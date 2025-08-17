Challenger Sofia 2, Augsburg e Hersonissos 4: I risultati completi con il dettaglio del Primo Turno di Qualificazione (LIVE)

Andrea Guerrieri nella foto
CHALLENGER Augsburg 🇩🇪 – 1° turno Qualificazione, terra battuta
Centre Court – ore 11:00
Andrea Guerrieri
vs Nikolai Barsukov
ATP Augsburg
Andrea Guerrieri [4]
0
1
6
3
Nikolai Barsukov•
30
6
4
3
Servizio
Svolgimento
Set 3
A. Guerrieri
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
3-2 → 3-3
N. Barsukov
15-0
15-15
15-30
30-30
ace
30-40
40-40
40-A
df
40-40
40-A
df
2-2 → 3-2
A. Guerrieri
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
N. Barsukov
15-0
15-15
df
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
N. Barsukov
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
df
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
5-3 → 5-4
A. Guerrieri
15-0
15-15
30-15
30-30
df
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
ace
40-40
40-A
3-2 → 3-3
N. Barsukov
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
df
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
df
2-2 → 3-2
A. Guerrieri
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-2 → 2-2
N. Barsukov
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Guerrieri
0-15
0-30
df
0-40
15-40
30-40
1-5 → 1-6
A. Guerrieri
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
df
40-40
40-A
1-3 → 1-4
N. Barsukov
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
ace
1-2 → 1-3
A. Guerrieri
0-15
df
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
40-40
df
40-A
40-40
40-A
1-1 → 1-2
A. Guerrieri
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Filip Duda vs Maik Steiner
Il match deve ancora iniziare
Imanol Lopez Morillo vs Luca Wiedenmann
Il match deve ancora iniziare
Court 1 – ore 11:00
Benito Sanchez Martinez vs Matthew William Donald
ATP Augsburg
Benito Sanchez Martinez
6
6
Matthew William Donald [9]
1
3
Vincitore: Sanchez Martinez
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. William Donald
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
5-3 → 6-3
B. Sanchez Martinez
4-3 → 5-3
M. William Donald
0-15
df
15-15
15-30
df
15-40
3-3 → 4-3
B. Sanchez Martinez
2-3 → 3-3
M. William Donald
2-2 → 2-3
B. Sanchez Martinez
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
40-30
df
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
df
A-40
1-2 → 2-2
M. William Donald
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
1-1 → 1-2
B. Sanchez Martinez
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
0-1 → 1-1
M. William Donald
15-0
ace
30-0
40-0
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
B. Sanchez Martinez
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
5-1 → 6-1
M. William Donald
0-15
0-30
df
15-30
15-40
df
df
4-1 → 5-1
B. Sanchez Martinez
3-1 → 4-1
M. William Donald
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
3-0 → 3-1
B. Sanchez Martinez
2-0 → 3-0
M. William Donald
0-15
15-15
ace
15-30
df
15-40
df
1-0 → 2-0
B. Sanchez Martinez
15-0
15-15
df
15-30
30-30
30-40
40-40
ace
A-40
40-40
df
A-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Jeremy Schifris vs Matyas Cerny
ATP Augsburg
Jeremy Schifris•
0
1
2
Matyas Cerny [12]
0
6
0
Servizio
Svolgimento
Set 2
J. Schifris
0-15
df
15-15
30-15
30-30
30-40
df
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Schifris
15-0
15-15
df
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
df
40-A
0-1 → 0-2
Jaron Held vs Nino Ehrenschneider
Il match deve ancora iniziare
Court 5 – ore 11:00
Alessandro Bellifemine vs Buvaysar Gadamauri
ATP Augsburg
Alessandro Bellifemine
3
0
Buvaysar Gadamauri [7]
6
6
Vincitore: Gadamauri
Servizio
Svolgimento
Set 2
B. Gadamauri
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-5 → 0-6
A. Bellifemine
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
0-4 → 0-5
A. Bellifemine
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
0-2 → 0-3
A. Bellifemine
15-0
30-0
30-15
df
40-15
40-30
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
B. Gadamauri
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
3-5 → 3-6
A. Bellifemine
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-5 → 3-5
A. Bellifemine
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
1-4 → 2-4
B. Gadamauri
0-15
0-30
df
15-30
30-30
40-30
1-3 → 1-4
A. Bellifemine
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-1 → 1-1
B. Gadamauri
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Mikael Ymer vs Lukas Hellum-Lilleengen
ATP Augsburg
Mikael Ymer [6]
0
0
Lukas Hellum-Lilleengen
0
0
Vincitore: Hellum-Lilleengen per walkover
Volodoymyr Uzhylovskyi vs Matteo Covato
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER Hersonissos 4 🇬🇷 – 1° turno Qualificazione, cemento
Center Court – ore 09:00
Michalis Sakellaridis
vs Hayato Matsuoka
ATP Hersonissos
Michalis Sakellaridis
0
3
Hayato Matsuoka [8]
6
6
Vincitore: Matsuoka
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Sakellaridis
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
df
40-40
A-40
40-40
A-40
2-5 → 3-5
M. Sakellaridis
0-15
0-30
df
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
1-2 → 1-3
H. Matsuoka
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-1 → 1-2
M. Sakellaridis
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Sakellaridis
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
0-3 → 0-4
H. Matsuoka
15-0
30-0
30-15
df
30-30
40-30
0-2 → 0-3
