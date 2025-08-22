Us Open 2025 ATP, Copertina, WTA

Us Open – Qualificazioni: I risultati completi con il dettaglio del Turno Decisivo. Due azzurri ad un passo dal Md (LIVE)

22/08/2025 14:59 1 commento
Francesco Passaro ITA, 2001.01.07
Francesco Passaro ITA, 2001.01.07

US Open 🇺🇸 – Turno Decisivo Qualificazione, cemento – ☀️

Court 5 – Ore: 17:00
F. Jones GBR vs A. Hartono NED
Il match deve ancora iniziare

T. Valentova CZE vs A. Rus NED

Il match deve ancora iniziare

S. Mochizuki JPN vs D. Galan COL

Il match deve ancora iniziare




Court 4 – Ore: 17:00
M. Trungelliti ARG vs P. Llamas Ruiz ESP
Il match deve ancora iniziare

J. de Jong NED vs M. Krueger USA

Il match deve ancora iniziare

J. Kym SUI vs Y. Wu CHN

Il match deve ancora iniziare




Court 6 – Ore: 17:00
D. Aiava AUS vs E. Seidel GER
Il match deve ancora iniziare

J. Kubler AUS vs D. Prizmic CRO

Il match deve ancora iniziare

A. Akli USA vs O. Selekhmeteva

Il match deve ancora iniziare



Court 8 – Ore: 17:00
S. Zhang CHN vs S. Wei CHN

Il match deve ancora iniziare

A. Charaeva vs X. Wang CHN

Il match deve ancora iniziare

J. Faria POR vs U. Blanchet FRA

Il match deve ancora iniziare



Court 9 – Ore: 17:00
A. Cazaux FRA vs J. Struff GER

Il match deve ancora iniziare

K. Volynets USA vs J. Fett CRO

Il match deve ancora iniziare

L. Stefanini ITA vs H. Inoue USA

Il match deve ancora iniziare



Court 10 – Ore: 17:00
F. Gomez ARG vs H. Grenier FRA

Il match deve ancora iniziare

V. Gracheva FRA vs E. Shibahara JPN

Il match deve ancora iniziare

D. Semenistaja LAT vs L. Klimovicova POL

Il match deve ancora iniziare




Court 11 – Ore: 17:00
L. Riedi SUI vs G. Johns USA
Il match deve ancora iniziare

M. Huesler SUI vs Z. Svajda USA

Il match deve ancora iniziare

H. Vandewinkel BEL vs P. Hon AUS

Il match deve ancora iniziare



Court 12 – Ore: 17:00
E. Jones AUS vs V. Jimenez Kasintseva AND

Il match deve ancora iniziare

J. Duckworth AUS vs Z. Piros HUN

Il match deve ancora iniziare

D. Salkova CZE vs R. Marino CAN

Il match deve ancora iniziare



Court 13 – Ore: 17:00
Y. Shimizu JPN vs M. Damm USA

Il match deve ancora iniziare

C. Liu USA vs V. Erjavec SLO

Il match deve ancora iniziare



Court 14 – Ore: 17:00
K. Coppejans BEL vs I. Buse PER

Il match deve ancora iniziare

F. Passaro ITA vs H. Rocha POR

Il match deve ancora iniziare




Court 15 – Ore: 17:00
D. Galfi HUN vs P. Udvardy HUN
Il match deve ancora iniziare

D. Merida ESP vs L. Harris RSA

Il match deve ancora iniziare



Court 16 – Ore: 17:00
A. Ito JPN vs J. Tjen INA

Il match deve ancora iniziare

C. Wong HKG vs B. Harris GBR

Il match deve ancora iniziare

TAG: ,

1 commento

Grifo999 22-08-2025 15:52

Dopo le delusioni di ieri,dove Cinà,Gigante e Zeppieri sono riusciti a perdere incontri contro tennisti da loro battibili, stasera stiamo una bella prova di Passaro e Stefani.

 1
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!