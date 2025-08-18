Italiani in Campo ATP, Challenger, Copertina, WTA

Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger- Qualificazioni Us Open): I risultati completi di Lunedì 18 Agosto 2025

18/08/2025 08:33 1 commento
Mattia Bellucci nella foto - Foto Getty Images
USA Masters 1000 Cincinnati – hard – 🌤️
F Sinner ITA – Alcaraz ESP Inizio 21:00

Il match deve ancora iniziare




USA ATP 250 Winston-Salem – hard – 🌤️
R64 Comesana ARG – Bellucci ITA Non prima 00:00
Il match deve ancora iniziare

R16 Arneodo MON/Bopanna IND – Darderi ITA/Muller FRA TBA

Il match deve ancora iniziare




USA US Open – Hard – 🌤️
Q1 Stricker SUI – Cina ITA 2° inc. ore 17
Il match deve ancora iniziare

Q1 Maestrelli ITA – McCabe AUS 20:30

Il match deve ancora iniziare

Q1 Passaro ITA – Hsu TPE 21:40

Il match deve ancora iniziare

Q1 Kukushkin KAZ – Pellegrino ITA 18:10

Il match deve ancora iniziare

Q1 Gigante ITA – Butvilas LTU Inizio 17:00

Il match deve ancora iniziare

Q1 Huesler SUI – Napolitano ITA 19:20

Il match deve ancora iniziare

Q1 Prozorova vs Trevisan ITA ore 17:00

Il match deve ancora iniziare




USA WTA 1000 Cincinnati – hard – 🌤️
F Swiatek POL – Paolini ITA ore 00:00
Il match deve ancora iniziare



USA WTA 250 Cleveland – hard – ☀️
1T Bronzetti ITA – Golubic SUI 3 incontro dalle 17:00

Il match deve ancora iniziare



MEX WTA 500 Monterrey – hard – 🌤️
1T Bouzas Maneiro ESP/Cocciaretto ITA – Bucsa ESP/Melichar-Martinez USA 2 incontro dalle 00:30

Il match deve ancora iniziare



BUL CH 75 Sofia – terra – 🌦️
Q2 Bondioli ITA – Agamenone ITA 2° inc. ore 9

Il match deve ancora iniziare



GRE CH 50 Hersonissos – hard – ☀️
Q2 Moroni ITA – Vales ISR Inizio 09:00

ATP Hersonissos
Filippo Moroni [5]
30
4
1
Amit Vales [12]
30
6
2
Q2 Potenza ITA – Leong MAS 2° inc. ore 9

Il match deve ancora iniziare

Q2 Castagnola ITA – Giunta ITA 2° inc. ore 9

Il match deve ancora iniziare

Q2 Fellin ITA – Kimhi ISR 2° inc. ore 9

Il match deve ancora iniziare



GER CH 50 Augsburg – terra – ☀️
Q2 Popovic SRB – Covato ITA 2° inc. ore 10:30

Il match deve ancora iniziare

R32 Sanchez Izquierdo ESP – Brancaccio ITA 4° inc. ore 10:30

Il match deve ancora iniziare

1 commento

Harlan (Guest) 18-08-2025 09:30

Due italiani in finale in un 1000 nei rispettivi tornei di genere
Sembra fantascienza ma è la dura (per gli invidiosi) realtà
Forza premiata ditta J&J

