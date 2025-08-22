Challenger Sofia 2, Augsburg e Hersonissos 4: I risultati completi con il dettaglio delle Semifinali (LIVE)

Massimo Giunta nella foto
CHALLENGER Augsburg 🇩🇪 – Quarti di Finale e Semifinali, terra battuta
12:00 Interrotta 🇨🇭 Ritschard A. vs 🇩🇪 Negritu Ch.
ATP Augsburg
Alexander Ritschard [8]•
0
6
4
0
Christoph Negritu [2]
0
4
6
1
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Ritschard
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
df
40-A
4-5 → 4-6
A. Ritschard
15-0
15-15
df
30-15
40-15
2-5 → 3-5
A. Ritschard
15-0
15-15
15-30
15-40
df
30-40
1-2 → 1-3
C. Negritu
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
1-1 → 1-2
A. Ritschard
0-15
df
0-30
15-30
30-30
40-30
0-1 → 1-1
C. Negritu
15-0
ace
15-15
30-15
ace
40-15
ace
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
C. Negritu
0-15
0-30
15-30
ace
30-30
40-30
5-3 → 5-4
A. Ritschard
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
4-3 → 5-3
C. Negritu
0-15
15-15
ace
30-15
40-15
40-30
4-2 → 4-3
C. Negritu
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
ace
40-A
40-40
A-40
3-1 → 3-2
C. Negritu
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-0 → 2-1
A. Ritschard
0-15
0-30
df
0-40
15-40
30-40
40-40
ace
A-40
1-0 → 2-0
C. Negritu
15-0
ace
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
ace
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
0-0 → 1-0
12:30 🇨🇿 Kolar Z. vs 🇩🇪 Stebe C-M.
Il match deve ancora iniziare
11:00 Arias B. / Prado Angelo J. C. vs Barnat J. / Duda F.
ATP Augsburg
Boris Arias / Juan Carlos Prado Angelo [3]
0
4
3
Jiri Barnat / Filip Duda [2]•
15
6
3
Servizio
Svolgimento
Set 2
B. Arias / Carlos Prado Angelo
0-15
15-15
15-30
df
15-40
30-40
3-2 → 3-3
J. Barnat / Duda
15-0
ace
15-15
df
30-15
40-15
3-1 → 3-2
B. Arias / Carlos Prado Angelo
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
3-0 → 3-1
J. Barnat / Duda
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
df
2-0 → 3-0
B. Arias / Carlos Prado Angelo
0-15
df
15-15
30-15
40-15
1-0 → 2-0
J. Barnat / Duda
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
B. Arias / Carlos Prado Angelo
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
4-5 → 4-6
J. Barnat / Duda
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
4-4 → 4-5
B. Arias / Carlos Prado Angelo
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
ace
3-4 → 4-4
J. Barnat / Duda
0-15
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
3-3 → 3-4
B. Arias / Carlos Prado Angelo
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-3 → 3-3
J. Barnat / Duda
2-2 → 2-3
B. Arias / Carlos Prado Angelo
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
1-2 → 2-2
J. Barnat / Duda
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-1 → 1-2
B. Arias / Carlos Prado Angelo
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
0-1 → 1-1
J. Barnat / Duda
0-0 → 0-1
13:30 Interrotta Ruehl T. / Zahraj P. vs Mikrut L. / Poljicak M.
WTA Monterrey
Diana Shnaider [3]
3
7
7
Elise Mertens [5]
6
6
6
Vincitore: Shnaider
Servizio
Svolgimento
Set 3
Tiebreak
0-0*
1*-0
2-0*
2-1*
3*-1
4*-1
5-1*
5-2*
6*-2
6*-3
6-4*
6-6 → 7-6
Elise Mertens
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
4-5 → 5-5
Diana Shnaider
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
3-5 → 4-5
Elise Mertens
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
2-5 → 3-5
Elise Mertens
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-4 → 1-5
Elise Mertens
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-2 → 1-3
Diana Shnaider
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0*-0
1-0*
2*-0
2*-1
3-1*
3-2*
4*-2
4*-3
4-4*
5-4*
5*-5
6*-5
6-6*
7-6*
6-6 → 7-6
Diana Shnaider
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
4-5 → 5-5
Elise Mertens
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
4-4 → 4-5
Diana Shnaider
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
4-3 → 4-4
Elise Mertens
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
3-3 → 4-3
Diana Shnaider
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-2 → 2-2
Elise Mertens
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-1 → 1-2
Diana Shnaider
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-1 → 1-1
Elise Mertens
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Diana Shnaider
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
3-5 → 3-6
Elise Mertens
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
3-4 → 3-5
Diana Shnaider
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
1-3 → 2-3
Elise Mertens
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-2 → 1-3
Elise Mertens
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-0 → 1-1
Diana Shnaider
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
15:30 Masur D. / Sanchez Martinez B. vs Schoenhaus M. / Squire H.
