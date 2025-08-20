Italiani in Campo ATP, Challenger, Copertina, WTA

Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger- Qualificazioni e doppio misto Us Open): I risultati completi di Mercoledì 20 Agosto 2025

20/08/2025 08:41 2 commenti
Federico Cina ITA, 30.03.2007
USA US Open – hard – 🌦️
SF D. Collins USA / C. Harrison USA vs S. Errani ITA / A. Vavassori ITA 2° incontro ore 01:00

Il match deve ancora iniziare

Q2 Gomez ARG – Cina ITA Inizio 17:00

Il match deve ancora iniziare

Q2 Faria POR – Zeppieri ITA 2° inc. ore 17

Il match deve ancora iniziare

Q2 Gigante ITA – Wong HKG 2° inc. ore 17

Il match deve ancora iniziare

Q2 Passaro ITA – Pacheco Mendez MEX 4° inc. ore 17

Il match deve ancora iniziare

Q2 Zhao CAN – Stefanini ITA 3° inc. ore 17

Il match deve ancora iniziare



USA ATP 250 Winston-Salem – hard – 🌤️
R16 Kecmanovic SRB – Darderi ITA Inizio 20:00

Il match deve ancora iniziare

R16 Sonego ITA – Munar ESP 3° inc. ore 20

Il match deve ancora iniziare



MEX WTA 250 Monterrey – hard – 🌦️
2T Ruzic CRO – Cocciaretto ITA 2 incontro dalle 23:00

Il match deve ancora iniziare




BUL CH 75 Sofia – terra – ☀️
R16 Cecchinato ITA – Roncadelli URU Inizio 09:30
ATP Sofia
Marco Cecchinato
40
2
2
Franco Roncadelli
A
6
2
R16 Agamenone ITA/Roncadelli URU – Kirov BUL/Vasilev BUL 4° inc. ore 09:30

Il match deve ancora iniziare

R16 Karol SVK – Agamenone ITA Non prima 11:00

Il match deve ancora iniziare



GRE CH 50 Hersonissos – hard – ☀️
R16 Cervantes ESP/Golubev RUS – Andaloro ITA/Giunta ITA 4° inc. ore 9

Il match deve ancora iniziare

R16 Cornea ROU/Niklas-Salminen FIN – Castagnola ITA/Fellin ITA 5° inc. ore 9<

Il match deve ancora iniziare

R16 F. Moroni ITA – Bertrand FRA Non prima 10:30

Il match deve ancora iniziare

R16 Langmo USA/Potenza ITA – Rosenkranz GER/Wendelken GBR 4° inc. ore 9<

Il match deve ancora iniziare



GER CH 50 Augsburg – terra – 🌦️
R16 Brancaccio ITA/Montes-De La Torre ESP – Cerny CZE/Donald CZE 4° inc. ore 10:30<

Il match deve ancora iniziare

2 commenti

Gian 61 (Guest) 20-08-2025 09:43

Scritto da Francesco T
Ma del futuro dominatore mondiale andato a casa con un argentino sul duro, … non dice niente?
Vedrete, se Cinà prova a perdere … spunterà come un fungo malefico…

Intanto, confidiamo che Cinà vinca contro quest’ altro argentino, Gomez. Entrerebbe nei primi 200 e sarei curioso di vederlo contro un’altra promessa come Landaluce (che dovrebbe battere Grenier).
Per me, inatteso lo stop di Engel contro questo Burruchaga. Ma a 17 anni si può perdere una partita senza fare drammi. Tutta esperienza

 2
Francesco T (Guest) 20-08-2025 09:13

Ma del futuro dominatore mondiale andato a casa con un argentino sul duro, … non dice niente?

Vedrete, se Cinà prova a perdere … spunterà come un fungo malefico…

 1
