Davidovich attacca l’ATP: “Finale di Cincinnati di lunedì pomeriggio? Qualcosa deve cambiare”

Alejandro Davidovich Fokina non è nuovo a esprimere il proprio malumore sui social riguardo all’organizzazione dei tornei ATP, in particolare per ciò che concerne i calendari e gli orari di gioco. Dopo la finale dell’ATP Masters 1000 di Cincinnati 2025, che si è conclusa con il ritiro di Jannik Sinner contro Carlos Alcaraz, lo spagnolo ha voluto lanciare un nuovo messaggio polemico.

“Finale un lunedì, alle 3 del pomeriggio, in agosto a Cincinnati, dopo tutta la tournée di Toronto e Cincinnati, con così tanti ritiri e giocatori stremati fisicamente… qualcosa deve cambiare”, ha scritto Davidovich sui propri canali social.

Le parole del tennista andaluso arrivano in un contesto delicato per il circuito, con diversi giocatori che nelle ultime settimane hanno evidenziato difficoltà fisiche dovute alla vicinanza dei tornei e alle condizioni climatiche estreme della stagione nordamericana sul cemento. Il caso di Sinner, costretto a fermarsi nella finale contro Alcaraz, non ha fatto altro che alimentare il dibattito.

Davidovich, che più volte in passato ha sottolineato la necessità di ripensare al calendario ATP per tutelare maggiormente la salute dei tennisti, ha così riportato il tema sotto i riflettori. Resta ora da capire se le sue parole, condivise da molti colleghi e appassionati, troveranno riscontro in eventuali decisioni future da parte dell’ATP.





Francesco Paolo Villarico