Challenger Como, Manacor, Porto 2 e Zhangjiagang: I risultati completi con il dettaglio del Secondo Turno (LIVE)

Carlo Alberto Caniato nella foto
CHALLENGER Como (Italia) – 2° Turno, terra battuta
Center Court – ore 10:30
Raul Brancaccio
vs Alvaro Guillen Meza
Il match deve ancora iniziare
Nicolai Budkov Kjaer vs Giovanni Fonio
Il match deve ancora iniziare
Andrej Martin / Oleg Prihodko vs Daniel Cukierman / Johannes Ingildsen
ATP Como
Andrej Martin / Oleg Prihodko
0
0
Daniel Cukierman / Johannes Ingildsen [2]
0
0
Vincitore: Cukierman / Ingildsen per walkover
Court 1 – ore 10:30
Luka Mikrut vs Carlo Alberto Caniato
Il match deve ancora iniziare
Piotr Matuszewski / Mick Veldheer vs Jiri Barnat / Filip Duda
Il match deve ancora iniziare
Kilian Feldbausch / Gregoire Jacq vs Ivan Liutarevich / Giorgio Ricca
Il match deve ancora iniziare
Court 2 – ore 10:30
Gonzalo Bueno vs Henri Squire
Il match deve ancora iniziare
Victor Cornea / Santiago Rodriguez Taverna vs Stefan Latinovic / Tim Ruehl
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER Manacor (Spagna) – 2° Turno, cemento
Pista 1 – ore 15:00
Jay Dylan Friend
vs Valentin Vacherot
Il match deve ancora iniziare
Daniel Masur vs Alberto Barroso Campos
Il match deve ancora iniziare
Hamish Stewart vs Daniel Rincon
Il match deve ancora iniziare
Pista 2 – ore 15:00
Sascha Gueymard Wayenburg vs Edas Butvilas
Il match deve ancora iniziare
Justin Engel vs Jurij Rodionov
Il match deve ancora iniziare
Eliakim Coulibaly vs Miguel Tobon
Il match deve ancora iniziare
David Pichler / Jurij Rodionov vs Marek Gengel / David Poljak
Il match deve ancora iniziare
Pista 4 – ore 15:00
Stuart Parker vs Jakub Paul
Il match deve ancora iniziare
Harold Mayot vs Adria Soriano Barrera
Il match deve ancora iniziare
Alberto Barroso Campos / Adria Soriano Barrera vs Francis Casey Alcantara / Thijmen Loof
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER Porto 2 (Portogallo) – 2° Turno, terra battuta
CENTRAL – ore 11:30
Dimitar Kuzmanov
vs Daniel Michalski
ATP Porto
Dimitar Kuzmanov•
0
6
0
Daniel Michalski
0
4
0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Servizio
Svolgimento
Set 1
D. Michalski
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
5-4 → 6-4
D. Kuzmanov
15-0
30-0
ace
30-15
30-30
40-30
3-3 → 4-3
D. Michalski
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
3-2 → 3-3
D. Kuzmanov
0-15
15-15
15-30
df
30-30
30-40
df
2-0 → 2-1
D. Kuzmanov
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Francisco Rocha vs Guy Den Ouden (Non prima 14:00)
Il match deve ancora iniziare
Frederico Ferreira Silva vs Tiago Torres
Il match deve ancora iniziare
Alexander Merino / Christoph Negritu vs Francisco Rocha / Henrique Rocha
Il match deve ancora iniziare
COURT 1 – ore 11:30
Erik Grevelius
/ Adam Heinonen
vs Sekou Bangoura
/ David Vega Hernandez
ATP Porto
Erik Grevelius / Adam Heinonen
0
6
1
Sekou Bangoura / David Vega Hernandez•
0
2
2
Servizio
Svolgimento
Set 2
S. Bangoura / Vega Hernandez
E. Grevelius / Heinonen
0-2 → 1-2
S. Bangoura / Vega Hernandez
0-1 → 0-2
E. Grevelius / Heinonen
15-0
15-15
df
30-15
30-30
40-30
40-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
S. Bangoura / Vega Hernandez
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
5-2 → 6-2
E. Grevelius / Heinonen
0-15
15-15
40-15
40-30
df
4-2 → 5-2
S. Bangoura / Vega Hernandez
4-1 → 4-2
E. Grevelius / Heinonen
15-0
30-0
30-15
df
30-30
40-30
3-1 → 4-1
S. Bangoura / Vega Hernandez
2-1 → 3-1
E. Grevelius / Heinonen
1-1 → 2-1
S. Bangoura / Vega Hernandez
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
0-1 → 1-1
E. Grevelius / Heinonen
0-0 → 0-1
David Jorda Sanchis vs Mika Brunold
Il match deve ancora iniziare
Mats Hermans / Mili Poljicak vs Szymon Kielan / Filip Pieczonka
Il match deve ancora iniziare
Ivan Sabanov / Matej Sabanov vs Scott Duncan / Tom Hands
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER Zhangjiagang (Cina) – 2° Turno, cemento
Centre Court – ore 10:00
Ilia Simakin
vs Joshua Charlton
ATP Zhangjiagang
Ilia Simakin [7]
6
6
Joshua Charlton
4
4
Vincitore: Simakin
Servizio
Svolgimento
Set 2
I. Simakin
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
3-4 → 4-4
J. Charlton
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
3-3 → 3-4
I. Simakin
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
1-2 → 2-2
J. Charlton
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
40-40
A-40
40-40
df
40-A
40-40
ace
A-40
1-1 → 1-2
J. Charlton
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
I. Simakin
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
ace
5-4 → 6-4
J. Charlton
0-15
0-30
15-30
ace
30-30
40-30
40-40
df
A-40
5-3 → 5-4
I. Simakin
15-0
15-15
df
30-15
30-30
40-30
ace
3-2 → 4-2
J. Charlton
15-0
30-0
40-0
ace
40-15
40-30
3-1 → 3-2
I. Simakin
0-15
df
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
0-1 → 1-1
Jie Cui / Rigele Te vs JiSung Nam / Takeru Yuzuki
ATP Zhangjiagang
Jie Cui / Rigele Te
30
4
3
JiSung Nam / Takeru Yuzuki [2]•
0
6
2
Servizio
Svolgimento
Set 2
J. Cui / Te
0-15
df
15-15
30-15
40-15
2-2 → 3-2
J. Nam / Yuzuki
0-15
df
15-30
30-30
40-30
40-40
2-1 → 2-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Cui / Te
15-0
30-0
ace
40-0
40-15
40-30
3-5 → 4-5
J. Nam / Yuzuki
0-15
df
15-15
30-15
40-15
40-30
3-4 → 3-5
J. Cui / Te
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
2-2 → 3-2
J. Nam / Yuzuki
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-1 → 2-2
J. Cui / Te
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-0 → 1-0
COURT 5 – ore 10:00
Kaichi Uchida vs Rio Noguchi
ATP Zhangjiagang
Kaichi Uchida
6
7
Rio Noguchi [2]
1
6
Vincitore: Uchida
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
1*-0
2*-0
2-1*
2-2*
2*-3
3*-3
4-3*
5-3*
5*-4
6*-4
ace
6-6 → 7-6
K. Uchida
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
5-6 → 6-6
R. Noguchi
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
5-5 → 5-6
K. Uchida
15-0
ace
30-0
ace
40-0
ace
4-5 → 5-5
R. Noguchi
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
3-3 → 3-4
K. Uchida
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-3 → 3-3
R. Noguchi
15-0
30-0
ace
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
2-2 → 2-3
K. Uchida
0-15
df
15-15
15-30
30-30
40-30
1-2 → 2-2
R. Noguchi
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
1-1 → 1-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
R. Noguchi
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
5-0 → 5-1
K. Uchida
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
4-0 → 5-0
R. Noguchi
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
3-0 → 4-0
K. Uchida
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
0-0 → 1-0
Yasutaka Uchiyama vs Tsung-Hao Huang
ATP Zhangjiagang
Yasutaka Uchiyama [5]•
0
5
Tsung-Hao Huang
0
2
Servizio
Svolgimento
Set 1
T. Huang
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
4-2 → 5-2
T. Huang
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
2-2 → 3-2
Y. Uchiyama
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-2 → 2-2
T. Huang
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
1-1 → 1-2
Pruchya Isaro / Niki Kaliyanda Poonacha vs Masamichi Imamura / Rio Noguchi
Il match deve ancora iniziare
COURT 6 – ore 10:00
Finn Reynolds / James Watt vs Petr Bar Biryukov / Alexandr Binda
ATP Zhangjiagang
Finn Reynolds / James Watt [1]
6
3
Petr Bar Biryukov / Alexandr Binda
7
6
Vincitore: Bar Biryukov / Binda
Servizio
Svolgimento
Set 2
P. Bar Biryukov / Binda
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
3-5 → 3-6
F. Reynolds / Watt
2-5 → 3-5
P. Bar Biryukov / Binda
0-15
df
15-15
30-15
ace
40-15
40-30
2-4 → 2-5
F. Reynolds / Watt
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
1-4 → 2-4
P. Bar Biryukov / Binda
15-0
30-0
30-15
30-30
df
40-30
40-40
1-3 → 1-4
F. Reynolds / Watt
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
df
1-2 → 1-3
P. Bar Biryukov / Binda
1-1 → 1-2
F. Reynolds / Watt
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
ace
0-1 → 1-1
P. Bar Biryukov / Binda
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
1-0*
1-1*
1*-2
1*-3
df
2-3*
2-4*
2*-5
2*-6
3-6*
ace
6-6 → 6-7
P. Bar Biryukov / Binda
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
6-5 → 6-6
F. Reynolds / Watt
5-5 → 6-5
P. Bar Biryukov / Binda
15-0
30-0
ace
30-15
40-15
5-4 → 5-5
F. Reynolds / Watt
15-0
15-15
df
15-30
df
30-30
40-30
4-4 → 5-4
P. Bar Biryukov / Binda
4-3 → 4-4
F. Reynolds / Watt
3-3 → 4-3
P. Bar Biryukov / Binda
3-2 → 3-3
F. Reynolds / Watt
2-2 → 3-2
P. Bar Biryukov / Binda
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
2-1 → 2-2
F. Reynolds / Watt
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
df
1-1 → 2-1
P. Bar Biryukov / Binda
1-0 → 1-1
F. Reynolds / Watt
0-0 → 1-0
Filip Peliwo vs Sho Shimabukuro
ATP Zhangjiagang
Filip Peliwo
40
3
1
Sho Shimabukuro [3]•
40
6
0
Servizio
Svolgimento
Set 2
S. Shimabukuro
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
F. Peliwo
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
S. Shimabukuro
15-0
30-0
30-15
df
40-15
ace
3-5 → 3-6
F. Peliwo
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
2-5 → 3-5
S. Shimabukuro
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-4 → 2-5
F. Peliwo
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
1-4 → 2-4
S. Shimabukuro
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
ace
A-40
0-2 → 0-3
Luca Castelnuovo / Akira Santillan vs Yusuke Kusuhara / Kaichi Uchida
Il match deve ancora iniziare
1 commento
la vedo parecchio dura per oggi giocare a como, e anche domani non sarà molto meglio. si preannuncia un bel tour de force per concludere il torneo.