Italiani e Italiane nei tornei ITF Copertina, Future

Italiani e Italiane nei tornei ITF: I risultati di Venerdì 22 Agosto 2025

22/08/2025 09:03 3 commenti
Tyra Caterina Grant ITA, 12.03.2008 - Foto FITP
Tyra Caterina Grant ITA, 12.03.2008 - Foto FITP

🇪🇸 M25 Santander 30000 – Quarter-final
Andres Santamarta Roig 🇪🇸 vs [2] Lorenzo Giustino 🇮🇹 Non prima delle 15:30

Il match deve ancora iniziare




🇮🇹 M25 Lesa 30000 – Quarter-final
[4] Oleksandr Ovcharenko 🇺🇦 vs Juan Cruz Martin Manzano 🇮🇹 2° incontro dalle 12:30
Il match deve ancora iniziare

Lorenzo Carboni 🇮🇹 vs [6] Giovanni Fonio 🇮🇹 Non prima delle 20:00

Il match deve ancora iniziare

Francesco Forti 🇮🇹 vs [2] Luciano Emanuel Ambrogi 🇦🇷 ore 12:30

Il match deve ancora iniziare




🇨🇭 M25 Muttenz 30000 – 2nd Round
Maximilian Figl 🇮🇹 vs [6] Maxime Janvier 🇫🇷 Non prima delle 11:00
ITF M25 Muttenz - 2025-08-17T00:00:00Z
Maxime Janvier
30
0
Maximilian Figl
0
0
Tanguy Genier 🇨🇭 vs [4] Carlo Alberto Caniato 🇮🇹 ore 10:00

ITF M25 Muttenz - 2025-08-17T00:00:00Z
Carlo Alberto Caniato
2
7
6
Tanguy Genier
4*
5
6
[9] Michele Ribecai 🇮🇹 vs Arthur Bellegy 🇫🇷 Non prima delle 11:00

Il match deve ancora iniziare

Kai Wehnelt 🇩🇪 vs [5] Alexander Weis 🇮🇹 ore 10:00

ITF M25 Muttenz - 2025-08-17T00:00:00Z
Kai Wehnelt
15
7
4
Alexander Weis
0
6
4
🇨🇳 M15 Maanshan 15000 – Quarter-final
Niccolo Catini 🇮🇹 vs [2] Alvin Nicholas Tudorica 🇨🇦 4-6 2-6




🇦🇹 M15 Mistelbach 15000 – Quarter-final
[1] Sandro Kopp 🇦🇹 vs Lorenzo Angelini 🇮🇹 2° incontro dalle 12:00
Il match deve ancora iniziare




🇷🇸 M15 Pirot 15000 – Quarter-final
[1] Denis Klok 🇷🇺 vs [7] Giuseppe La Vela 🇮🇹 ore 09:00
ITF M15 Pirot - 2025-08-17T00:00:00Z
Denis Klok
0
6
0
0
Giuseppe La Vela
0
4
6
2
Andrea Fiorentini 🇮🇹 vs [2] Andrey Chepelev 🇷🇺 ore 09:00

ITF M15 Pirot - 2025-08-17T00:00:00Z
Andrey Chepelev
40
6
6
Andrea Fiorentini
30
4
5
🇸🇪 M15 Bastad 15000 – Quarter-final
Daniele Rapagnetta 🇮🇹 vs Filip Gustafsson 🇸🇪 ore 10:15
ITF M15 Bastad - 2025-08-18T00:00:00Z
Daniele Rapagnetta
15
1
4
Filip Gustafsson
40
6
5
🇷🇴 W50 Bistrita 40000 – Quarter-final
[5] Tyra Caterina Grant 🇮🇹 vs Ylena In-Albon 🇨🇭 ore 12:00
ITF W50 Bistrita - 2025-08-17T00:00:00Z
Ylena In-Albon
0
3
2
Tyra Caterina Grant
0
6
3
🇨🇭 W35 Verbier 30000 – Quarter-final
Anastasia Bertacchi 🇮🇹 vs [8] Sofia Shapatava 🇬🇪 2° incontro dalle 11:00
Il match deve ancora iniziare

[6] Dalila Spiteri 🇮🇹 vs [3] Dalila Jakupovic 🇸🇮 Non prima delle 17:45

Il match deve ancora iniziare




🇵🇱 W15 Krakow 15000 – Semi-final
Viola Turini 🇮🇹 vs [2] Yara Bartashevich 🇫🇷 2° incontro dalle 10:30
Il match deve ancora iniziare




🇪🇸 W15 Logrono 15000 – Quarter-final
Giuliana Bestetti 🇮🇹 vs [2] Alice Gillan 🇬🇧 ore 10:00
ITF W15 Logrono - 2025-08-17T00:00:00Z
Alice Gillan
30
2
6
3
Giuliana Bestetti
0
6
0
1
🇧🇪 W15 Wanfercée-Baulet 15000 – Quarter-final
[3] Alice Tubello 🇫🇷 vs [6] Laura Mair 🇮🇹 Non prima delle 14:00
Il match deve ancora iniziare

3 commenti

Perugino doc il ritorno (Guest) 22-08-2025 10:43

Ocio alla Bertacchi,la vedrete in alto

 3
Edoardo (Guest) 22-08-2025 09:35

Forza Tyra è nei quarti anche nel W50 in Romania

 2
giuseppe91 (Guest) 22-08-2025 09:13

Catini ha perso 6-4 6-2

 1
