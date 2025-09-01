Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger-Us Open): I risultati completi di Lunedì 01 Settembre 2025

Lorenzo Musetti nella foto - Foto Getty Images
US Open – hard – (🌤️ 25-16)
R16 Sinner – Bublik 01:00
Il match deve ancora iniziare
R16 Musetti – Munar 3° inc. ore 17
Il match deve ancora iniziare
R32 Cash /Tracy – Bolelli /Vavassori 3° inc. ore 17
Il match deve ancora iniziare
R16 F. Stollar / F. Wu vs S. Errani / J. Paolini 4° inc. ore 17
Il match deve ancora iniziare
CH 125 Seville – terra – (☀️ 29-18)
Q1 Brancaccio – Lopez Montagud 2° inc. ore 11
Il match deve ancora iniziare
CH 125 Genoa – terra – (⛈️ 25-21)
Q2 Piraino – Compagnucci Inizio 10:00
Il match deve ancora iniziare
Q2 Cadenasso – Oradini 2° inc. ore 11
Il match deve ancora iniziare
R32 Feldbausch – Carboni 3° inc. ore 10
Il match deve ancora iniziare
Q2 Picchione – Vasa Inizio 10:00
Il match deve ancora iniziare
Q2 Ingildsen – Dalla Valle 2° inc. ore 11
Il match deve ancora iniziare
Q2 Gentzsch – Bondioli Inizio 10:00
Il match deve ancora iniziare
Q2 Fonio – Pennaforti 2° inc. ore 11
Il match deve ancora iniziare
CH 75 Istanbul – hard – (☀️ 29-22)
Q2 Potenza – Azkara Inizio 09:00
ATP Istanbul
Luca Potenza [5]•
40
5
Arda Azkara [8]
40
2
Servizio
Svolgimento
Set 1
L. Potenza
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A. Azkara
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
4-2 → 5-2
L. Potenza
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
df
40-40
A-40
3-2 → 4-2
A. Azkara
15-0
ace
30-0
30-15
30-30
30-40
2-2 → 3-2
A. Azkara
0-15
15-15
ace
30-15
40-15
1-1 → 1-2
A. Azkara
0-15
15-15
ace
30-15
ace
40-15
40-30
df
0-0 → 0-1
CH 75 Cassis – hard – (⛈️ 26-16)
Q2 Moroni – De Schepper 2° inc. ore 10
Il match deve ancora iniziare
Montreux 125 – hard – (🌧️ 17-10)
1T Brancaccio – Astakhova 2 incontro dalle 12:00
Il match deve ancora iniziare
TDQ Bolsova – Spiteri ore 10:30
Il match deve ancora iniziare
Changsha 125 – terra – (⛅ 34-26)
TDQ Pieri – Li ore 04:30
WTA Changsha 125
Jessica Pieri [2]
0
7
6
0
Zongyu Li [8]
0
6
1
0
Vincitore: Pieri
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Jessica Pieri
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
4-1 → 5-1
Zongyu Li
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
3-1 → 4-1
Jessica Pieri
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
1*-0
1-1*
2-1*
2*-2
3*-2
4-2*
4-3*
4*-4
5*-4
6-4*
6-5*
6-6 → 7-6
Zongyu Li
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
6-5 → 6-6
Zongyu Li
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
4-5 → 5-5
Zongyu Li
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
3-4 → 3-5
Zongyu Li
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-2 → 3-3
Jessica Pieri
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-2 → 3-2
Zongyu Li
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
1-2 → 2-2
Jessica Pieri
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
1-1 → 1-2
Zongyu Li
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
0-1 → 1-1
TDQ Cherubini – Reyngold ore 04:30
WTA Changsha 125
Diletta Cherubini [4]
0
6
5
Ekaterina Reyngold [6]
0
4
6
Vincitore: Reyngold
Servizio
Svolgimento
Set 2
Ekaterina Reyngold
5-5 → 5-6
Diletta Cherubini
5-4 → 5-5
Ekaterina Reyngold
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
4-4 → 5-4
Diletta Cherubini
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
4-3 → 4-4
Ekaterina Reyngold
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
3-3 → 4-3
Diletta Cherubini
2-3 → 3-3
Ekaterina Reyngold
2-2 → 2-3
Diletta Cherubini
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
2-1 → 2-2
Ekaterina Reyngold
1-1 → 2-1
Diletta Cherubini
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-1 → 1-1
Ekaterina Reyngold
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Diletta Cherubini
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
5-4 → 6-4
Ekaterina Reyngold
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
4-4 → 5-4
Diletta Cherubini
3-4 → 4-4
Ekaterina Reyngold
3-3 → 3-4
Diletta Cherubini
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-3 → 3-3
Ekaterina Reyngold
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
1-3 → 2-3
Diletta Cherubini
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
0-3 → 1-3
Ekaterina Reyngold
0-2 → 0-3
Diletta Cherubini
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
0-1 → 0-2
Ekaterina Reyngold
0-0 → 0-1
Guadalajara 125 – hard – (⛅ 26-17)
1T Trevisan – Gadecki ore 19:00
Il match deve ancora iniziare
2 commenti
Mah secondo il mio punto di vista personale, Jannik finora ha giocato davvero maluccio tirando piano e corto, servendo una percentuale bassa di prime palle e facendo troppi doppi falli. Ma ora il torneo è iniziato e quindi mi aspetto di vedere lo Jannik livello Parigi e (soprattutto) Wimbledon…. Se così non sarà, la partita di stanotte con Bublik andrà in lotta e sarà aperta a qualsiasi risultato.
Visto che il buon Luca Potenza sta giocando, viene da pensare alla grandissima passione sportiva e alla tenacia di tanti ragazzi che, a costo di non trascurabili sacrifici economici, lottano quotidianamente saltando su aerei e treni.