]
15
3
0
Mostra dettagli

Alex Hernandez MEX vs Daniel Masur GER (Non prima 10:30)

Il match deve ancora iniziare

Lukas Klein SVK vs Saba Purtseladze GEO (Non prima 12:30)

Il match deve ancora iniziare

Kaya Arinc TUR vs Mert Naci Turker TUR

Il match deve ancora iniziare



Hilton Court – ore 09:00
Michal Krajci SVK vs Mert Alkaya TUR

ATP Istanbul
Michal Krajci
0
5
Mert Alkaya [12]
0
4
Mostra dettagli

Ivan Nedelko RUS vs Zura Tkemaladze GEO (Non prima 10:30)

Il match deve ancora iniziare

Mats Rosenkranz GER vs Viktor Durasovic NOR (Non prima 12:30)

Il match deve ancora iniziare



Court 3 – ore 09:00
Luca Potenza ITA vs Arda Azkara TUR

ATP Istanbul
Luca Potenza [5]
40
5
Arda Azkara [8]
40
2
Mostra dettagli

Peter Makk HUN vs Miguel Tobon COL (Non prima 10:30)

Il match deve ancora iniziare

Stefanos Sakellaridis GRE vs Christian Langmo USA (Non prima 12:30)

Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER Seville 🇪🇸 – turno Qualificazione – 1° turno Md, terra battuta

Central – ore 11:00
Robert Strombachs LAT vs Sergi Perez Contri ESP
Il match deve ancora iniziare

Miguel Damas ESP vs Alex Martinez ESP (Non prima 13:00)

Il match deve ancora iniziare

Dusan Lajovic SRB vs Elias Ymer SWE (Non prima 17:00)

Il match deve ancora iniziare

Roberto Carballes Baena ESP vs Genaro Alberto Olivieri ARG (Non prima 19:00)

Il match deve ancora iniziare

Facundo Diaz Acosta ARG vs Pablo Llamas Ruiz ESP (Non prima 21:00)

Il match deve ancora iniziare



Pista 3 – ore 11:00
Inaki Montes-De La Torre ESP vs Jonas Forejtek CZE

Il match deve ancora iniziare

Raul Brancaccio ITA vs Carlos Lopez Montagud ESP

Il match deve ancora iniziare

Nicolas Alvarez Varona ESP vs Jaime Faria POR (Non prima 18:00)

Il match deve ancora iniziare

Daniel Merida ESP vs Christoph Negritu GER

Il match deve ancora iniziare



Pista 4 – ore 11:00
David Jorda Sanchis ESP vs John Sperle GER

Il match deve ancora iniziare

Max Alcala Gurri ESP vs Dominik Kellovsky CZE

Il match deve ancora iniziare






CHALLENGER Shanghai 🇨🇳 – turno Qualificazione – 1° Turno Md, cemento

Court 3 – ore 09:30
Hiroki Moriya JPN vs Yaojie Zeng CHN
ATP Shanghai
Hiroki Moriya [5]
15
0
Yaojie Zeng
30
0
Mostra dettagli

Jie Cui CHN vs Yu Hsiou Hsu TPE (Non prima 10:30)

Il match deve ancora iniziare

James McCabe AUS vs Fajing Sun CHN

Il match deve ancora iniziare



Court 4 – ore 09:30
Kasidit Samrej THA vs Masamichi Imamura JPN

ATP Shanghai
Kasidit Samrej [4]
0
0
Masamichi Imamura [7]
0
0
Mostra dettagli

Rigele Te CHN vs Omar Jasika AUS (Non prima 10:30)

Il match deve ancora iniziare

Yoshihito Nishioka JPN vs Yi Zhou CHN

Il match deve ancora iniziare



Court 7 – ore 09:30
Tsung-Hao Huang TPE vs Sergey Fomin UZB

ATP Shanghai
Tsung-Hao Huang
0
1
Sergey Fomin [10]
0
1
Mostra dettagli

Petr Bar Biryukov RUS vs Kokoro Isomura JPN

Il match deve ancora iniziare



Court 5 – ore 09:30
Joshua Charlton AUS vs Renta Tokuda JPN

ATP Shanghai
Joshua Charlton
30
0
Renta Tokuda [8]
30
0
Mostra dettagli

James Watt NZL vs Filip Peliwo POL

Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER Tulln 🇦🇹 – turno Qualificazione – 1° turno Md, terra battuta

Centre Court – ore 10:00
Dennis Novak AUT vs Jozef Kovalik SVK
Il match deve ancora iniziare

Zdenek Kolar CZE vs Martin Krumich CZE

Il match deve ancora iniziare

Corentin Denolly FRA vs Sandro Kopp AUT

Il match deve ancora iniziare

Marco Trungelliti ARG vs Ivan Gakhov RUS

Il match deve ancora iniziare



Court 1 – ore 10:00
Rudolf Molleker GER vs Sebastian Gima ROU

Il match deve ancora iniziare

David Poljak CZE vs Dan Martin CAN

Il match deve ancora iniziare

Sumit Nagal IND vs Mili Poljicak CRO

Il match deve ancora iniziare

Jelle Sels NED vs Diego Dedura GER

Il match deve ancora iniziare



Court 2 – ore 10:00
Maxim Mrva CZE vs Anton Matusevich GBR

Il match deve ancora iniziare

Jakub Nicod CZE vs Kai Wehnelt GER

Il match deve ancora iniziare

Filip Cristian Jianu ROU vs Alex Barrena ARG

Il match deve ancora iniziare

TAG: