Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger Como, Manacor, Porto 2 e Zhangjiagang: I risultati completi con il dettaglio del Secondo Turno (LIVE)

28/08/2025 08:27 1 commento
Carlo Alberto Caniato nella foto
Carlo Alberto Caniato nella foto

ITA CHALLENGER Como (Italia) – 2° Turno, terra battuta

Center Court – ore 10:30
Raul Brancaccio ITA vs Alvaro Guillen Meza ECU
Il match deve ancora iniziare

Nicolai Budkov Kjaer NOR vs Giovanni Fonio ITA

Il match deve ancora iniziare

Andrej Martin SVK / Oleg Prihodko UKR vs Daniel Cukierman ISR / Johannes Ingildsen DEN

ATP Como
Andrej Martin / Oleg Prihodko
0
0
Daniel Cukierman / Johannes Ingildsen [2]
0
0
Vincitore: Cukierman / Ingildsen per walkover
Mostra dettagli



Court 1 – ore 10:30
Luka Mikrut CRO vs Carlo Alberto Caniato ITA

Il match deve ancora iniziare

Piotr Matuszewski POL / Mick Veldheer NED vs Jiri Barnat CZE / Filip Duda CZE

Il match deve ancora iniziare

Kilian Feldbausch SUI / Gregoire Jacq FRA vs Ivan Liutarevich BLR / Giorgio Ricca ITA

Il match deve ancora iniziare



Court 2 – ore 10:30
Gonzalo Bueno PER vs Henri Squire GER

Il match deve ancora iniziare

Victor Cornea ROU / Santiago Rodriguez Taverna ARG vs Stefan Latinovic SRB / Tim Ruehl GER

Il match deve ancora iniziare





ESP CHALLENGER Manacor (Spagna) – 2° Turno, cemento

Pista 1 – ore 15:00
Jay Dylan Friend JPN vs Valentin Vacherot MON
Il match deve ancora iniziare

Daniel Masur GER vs Alberto Barroso Campos ESP

Il match deve ancora iniziare

Hamish Stewart GBR vs Daniel Rincon ESP

Il match deve ancora iniziare



Pista 2 – ore 15:00
Sascha Gueymard Wayenburg FRA vs Edas Butvilas LTU

Il match deve ancora iniziare

Justin Engel GER vs Jurij Rodionov AUT

Il match deve ancora iniziare

Eliakim Coulibaly CIV vs Miguel Tobon COL

Il match deve ancora iniziare

David Pichler AUT / Jurij Rodionov AUT vs Marek Gengel CZE / David Poljak CZE

Il match deve ancora iniziare



Pista 4 – ore 15:00
Stuart Parker GBR vs Jakub Paul SUI

Il match deve ancora iniziare

Harold Mayot FRA vs Adria Soriano Barrera COL

Il match deve ancora iniziare

Alberto Barroso Campos ESP / Adria Soriano Barrera COL vs Francis Casey Alcantara PHI / Thijmen Loof NED

Il match deve ancora iniziare






POR CHALLENGER Porto 2 (Portogallo) – 2° Turno, terra battuta

CENTRAL – ore 11:30
Dimitar Kuzmanov BUL vs Daniel Michalski POL
ATP Porto
Dimitar Kuzmanov
0
6
0
Daniel Michalski
0
4
0
Mostra dettagli

Francisco Rocha POR vs Guy Den Ouden NED (Non prima 14:00)

Il match deve ancora iniziare

Frederico Ferreira Silva POR vs Tiago Torres POR

Il match deve ancora iniziare

Alexander Merino PER / Christoph Negritu GER vs Francisco Rocha POR / Henrique Rocha POR

Il match deve ancora iniziare




COURT 1 – ore 11:30
Erik Grevelius SWE / Adam Heinonen SWE vs Sekou Bangoura USA / David Vega Hernandez ESP
ATP Porto
Erik Grevelius / Adam Heinonen
0
6
1
Sekou Bangoura / David Vega Hernandez
0
2
2
Mostra dettagli

David Jorda Sanchis ESP vs Mika Brunold SUI

Il match deve ancora iniziare

Mats Hermans NED / Mili Poljicak CRO vs Szymon Kielan POL / Filip Pieczonka POL

Il match deve ancora iniziare

Ivan Sabanov SRB / Matej Sabanov SRB vs Scott Duncan GBR / Tom Hands GBR

Il match deve ancora iniziare






CHN CHALLENGER Zhangjiagang (Cina) – 2° Turno, cemento

Centre Court – ore 10:00
Ilia Simakin RUS vs Joshua Charlton AUS
ATP Zhangjiagang
Ilia Simakin [7]
6
6
Joshua Charlton
4
4
Vincitore: Simakin
Mostra dettagli

Jie Cui CHN / Rigele Te CHN vs JiSung Nam KOR / Takeru Yuzuki JPN

ATP Zhangjiagang
Jie Cui / Rigele Te
30
4
3
JiSung Nam / Takeru Yuzuki [2]
0
6
2
Mostra dettagli



COURT 5 – ore 10:00
Kaichi Uchida JPN vs Rio Noguchi JPN

ATP Zhangjiagang
Kaichi Uchida
6
7
Rio Noguchi [2]
1
6
Vincitore: Uchida
Mostra dettagli

Yasutaka Uchiyama JPN vs Tsung-Hao Huang TPE

ATP Zhangjiagang
Yasutaka Uchiyama [5]
0
5
Tsung-Hao Huang
0
2
Mostra dettagli

Pruchya Isaro THA / Niki Kaliyanda Poonacha IND vs Masamichi Imamura JPN / Rio Noguchi JPN

Il match deve ancora iniziare



COURT 6 – ore 10:00
Finn Reynolds NZL / James Watt NZL vs Petr Bar Biryukov RUS / Alexandr Binda ITA

ATP Zhangjiagang
Finn Reynolds / James Watt [1]
6
3
Petr Bar Biryukov / Alexandr Binda
7
6
Vincitore: Bar Biryukov / Binda
Mostra dettagli

Filip Peliwo POL vs Sho Shimabukuro JPN

ATP Zhangjiagang
Filip Peliwo
40
3
1
Sho Shimabukuro [3]
40
6
0
Mostra dettagli

Luca Castelnuovo SUI / Akira Santillan AUS vs Yusuke Kusuhara JPN / Kaichi Uchida JPN

Il match deve ancora iniziare

TAG:

1 commento

brunodalla 28-08-2025 11:06

la vedo parecchio dura per oggi giocare a como, e anche domani non sarà molto meglio. si preannuncia un bel tour de force per concludere il torneo.

 1
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!