Challenger Como, Manacor, Porto 2 e Zhangjiagang: I risultati completi con il dettaglio del Day 1 (LIVE)

CHALLENGER Como (Italia) – Turno Qualificazione – 1° Turno Md, terra battuta
Center Court – ore 10:00
Rudolf Molleker
vs Henri Squire
ATP Como
Rudolf Molleker [4]
0
6
7
2
Henri Squire [8]•
0
7
6
5
Servizio
Svolgimento
Set 3
R. Molleker
15-0
ace
15-15
df
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
ace
40-40
df
40-A
df
2-4 → 2-5
H. Squire
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
ace
ace
2-3 → 2-4
H. Squire
0-15
15-15
ace
15-30
df
15-40
0-3 → 1-3
R. Molleker
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
df
0-2 → 0-3
H. Squire
0-15
0-30
df
15-30
30-30
40-30
0-1 → 0-2
R. Molleker
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
1*-0
1*-1
2-1*
3-1*
4*-1
5*-1
6-1*
ace
6-2*
6*-3
6*-4
6-6 → 7-6
H. Squire
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
5-5 → 5-6
R. Molleker
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
4-5 → 5-5
R. Molleker
0-15
15-15
ace
15-30
df
15-40
4-3 → 4-4
H. Squire
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
4-2 → 4-3
R. Molleker
0-15
df
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
ace
3-2 → 4-2
H. Squire
15-0
ace
30-0
40-0
ace
ace
3-1 → 3-2
R. Molleker
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
40-30
2-1 → 3-1
H. Squire
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
ace
2-0 → 2-1
R. Molleker
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
ace
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
1-0*
1-1*
ace
1*-2
ace
1*-3
2-3*
ace
2-4*
2*-5
ace
3*-5
3-6*
6-6 → 6-7
H. Squire
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
ace
6-5 → 6-6
R. Molleker
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
5-5 → 6-5
H. Squire
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
40-30
40-40
40-A
4-5 → 5-5
H. Squire
15-0
15-15
30-15
ace
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
3-4 → 3-5
H. Squire
A-40
15-0
30-0
40-0
40-15
df
2-3 → 2-4
R. Molleker
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
2-2 → 2-3
H. Squire
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
1-2 → 2-2
R. Molleker
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
40-30
40-40
A-40
0-2 → 1-2
R. Molleker
15-15
ace
15-30
df
30-30
40-30
40-40
df
A-40
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Giovanni Fonio vs Jacopo Vasami
Il match deve ancora iniziare
Carlo Alberto Caniato vs Santiago Rodriguez Taverna
Il match deve ancora iniziare
Ivan Gakhov vs Duje Ajdukovic
Il match deve ancora iniziare
Court 1 – ore 10:00
Tommaso Compagnucci vs Thomas Faurel
ATP Como
Tommaso Compagnucci [6]
6
6
Thomas Faurel
4
4
Vincitore: Compagnucci
Servizio
Svolgimento
Set 2
T. Compagnucci
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
5-4 → 6-4
T. Faurel
0-15
0-30
df
15-30
30-30
40-30
5-3 → 5-4
T. Compagnucci
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
3-2 → 3-3
T. Faurel
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
ace
40-40
40-A
df
40-40
40-A
2-2 → 3-2
T. Compagnucci
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-1 → 1-1
T. Faurel
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
T. Faurel
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
ace
4-2 → 4-3
T. Faurel
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
2-2 → 3-2
T. Compagnucci
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
1-2 → 2-2
T. Faurel
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-1 → 1-2
T. Faurel
15-0
30-0
30-15
df
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Gabi Adrian Boitan vs Enrico Dalla Valle (Non prima 11:30)
ATP Como
Gabi Adrian Boitan [1]•
40
0
Enrico Dalla Valle [7]
30
1
Servizio
Svolgimento
Set 1
G. Adrian Boitan
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
E. Dalla Valle
15-0
ace
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Filip Cristian Jianu vs Andrej Martin
Il match deve ancora iniziare
Pol Martin Tiffon vs Juan Bautista Torres
Il match deve ancora iniziare
Court 2 – ore 10:00
Inaki Montes-De La Torre vs Gabriele Pennaforti
ATP Como
Inaki Montes-De La Torre [2]•
15
2
6
2
Gabriele Pennaforti [9]
30
6
4
1
Servizio
Svolgimento
Set 3
I. Montes-De La Torre
15-0
15-15
30-15
30-30
df
30-40
40-40
A-40
1-0 → 2-0
G. Pennaforti
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
df
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
I. Montes-De La Torre
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
5-4 → 6-4
G. Pennaforti
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
40-30
5-3 → 5-4
I. Montes-De La Torre
4-3 → 5-3
G. Pennaforti
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
ace
4-2 → 4-3
I. Montes-De La Torre
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
4-1 → 4-2
G. Pennaforti
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
4-0 → 4-1
