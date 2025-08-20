Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger- Qualificazioni e doppio misto Us Open): I risultati completi di Mercoledì 20 Agosto 2025
US Open – hard – 🌦️
SF D. Collins / C. Harrison vs S. Errani / A. Vavassori 2° incontro ore 01:00
Q2 Gomez – Cina Inizio 17:00
Q2 Faria – Zeppieri 2° inc. ore 17
Q2 Gigante – Wong 2° inc. ore 17
Q2 Passaro – Pacheco Mendez 4° inc. ore 17
Q2 Zhao – Stefanini 3° inc. ore 17
ATP 250 Winston-Salem – hard – 🌤️
R16 Kecmanovic – Darderi Inizio 20:00
R16 Sonego – Munar 3° inc. ore 20
WTA 250 Monterrey – hard – 🌦️
2T Ruzic – Cocciaretto 2 incontro dalle 23:00
CH 75 Sofia – terra – ☀️
R16 Cecchinato – Roncadelli Inizio 09:30
R16 Agamenone /Roncadelli – Kirov /Vasilev 4° inc. ore 09:30
R16 Karol – Agamenone Non prima 11:00
CH 50 Hersonissos – hard – ☀️
R16 Cervantes /Golubev – Andaloro /Giunta 4° inc. ore 9
R16 Cornea /Niklas-Salminen – Castagnola /Fellin 5° inc. ore 9<
R16 F. Moroni – Bertrand Non prima 10:30
R16 Langmo /Potenza – Rosenkranz /Wendelken 4° inc. ore 9<
CH 50 Augsburg – terra – 🌦️
R16 Brancaccio /Montes-De La Torre – Cerny /Donald 4° inc. ore 10:30<
Intanto, confidiamo che Cinà vinca contro quest’ altro argentino, Gomez. Entrerebbe nei primi 200 e sarei curioso di vederlo contro un’altra promessa come Landaluce (che dovrebbe battere Grenier).
Per me, inatteso lo stop di Engel contro questo Burruchaga. Ma a 17 anni si può perdere una partita senza fare drammi. Tutta esperienza
Ma del futuro dominatore mondiale andato a casa con un argentino sul duro, … non dice niente?
Vedrete, se Cinà prova a perdere … spunterà come un fungo malefico…