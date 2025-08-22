Italiani e Italiane nei tornei ITF: I risultati di Venerdì 22 Agosto 2025

Tyra Caterina Grant ITA, 12.03.2008 - Foto FITP
🇪🇸 M25 Santander 30000 – Quarter-final
Andres Santamarta Roig 🇪🇸 vs [2] Lorenzo Giustino 🇮🇹 Non prima delle 15:30
Il match deve ancora iniziare
🇮🇹 M25 Lesa 30000 – Quarter-final
[4] Oleksandr Ovcharenko 🇺🇦 vs Juan Cruz Martin Manzano 🇮🇹 2° incontro dalle 12:30
Il match deve ancora iniziare
Lorenzo Carboni 🇮🇹 vs [6] Giovanni Fonio 🇮🇹 Non prima delle 20:00
Il match deve ancora iniziare
Francesco Forti 🇮🇹 vs [2] Luciano Emanuel Ambrogi 🇦🇷 ore 12:30
Il match deve ancora iniziare
🇨🇭 M25 Muttenz 30000 – 2nd Round
Maximilian Figl 🇮🇹 vs [6] Maxime Janvier 🇫🇷 Non prima delle 11:00
🇨🇳 M15 Maanshan 15000 – Quarter-final
Niccolo Catini 🇮🇹 vs [2] Alvin Nicholas Tudorica 🇨🇦 4-6 2-6
🇦🇹 M15 Mistelbach 15000 – Quarter-final
[1] Sandro Kopp 🇦🇹 vs Lorenzo Angelini 🇮🇹 2° incontro dalle 12:00
Il match deve ancora iniziare
🇷🇸 M15 Pirot 15000 – Quarter-final
[1] Denis Klok 🇷🇺 vs [7] Giuseppe La Vela 🇮🇹 ore 09:00
Andrea Fiorentini 🇮🇹 vs [2] Andrey Chepelev 🇷🇺 ore 09:00
🇸🇪 M15 Bastad 15000 – Quarter-final
Daniele Rapagnetta 🇮🇹 vs Filip Gustafsson 🇸🇪 ore 10:15
🇷🇴 W50 Bistrita 40000 – Quarter-final
[5] Tyra Caterina Grant 🇮🇹 vs Ylena In-Albon 🇨🇭 ore 12:00
🇨🇭 W35 Verbier 30000 – Quarter-final
Anastasia Bertacchi 🇮🇹 vs [8] Sofia Shapatava 🇬🇪 2° incontro dalle 11:00
Il match deve ancora iniziare
[6] Dalila Spiteri 🇮🇹 vs [3] Dalila Jakupovic 🇸🇮 Non prima delle 17:45
Il match deve ancora iniziare
🇵🇱 W15 Krakow 15000 – Semi-final
Viola Turini 🇮🇹 vs [2] Yara Bartashevich 🇫🇷 2° incontro dalle 10:30
Il match deve ancora iniziare
🇪🇸 W15 Logrono 15000 – Quarter-final
Giuliana Bestetti 🇮🇹 vs [2] Alice Gillan 🇬🇧 ore 10:00
🇧🇪 W15 Wanfercée-Baulet 15000 – Quarter-final
[3] Alice Tubello 🇫🇷 vs [6] Laura Mair 🇮🇹 Non prima delle 14:00
Il match deve ancora iniziare
3 commenti
Ocio alla Bertacchi,la vedrete in alto
Forza Tyra è nei quarti anche nel W50 in Romania
Catini ha perso 6-4 6-2