I. Montes-De La Torre
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-0 → 4-0
G. Pennaforti
0-15
df
15-15
15-30
15-40
2-0 → 3-0
I. Montes-De La Torre
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
I. Montes-De La Torre
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
2-5 → 2-6
I. Montes-De La Torre
1-4 → 2-4
G. Pennaforti
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
ace
1-3 → 1-4
I. Montes-De La Torre
15-0
30-0
30-15
df
30-30
40-30
0-3 → 1-3
G. Pennaforti
0-15
df
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
0-2 → 0-3
I. Montes-De La Torre
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
0-1 → 0-2
Raul Brancaccio vs Federico Iannaccone (Non prima 11:30)
Il match deve ancora iniziare
Gonzalo Bueno vs Facundo Diaz Acosta
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER Manacor (Spagna) – 1° Turno Qualificazione, cemento
Pista 1 – ore 10:00
Michael Geerts
vs Hongjin Qi
ATP Manacor
Michael Geerts [5]
6
6
Hongjin Qi
2
1
Vincitore: Geerts
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Geerts
15-0
15-15
df
30-15
40-15
4-1 → 5-1
H. Qi
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
df
40-40
A-40
40-40
A-40
4-0 → 4-1
M. Geerts
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
ace
3-0 → 4-0
H. Qi
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
2-0 → 3-0
H. Qi
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
df
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Geerts
15-0
30-0
30-15
df
40-15
ace
5-2 → 6-2
H. Qi
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
4-2 → 5-2
M. Geerts
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
3-2 → 4-2
H. Qi
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
3-1 → 3-2
M. Geerts
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
df
3-0 → 3-1
H. Qi
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
2-0 → 3-0
H. Qi
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Filip Misolic vs Sergio Callejon Hernando
Il match deve ancora iniziare
Alberto Barroso Campos vs Daniil Glinka
Il match deve ancora iniziare
Pista 2 – ore 10:00
Jakub Paul vs Daniel Milavsky
ATP Manacor
Jakub Paul [4]
6
7
Daniel Milavsky
4
6
Vincitore: Paul
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
1*-0
1*-1
2-1*
3-1*
3*-2
4*-2
5-2*
6-2*
6*-3
6-6 → 7-6
J. Paul
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
5-6 → 6-6
D. Milavsky
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
4-4 → 4-5
D. Milavsky
15-0
15-15
30-15
30-30
df
30-40
2-4 → 3-4
J. Paul
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
2-3 → 2-4
D. Milavsky
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-2 → 2-3
J. Paul
15-0
30-0
40-0
40-15
df
40-30
1-2 → 2-2
D. Milavsky
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
ace
ace
1-1 → 1-2
J. Paul
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
ace
ace
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
D. Milavsky
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
5-3 → 5-4
J. Paul
0-15
df
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
4-3 → 5-3
D. Milavsky
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
4-2 → 4-3
J. Paul
0-15
df
0-30
15-30
30-30
40-30
3-2 → 4-2
J. Paul
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-1 → 3-1
J. Paul
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
0-1 → 1-1
D. Milavsky
15-0
30-0
ace
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Naoya Honda vs Laurent Lokoli
ATP Manacor
Naoya Honda•
0
0
Laurent Lokoli [12]
15
1
Antoine Escoffier vs Hamish Stewart
Il match deve ancora iniziare
Pista 3 – ore 10:00
Olaf Pieczkowski vs Christian Langmo
ATP Manacor
Olaf Pieczkowski•
0
7
5
Christian Langmo [10]
0
6
6
Servizio
Svolgimento
Set 2
C. Langmo
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
5-5 → 5-6
C. Langmo
15-0
30-0
ace
30-15
30-30
40-30
4-4 → 4-5
O. Pieczkowski
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
df
40-40
40-A
4-3 → 4-4
C. Langmo
15-0
15-15
15-30
15-40
df
30-40
40-40
40-A
3-3 → 4-3
O. Pieczkowski
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
2-3 → 3-3
O. Pieczkowski
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
1-0*
2-0*
df
2*-1
3*-1
3-2*
3-3*
3*-4
4*-4
5-4*
5-5*
6*-5
6-6 → 7-6
C. Langmo
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
4-5 → 5-5
C. Langmo
0-15
0-30
15-30
15-40
df
30-40
40-40
ace
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
3-4 → 3-5
O. Pieczkowski
15-0
15-15
30-15
30-30
df
30-40
df
40-40
40-A
40-40
40-A
3-3 → 3-4
O. Pieczkowski
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
2-2 → 3-2
C. Langmo
15-0
30-0
30-15
df
30-30
40-30
1-0 → 1-1
O. Pieczkowski
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Daniel Masur vs Milos Karol
Il match deve ancora iniziare
Clement Chidekh vs Max Wiskandt
Il match deve ancora iniziare
Pista 4 – ore 10:00
Stuart Parker vs Maximus Jones
