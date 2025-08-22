Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger Sofia 2, Augsburg e Hersonissos 4: I risultati completi con il dettaglio delle Semifinali (LIVE)

CHALLENGER Augsburg 🇩🇪 – Quarti di Finale e Semifinali, terra battuta

12:00 Interrotta 🇨🇭 Ritschard A. vs 🇩🇪 Negritu Ch.
ATP Augsburg
Alexander Ritschard [8]
0
6
4
0
Christoph Negritu [2]
0
4
6
1
12:30 🇨🇿 Kolar Z. vs 🇩🇪 Stebe C-M.

Il match deve ancora iniziare

11:00 Arias B. / Prado Angelo J. C. vs Barnat J. / Duda F.

ATP Augsburg
Boris Arias / Juan Carlos Prado Angelo [3]
0
4
3
Jiri Barnat / Filip Duda [2]
15
6
3
13:30 Interrotta Ruehl T. / Zahraj P. vs Mikrut L. / Poljicak M.

WTA Monterrey
Diana Shnaider [3]
3
7
7
Elise Mertens [5]
6
6
6
Vincitore: Shnaider
15:30 Masur D. / Sanchez Martinez B. vs Schoenhaus M. / Squire H.

ATP Augsburg
Tim Ruehl / Patrick Zahraj [4]
5
6
5
0
Luka Mikrut / Mili Poljicak
5
4
7
0
CHALLENGER Hersonissos 4 🇬🇷 – Semifinali, cemento

Center Court – ore 10:00
Rafael Jodar ESP vs Dan Added FRA
ATP Hersonissos
Rafael Jodar
0
6
5
Dan Added [7]
0
7
6
Moez Echargui TUN vs Robin Bertrand FRA

Il match deve ancora iniziare

Victor Cornea ROU / Patrik Niklas-Salminen FIN vs Stefanos Sakellaridis GRE / Petros Tsitsipas GRE (Non prima 13:00)

Il match deve ancora iniziare



Court 20 – ore 10:00
Fabrizio Andaloro ITA / Massimo Giunta ITA vs Mats Rosenkranz GER / Harry Wendelken GBR

ATP Hersonissos
Fabrizio Andaloro / Massimo Giunta
6
4
6
Mats Rosenkranz / Harry Wendelken
4
6
10
Vincitore: Rosenkranz / Wendelken
CHALLENGER Sofia 2 🇧🇬 – Semifinali, terra battuta

Center Court – ore 10:00
Joel Schwaerzler AUT vs Marat Sharipov RUS
ATP Sofia
Joel Schwaerzler
6
6
Marat Sharipov
2
2
Vincitore: Schwaerzler
Matej Dodig CRO vs Alex Molcan SVK

ATP Sofia
Matej Dodig [6]
A
2
Alex Molcan
40
4
Mats Hermans NED / Tiago Pereira POR vs Alexandru Jecan ROU / Bogdan Pavel ROU

Il match deve ancora iniziare

Franco Agamenone ITA / Franco Roncadelli URU vs David Pichler AUT / Nino Serdarusic CRO

Il match deve ancora iniziare

