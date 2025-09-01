Italiani in Campo ATP, Challenger, Copertina, WTA

Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger-Us Open): I risultati completi di Lunedì 01 Settembre 2025

01/09/2025 08:35 2 commenti
Lorenzo Musetti nella foto - Foto Getty Images
Lorenzo Musetti nella foto - Foto Getty Images

USA US Open – hard – (🌤️ 25-16)
R16 Sinner ITA – Bublik KAZ 01:00

Il match deve ancora iniziare

R16 Musetti ITA – Munar ESP 3° inc. ore 17

Il match deve ancora iniziare

R32 Cash USA/Tracy USA – Bolelli ITA/Vavassori ITA 3° inc. ore 17

Il match deve ancora iniziare

R16 F. Stollar HUN / F. Wu TPE vs S. Errani ITA / J. Paolini ITA 4° inc. ore 17

Il match deve ancora iniziare



ESP CH 125 Seville – terra – (☀️ 29-18)
Q1 Brancaccio ITA – Lopez Montagud ESP 2° inc. ore 11

Il match deve ancora iniziare



ITA CH 125 Genoa – terra – (⛈️ 25-21)
Q2 Piraino ITA – Compagnucci ITA Inizio 10:00

Il match deve ancora iniziare

Q2 Cadenasso ITA – Oradini ITA 2° inc. ore 11

Il match deve ancora iniziare

R32 Feldbausch SUI – Carboni ITA 3° inc. ore 10

Il match deve ancora iniziare

Q2 Picchione ITA – Vasa FIN Inizio 10:00

Il match deve ancora iniziare

Q2 Ingildsen DEN – Dalla Valle ITA 2° inc. ore 11

Il match deve ancora iniziare

Q2 Gentzsch GER – Bondioli ITA Inizio 10:00

Il match deve ancora iniziare

Q2 Fonio ITA – Pennaforti ITA 2° inc. ore 11

Il match deve ancora iniziare



TUR CH 75 Istanbul – hard – (☀️ 29-22)
Q2 Potenza ITA – Azkara TUR Inizio 09:00

ATP Istanbul
Luca Potenza [5]
40
5
Arda Azkara [8]
40
2
Mostra dettagli



FRA CH 75 Cassis – hard – (⛈️ 26-16)
Q2 Moroni ITA – De Schepper FRA 2° inc. ore 10

Il match deve ancora iniziare



FRA Montreux 125 – hard – (🌧️ 17-10)
1T Brancaccio ITA – Astakhova RUS 2 incontro dalle 12:00

Il match deve ancora iniziare

TDQ Bolsova ESP – Spiteri ITA ore 10:30

Il match deve ancora iniziare



CHN Changsha 125 – terra – (⛅ 34-26)
TDQ Pieri ITA – Li CHN ore 04:30

WTA Changsha 125
Jessica Pieri [2]
0
7
6
0
Zongyu Li [8]
0
6
1
0
Vincitore: Pieri
Mostra dettagli

TDQ Cherubini ITA – Reyngold RUS ore 04:30

WTA Changsha 125
Diletta Cherubini [4]
0
6
5
Ekaterina Reyngold [6]
0
4
6
Vincitore: Reyngold
Mostra dettagli



MEX Guadalajara 125 – hard – (⛅ 26-17)
1T Trevisan ITA – Gadecki AUS ore 19:00

Il match deve ancora iniziare

TAG:

2 commenti

Pippoanzighi 01-09-2025 09:38

Mah secondo il mio punto di vista personale, Jannik finora ha giocato davvero maluccio tirando piano e corto, servendo una percentuale bassa di prime palle e facendo troppi doppi falli. Ma ora il torneo è iniziato e quindi mi aspetto di vedere lo Jannik livello Parigi e (soprattutto) Wimbledon…. Se così non sarà, la partita di stanotte con Bublik andrà in lotta e sarà aperta a qualsiasi risultato.

 2
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Givaldo Barbosa (Guest) 01-09-2025 09:23

Visto che il buon Luca Potenza sta giocando, viene da pensare alla grandissima passione sportiva e alla tenacia di tanti ragazzi che, a costo di non trascurabili sacrifici economici, lottano quotidianamente saltando su aerei e treni.

 1
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!