ATP Manacor
Stuart Parker
6
6
Maximus Jones [11]
2
1
Vincitore: Parker
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Jones
15-0
ace
30-0
30-15
30-30
30-40
df
5-1 → 6-1
S. Parker
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
4-1 → 5-1
S. Parker
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
ace
2-1 → 3-1
M. Jones
15-0
15-15
15-30
30-30
ace
30-40
df
1-1 → 2-1
S. Parker
0-15
15-15
ace
30-15
40-15
ace
ace
0-1 → 1-1
M. Jones
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Jones
0-15
df
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
df
40-A
2-0 → 3-0
S. Parker
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
1-0 → 2-0
Adria Soriano Barrera vs Arthur Reymond
Il match deve ancora iniziare
Egor Gerasimov vs Lucas Poullain
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER Porto 2 (Portogallo) – Turno Qualificazione – 1° Turno Md, terra battuta
CENTRAL – ore 11:00
Dan Martin
vs Tiago Torres
ATP Porto
Dan Martin [3]
15
5
2
Tiago Torres•
15
7
1
Servizio
Svolgimento
Set 2
T. Torres
0-15
df
0-30
15-30
15-40
30-40
1-0 → 2-0
D. Martin
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
T. Torres
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
5-6 → 5-7
T. Torres
0-15
df
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
df
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
df
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-4 → 3-5
D. Martin
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
2-4 → 3-4
T. Torres
0-15
df
15-15
30-15
40-15
40-30
2-1 → 2-2
D. Martin
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
2-0 → 2-1
D. Martin
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
0-0 → 1-0
Thiago Seyboth Wild vs Nikolas Sanchez Izquierdo (Non prima 13:00)
Il match deve ancora iniziare
Tiago Pereira vs Matej Dodig
Il match deve ancora iniziare
Pedro Araujo vs Elias Ymer
Il match deve ancora iniziare
COURT 1 – ore 11:00
Olle Wallin vs Alex Martinez
ATP Porto
Olle Wallin [1]
0
7
2
Alex Martinez [9]•
0
6
3
Servizio
Svolgimento
Set 2
O. Wallin
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
df
1-1 → 1-2
A. Martinez
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
df
40-40
A-40
40-40
df
A-40
1-0 → 1-1
O. Wallin
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
0*-1
1*-1
2-1*
3-1*
4*-1
4*-2
4-3*
5-3*
5*-4
6*-4
6-6 → 7-6
O. Wallin
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
5-6 → 6-6
A. Martinez
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
4-4 → 4-5
A. Martinez
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
df
2-4 → 3-4
A. Martinez
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
ace
1-1 → 1-2
David Jorda Sanchis vs Tiago Cacao
Il match deve ancora iniziare
Gilles Arnaud Bailly vs Maxim Mrva
Il match deve ancora iniziare
Nicolas Alvarez Varona vs Robert Strombachs
Il match deve ancora iniziare
Alex Barrena vs Christoph Negritu
Il match deve ancora iniziare
COURT 2 – ore 11:00
Max Alcala Gurri vs Sebastian Gima
ATP Porto
Max Alcala Gurri [2]•
40
6
4
Sebastian Gima [8]
30
2
2
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Alcala Gurri
0-15
15-15
15-30
df
30-30
40-30
S. Gima
0-15
df
0-30
15-30
30-30
40-30
4-1 → 4-2
M. Alcala Gurri
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
3-1 → 4-1
S. Gima
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
df
40-40
40-A
2-1 → 3-1
S. Gima
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-0 → 1-1
M. Alcala Gurri
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
S. Gima
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
5-2 → 6-2
M. Alcala Gurri
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
4-2 → 5-2
S. Gima
15-0
15-15
15-30
df
15-40
df
2-1 → 3-1
M. Alcala Gurri
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-1 → 2-1
Maxwell Mckennon vs Szymon Kielan
Il match deve ancora iniziare
Filip Pieczonka vs Kenny De Schepper (Non prima 14:00)
Il match deve ancora iniziare
Alex Hernandez vs Genaro Alberto Olivieri
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER Zhangjiagang (Cina) – Turno Qualificazione – 1° Turno Md, cemento
Centre Court – ore 10:00
Filip Peliwo
vs Hanyi Liu
Il match deve ancora iniziare
Jie Cui vs Arthur Gea (Non prima 11:30)
Il match deve ancora iniziare
COURT 5 – ore 10:00
Kaichi Uchida vs Takeru Yuzuki
Il match deve ancora iniziare
Sanhui Shin vs Woobin Shin (Non prima 11:30)
Il match deve ancora iniziare
COURT 6 – ore 10:00
Kaito Uesugi vs James Watt
Il match deve ancora iniziare
Joshua Charlton vs Akira Santillan
Il match deve ancora iniziare
Denis Yevseyev vs Hiroki Moriya (Non prima 11:30)
Il match deve ancora iniziare
COURT 7 – ore 10:00
Tsung-Hao Huang vs JiSung Nam
Il match deve ancora iniziare
Charles Chen vs Yuta Kikuchi
Il match deve ancora iniziare
Sergey Fomin vs Kokoro Isomura (Non prima 11:30)
Il match deve ancora iniziare
