Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger Como, Manacor, Porto 2 e Zhangjiagang: I risultati completi con il dettaglio del Day 1 (LIVE)

25/08/2025 09:08 Nessun commento
Carlo Alberto Caniato nella foto
Carlo Alberto Caniato nella foto

ITA CHALLENGER Como (Italia) – Turno Qualificazione – 1° Turno Md, terra battuta

Center Court – ore 10:00
Rudolf Molleker GER vs Henri Squire GER
ATP Como
Rudolf Molleker [4]
0
6
7
2
Henri Squire [8]
0
7
6
5
Mostra dettagli

Giovanni Fonio ITA vs Jacopo Vasami ITA

Il match deve ancora iniziare

Carlo Alberto Caniato ITA vs Santiago Rodriguez Taverna ARG

Il match deve ancora iniziare

Ivan Gakhov RUS vs Duje Ajdukovic CRO

Il match deve ancora iniziare



Court 1 – ore 10:00
Tommaso Compagnucci ITA vs Thomas Faurel FRA

ATP Como
Tommaso Compagnucci [6]
6
6
Thomas Faurel
4
4
Vincitore: Compagnucci
Mostra dettagli

Gabi Adrian Boitan ROU vs Enrico Dalla Valle ITA (Non prima 11:30)

ATP Como
Gabi Adrian Boitan [1]
40
0
Enrico Dalla Valle [7]
30
1
Mostra dettagli

Filip Cristian Jianu ROU vs Andrej Martin SVK

Il match deve ancora iniziare

Pol Martin Tiffon ESP vs Juan Bautista Torres ARG

Il match deve ancora iniziare



Court 2 – ore 10:00
Inaki Montes-De La Torre ESP vs Gabriele Pennaforti ITA

ATP Como
Inaki Montes-De La Torre [2]
15
2
6
2
Gabriele Pennaforti [9]
30
6
4
1
Mostra dettagli

Raul Brancaccio ITA vs Federico Iannaccone ITA (Non prima 11:30)

Il match deve ancora iniziare

Gonzalo Bueno PER vs Facundo Diaz Acosta ARG

Il match deve ancora iniziare





ESP CHALLENGER Manacor (Spagna) – 1° Turno Qualificazione, cemento

Pista 1 – ore 10:00
Michael Geerts BEL vs Hongjin Qi CHN
ATP Manacor
Michael Geerts [5]
6
6
Hongjin Qi
2
1
Vincitore: Geerts
Mostra dettagli

Filip Misolic AUT vs Sergio Callejon Hernando ESP

Il match deve ancora iniziare

Alberto Barroso Campos ESP vs Daniil Glinka EST

Il match deve ancora iniziare



Pista 2 – ore 10:00
Jakub Paul SUI vs Daniel Milavsky USA

ATP Manacor
Jakub Paul [4]
6
7
Daniel Milavsky
4
6
Vincitore: Paul
Mostra dettagli

Naoya Honda JPN vs Laurent Lokoli FRA

ATP Manacor
Naoya Honda
0
0
Laurent Lokoli [12]
15
1
Mostra dettagli

Antoine Escoffier FRA vs Hamish Stewart GBR

Il match deve ancora iniziare



Pista 3 – ore 10:00
Olaf Pieczkowski POL vs Christian Langmo USA

ATP Manacor
Olaf Pieczkowski
0
7
5
Christian Langmo [10]
0
6
6
Mostra dettagli

Daniel Masur GER vs Milos Karol SVK

Il match deve ancora iniziare

Clement Chidekh FRA vs Max Wiskandt GER

Il match deve ancora iniziare



Pista 4 – ore 10:00
Stuart Parker GBR vs Maximus Jones THA

ATP Manacor
Stuart Parker
6
6
Maximus Jones [11]
2
1
Vincitore: Parker
Mostra dettagli

Adria Soriano Barrera COL vs Arthur Reymond FRA

Il match deve ancora iniziare

Egor Gerasimov BLR vs Lucas Poullain FRA

Il match deve ancora iniziare






POR CHALLENGER Porto 2 (Portogallo) – Turno Qualificazione – 1° Turno Md, terra battuta

CENTRAL – ore 11:00
Dan Martin CAN vs Tiago Torres POR
ATP Porto
Dan Martin [3]
15
5
2
Tiago Torres
15
7
1
Mostra dettagli

Thiago Seyboth Wild BRA vs Nikolas Sanchez Izquierdo ESP (Non prima 13:00)

Il match deve ancora iniziare

Tiago Pereira POR vs Matej Dodig CRO

Il match deve ancora iniziare

Pedro Araujo POR vs Elias Ymer SWE

Il match deve ancora iniziare



COURT 1 – ore 11:00
Olle Wallin SWE vs Alex Martinez ESP

ATP Porto
Olle Wallin [1]
0
7
2
Alex Martinez [9]
0
6
3
Mostra dettagli

David Jorda Sanchis ESP vs Tiago Cacao POR

Il match deve ancora iniziare

Gilles Arnaud Bailly BEL vs Maxim Mrva CZE

Il match deve ancora iniziare

Nicolas Alvarez Varona ESP vs Robert Strombachs LAT

Il match deve ancora iniziare

Alex Barrena ARG vs Christoph Negritu GER

Il match deve ancora iniziare



COURT 2 – ore 11:00
Max Alcala Gurri ESP vs Sebastian Gima ROU

ATP Porto
Max Alcala Gurri [2]
40
6
4
Sebastian Gima [8]
30
2
2
Mostra dettagli

Maxwell Mckennon USA vs Szymon Kielan POL

Il match deve ancora iniziare

Filip Pieczonka POL vs Kenny De Schepper FRA (Non prima 14:00)

Il match deve ancora iniziare

Alex Hernandez MEX vs Genaro Alberto Olivieri ARG

Il match deve ancora iniziare






CHN CHALLENGER Zhangjiagang (Cina) – Turno Qualificazione – 1° Turno Md, cemento

Centre Court – ore 10:00
Filip Peliwo POL vs Hanyi Liu CHN
Il match deve ancora iniziare

Jie Cui CHN vs Arthur Gea FRA (Non prima 11:30)

Il match deve ancora iniziare



COURT 5 – ore 10:00
Kaichi Uchida JPN vs Takeru Yuzuki JPN

Il match deve ancora iniziare

Sanhui Shin KOR vs Woobin Shin KOR (Non prima 11:30)

Il match deve ancora iniziare



COURT 6 – ore 10:00
Kaito Uesugi JPN vs James Watt NZL

Il match deve ancora iniziare

Joshua Charlton AUS vs Akira Santillan AUS

Il match deve ancora iniziare

Denis Yevseyev KAZ vs Hiroki Moriya JPN (Non prima 11:30)

Il match deve ancora iniziare



COURT 7 – ore 10:00
Tsung-Hao Huang TPE vs JiSung Nam KOR

Il match deve ancora iniziare

Charles Chen CHN vs Yuta Kikuchi JPN

Il match deve ancora iniziare

Sergey Fomin UZB vs Kokoro Isomura JPN (Non prima 11:30)

Il match deve ancora iniziare

TAG: