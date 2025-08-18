Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger- Qualificazioni Us Open): I risultati completi di Lunedì 18 Agosto 2025
Masters 1000 Cincinnati – hard – 🌤️
F Sinner – Alcaraz Inizio 21:00
ATP 250 Winston-Salem – hard – 🌤️
R64 Comesana – Bellucci Non prima 00:00
R16 Arneodo /Bopanna – Darderi /Muller TBA
US Open – Hard – 🌤️
Q1 Stricker – Cina 2° inc. ore 17
Q1 Maestrelli – McCabe 20:30
Q1 Passaro – Hsu 21:40
Q1 Kukushkin – Pellegrino 18:10
Q1 Gigante – Butvilas Inizio 17:00
Q1 Huesler – Napolitano 19:20
Q1 Prozorova vs Trevisan ore 17:00
WTA 1000 Cincinnati – hard – 🌤️
F Swiatek – Paolini ore 00:00
WTA 250 Cleveland – hard – ☀️
1T Bronzetti – Golubic 3 incontro dalle 17:00
WTA 500 Monterrey – hard – 🌤️
1T Bouzas Maneiro /Cocciaretto – Bucsa /Melichar-Martinez 2 incontro dalle 00:30
CH 75 Sofia – terra – 🌦️
Q2 Bondioli – Agamenone 2° inc. ore 9
CH 50 Hersonissos – hard – ☀️
Q2 Moroni – Vales Inizio 09:00
Q2 Potenza – Leong 2° inc. ore 9
Q2 Castagnola – Giunta 2° inc. ore 9
Q2 Fellin – Kimhi 2° inc. ore 9
CH 50 Augsburg – terra – ☀️
Q2 Popovic – Covato 2° inc. ore 10:30
R32 Sanchez Izquierdo – Brancaccio 4° inc. ore 10:30
TAG: Italiani in campo
1 commento
Due italiani in finale in un 1000 nei rispettivi tornei di genere
Sembra fantascienza ma è la dura (per gli invidiosi) realtà
Forza premiata ditta J&J