ATP Augsburg
Tim Ruehl / Patrick Zahraj [4]•
5
6
5
0
Luka Mikrut / Mili Poljicak
5
4
7
0
Servizio
Svolgimento
Set 3
T. Ruehl / Zahraj
0-1
1-1
2-1
3-1
3-2
3-3
3-4
3-5
4-5
5-5
Servizio
Svolgimento
Set 2
T. Ruehl / Zahraj
0-40
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
5-6 → 5-7
L. Mikrut / Poljicak
5-5 → 5-6
T. Ruehl / Zahraj
4-5 → 5-5
L. Mikrut / Poljicak
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
4-4 → 4-5
T. Ruehl / Zahraj
3-4 → 4-4
L. Mikrut / Poljicak
0-15
df
15-15
30-15
40-15
3-3 → 3-4
T. Ruehl / Zahraj
2-3 → 3-3
L. Mikrut / Poljicak
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
2-2 → 2-3
T. Ruehl / Zahraj
15-0
30-0
ace
30-15
30-30
30-40
40-40
1-2 → 2-2
L. Mikrut / Poljicak
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
0-2 → 1-2
T. Ruehl / Zahraj
15-0
15-15
15-30
15-40
df
0-1 → 0-2
L. Mikrut / Poljicak
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
40-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
T. Ruehl / Zahraj
5-4 → 6-4
L. Mikrut / Poljicak
4-4 → 5-4
T. Ruehl / Zahraj
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
4-3 → 4-4
L. Mikrut / Poljicak
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
4-2 → 4-3
T. Ruehl / Zahraj
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
df
40-40
3-2 → 4-2
L. Mikrut / Poljicak
3-1 → 3-2
T. Ruehl / Zahraj
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-1 → 3-1
L. Mikrut / Poljicak
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-0 → 2-1
T. Ruehl / Zahraj
1-0 → 2-0
L. Mikrut / Poljicak
0-15
df
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
df
0-0 → 1-0
CHALLENGER Hersonissos 4 🇬🇷 – Semifinali, cemento
Center Court – ore 10:00
Rafael Jodar
vs Dan Added
ATP Hersonissos
Rafael Jodar•
0
6
5
Dan Added [7]
0
7
6
Servizio
Svolgimento
Set 2
D. Added
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
df
40-40
A-40
5-5 → 5-6
R. Jodar
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
4-5 → 5-5
D. Added
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
4-4 → 4-5
R. Jodar
0-15
df
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
df
A-40
1-2 → 2-2
D. Added
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-1 → 1-2
R. Jodar
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-1 → 1-1
D. Added
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
df
A-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
1-0*
1-1*
1*-2
1*-3
1-4*
df
1-5*
2*-5
3*-5
4-5*
5-5*
df
5*-6
6-6 → 6-7
D. Added
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
5-6 → 6-6
D. Added
0-15
15-15
ace
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
5-4 → 5-5
R. Jodar
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
4-2 → 5-2
D. Added
0-15
15-15
15-30
df
15-40
30-40
40-40
A-40
4-1 → 4-2
R. Jodar
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
3-1 → 4-1
D. Added
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
2-1 → 3-1
R. Jodar
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-1 → 2-1
R. Jodar
15-0
ace
30-0
40-0
ace
40-15
0-0 → 1-0
Moez Echargui vs Robin Bertrand
Il match deve ancora iniziare
Victor Cornea / Patrik Niklas-Salminen vs Stefanos Sakellaridis / Petros Tsitsipas (Non prima 13:00)
Il match deve ancora iniziare
Court 20 – ore 10:00
Fabrizio Andaloro / Massimo Giunta vs Mats Rosenkranz / Harry Wendelken
ATP Hersonissos
Fabrizio Andaloro / Massimo Giunta
6
4
6
