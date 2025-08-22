Us Open – Qualificazioni: I risultati completi con il dettaglio del Turno Decisivo. Due azzurri ad un passo dal Md (LIVE)
US Open 🇺🇸 – Turno Decisivo Qualificazione, cemento – ☀️
Court 5 – Ore: 17:00
F. Jones vs A. Hartono
T. Valentova vs A. Rus
S. Mochizuki vs D. Galan
Court 4 – Ore: 17:00
M. Trungelliti vs P. Llamas Ruiz
J. de Jong vs M. Krueger
J. Kym vs Y. Wu
Court 6 – Ore: 17:00
D. Aiava vs E. Seidel
J. Kubler vs D. Prizmic
A. Akli vs O. Selekhmeteva
Court 8 – Ore: 17:00
S. Zhang vs S. Wei
A. Charaeva vs X. Wang
J. Faria vs U. Blanchet
Court 9 – Ore: 17:00
A. Cazaux vs J. Struff
K. Volynets vs J. Fett
L. Stefanini vs H. Inoue
Court 10 – Ore: 17:00
F. Gomez vs H. Grenier
V. Gracheva vs E. Shibahara
D. Semenistaja vs L. Klimovicova
Court 11 – Ore: 17:00
L. Riedi vs G. Johns
M. Huesler vs Z. Svajda
H. Vandewinkel vs P. Hon
Court 12 – Ore: 17:00
E. Jones vs V. Jimenez Kasintseva
J. Duckworth vs Z. Piros
D. Salkova vs R. Marino
Court 13 – Ore: 17:00
Y. Shimizu vs M. Damm
C. Liu vs V. Erjavec
Court 14 – Ore: 17:00
K. Coppejans vs I. Buse
F. Passaro vs H. Rocha
Court 15 – Ore: 17:00
D. Galfi vs P. Udvardy
D. Merida vs L. Harris
Court 16 – Ore: 17:00
A. Ito vs J. Tjen
C. Wong vs B. Harris
Dopo le delusioni di ieri,dove Cinà,Gigante e Zeppieri sono riusciti a perdere incontri contro tennisti da loro battibili, stasera stiamo una bella prova di Passaro e Stefani.