Mats Rosenkranz / Harry Wendelken
4
6
10
Vincitore: Rosenkranz / Wendelken
Servizio
Svolgimento
Set 3
F. Andaloro / Giunta
0-1
1-1
2-1
df
3-1
4-1
4-2
4-3
4-4
4-5
4-6
5-6
5-7
5-8
6-8
6-9
ace
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Rosenkranz / Wendelken
0-15
df
15-15
ace
30-15
40-15
4-5 → 4-6
F. Andaloro / Giunta
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
df
3-5 → 4-5
M. Rosenkranz / Wendelken
0-15
15-15
15-30
df
30-30
40-30
ace
3-4 → 3-5
F. Andaloro / Giunta
2-4 → 3-4
M. Rosenkranz / Wendelken
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-3 → 2-4
F. Andaloro / Giunta
15-0
ace
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
1-3 → 2-3
M. Rosenkranz / Wendelken
0-15
df
15-15
30-15
30-30
40-30
1-2 → 1-3
F. Andaloro / Giunta
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
0-2 → 1-2
M. Rosenkranz / Wendelken
0-15
df
15-15
15-30
30-30
40-30
0-1 → 0-2
F. Andaloro / Giunta
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Rosenkranz / Wendelken
15-0
ace
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
5-4 → 6-4
F. Andaloro / Giunta
4-4 → 5-4
M. Rosenkranz / Wendelken
4-3 → 4-4
F. Andaloro / Giunta
3-3 → 4-3
M. Rosenkranz / Wendelken
3-2 → 3-3
F. Andaloro / Giunta
0-15
15-15
15-30
15-40
df
30-40
40-40
2-2 → 3-2
M. Rosenkranz / Wendelken
1-2 → 2-2
F. Andaloro / Giunta
15-0
15-15
30-15
30-30
df
40-30
0-2 → 1-2
M. Rosenkranz / Wendelken
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-1 → 0-2
F. Andaloro / Giunta
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
0-0 → 0-1
CHALLENGER Sofia 2 🇧🇬 – Semifinali, terra battuta
Center Court – ore 10:00
Joel Schwaerzler
vs Marat Sharipov
ATP Sofia
Joel Schwaerzler
6
6
Marat Sharipov
2
2
Vincitore: Schwaerzler
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Sharipov
15-0
15-15
df
15-30
15-40
30-40
4-2 → 5-2
J. Schwaerzler
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
df
40-40
A-40
3-2 → 4-2
M. Sharipov
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
ace
3-1 → 3-2
M. Sharipov
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
1-1 → 2-1
J. Schwaerzler
0-15
15-15
15-30
15-40
df
30-40
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Schwaerzler
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
ace
5-2 → 6-2
M. Sharipov
15-0
15-15
30-15
ace
30-30
40-30
40-40
df
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
4-2 → 5-2
M. Sharipov
15-0
ace
15-15
15-30
15-40
1-1 → 2-1
J. Schwaerzler
0-15
15-15
ace
15-30
15-40
df
1-0 → 1-1
M. Sharipov
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
ace
40-A
0-0 → 1-0
Matej Dodig vs Alex Molcan
ATP Sofia
Matej Dodig [6]
A
2
Alex Molcan•
40
4
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Molcan
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
df
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
M. Dodig
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
2-3 → 2-4
M. Dodig
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-2 → 2-2
A. Molcan
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
1-1 → 1-2
M. Dodig
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
40-30
0-1 → 1-1
A. Molcan
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Mats Hermans / Tiago Pereira vs Alexandru Jecan / Bogdan Pavel
Il match deve ancora iniziare
Franco Agamenone / Franco Roncadelli vs David Pichler / Nino Serdarusic
Il match deve ancora iniziare