M. Sakellaridis
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
0-1 → 0-2
Harry Wendelken vs Georgios Nouchakis (Non prima 10:30)
ATP Hersonissos
Harry Wendelken [2]
6
6
Georgios Nouchakis
4
1
Vincitore: Wendelken
Servizio
Svolgimento
Set 2
G. Nouchakis
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
5-1 → 6-1
G. Nouchakis
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
3-1 → 4-1
G. Nouchakis
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
G. Nouchakis
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
3-3 → 4-3
H. Wendelken
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
3-2 → 3-3
G. Nouchakis
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
2-2 → 3-2
H. Wendelken
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-1 → 1-1
G. Nouchakis
15-0
ace
30-0
40-0
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Luca Potenza vs Ioannis Kountourakis
ATP Hersonissos
Luca Potenza [1]
30
1
Ioannis Kountourakis•
30
1
Servizio
Svolgimento
Set 1
L. Potenza
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-1 → 1-1
I. Kountourakis
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Petros Tsitsipas vs Mitsuki Wei Kang Leong
Il match deve ancora iniziare
Court 20 – ore 09:00
Liam Broady vs Enzo Wallart
ATP Hersonissos
Liam Broady [3]
1
6
3
Enzo Wallart
6
1
6
Vincitore: Wallart
Servizio
Svolgimento
Set 3
E. Wallart
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
3-5 → 3-6
L. Broady
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
40-30
2-5 → 3-5
L. Broady
15-0
30-0
40-0
ace
40-15
df
1-4 → 2-4
E. Wallart
0-15
0-30
0-40
15-40
ace
30-40
40-40
A-40
1-3 → 1-4
E. Wallart
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-1 → 1-2
L. Broady
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-1 → 1-1
E. Wallart
0-15
15-15
30-15
30-30
df
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
L. Broady
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
ace
5-1 → 6-1
L. Broady
0-15
df
15-15
30-15
40-15
40-30
df
3-1 → 4-1
L. Broady
0-15
df
0-30
15-30
30-30
40-30
2-0 → 3-0
E. Wallart
15-0
15-15
df
15-30
15-40
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
E. Wallart
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-5 → 1-6
L. Broady
15-0
15-15
15-30
30-30
ace
40-30
40-40
40-A
df
1-4 → 1-5
L. Broady
0-15
0-30
df
0-40
15-40
30-40
1-2 → 1-3
E. Wallart
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
1-1 → 1-2
L. Broady
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
df
0-1 → 1-1
E. Wallart
15-0
ace
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
ace
ace
0-0 → 0-1
Axel Nefve vs Leo Raquillet (Non prima 10:30)
ATP Hersonissos
Axel Nefve•
40
6
3
2
Leo Raquillet [11]
A
1
6
0
Servizio
Svolgimento
Set 3
A. Nefve
15-0
30-0
ace
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
df
40-40
40-A
L. Raquillet
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
1-0 → 2-0
A. Nefve
15-0
15-15
df
15-30
df
30-30
40-30
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
L. Raquillet
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
3-5 → 3-6
A. Nefve
15-0
15-15
df
30-15
40-15
40-30
df
2-3 → 3-3
L. Raquillet
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-2 → 2-3
L. Raquillet
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
1-1 → 2-1
L. Raquillet
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
L. Raquillet
0-15
15-15
15-30
df
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
2-1 → 3-1
A. Nefve
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
1-1 → 2-1
A. Nefve
15-0
30-0
40-0
40-15
df
40-30
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Saveliy Ivanov vs Orel Kimhi
Il match deve ancora iniziare
Peter Makk vs Massimo Giunta
Il match deve ancora iniziare
Court 21 – ore 09:00
Ivan Nedelko vs Amit Vales
ATP Hersonissos
Ivan Nedelko
5
5
Amit Vales [12]
7
7
Vincitore: Vales
Servizio
Svolgimento
Set 2
I. Nedelko
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
5-3 → 5-4
A. Vales
0-15
df
0-30
df
15-30
30-30
40-30
3-2 → 3-3
I. Nedelko
15-0
ace
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
df
40-A
2-0 → 2-1
A. Vales
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
df
1-0 → 2-0
I. Nedelko
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Vales
15-0
15-15
30-15
ace
30-30
40-30
40-40
A-40
5-6 → 5-7
I. Nedelko
0-15
df
0-30
0-40
15-40
30-40
5-5 → 5-6
A. Vales
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
3-4 → 4-4
I. Nedelko
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
2-4 → 3-4
A. Vales
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
1-2 → 1-3
I. Nedelko
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
1-1 → 1-2
A. Vales
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
ace
A-40
40-40
A-40
40-40
df
40-A
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Filippo Moroni vs Vladimir Holban (Non prima 10:30)
ATP Hersonissos
Filippo Moroni [5]
6
6
Vladimir Holban
1
3
Vincitore: Moroni
Servizio
Svolgimento
Set 2
F. Moroni
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
df
4-2 → 4-3
V. Holban
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
3-2 → 4-2
V. Holban
0-15
df
15-15
15-30
30-30
40-30
3-0 → 3-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
V. Holban
0-15
15-15
15-30
df
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
5-1 → 6-1
F. Moroni
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
2-1 → 3-1
V. Holban
0-15
df
15-15
15-30
30-30
40-30
2-0 → 2-1
Luca Castagnola vs Nikita Bilozertsev
ATP Hersonissos
Luca Castagnola [6]•
0
5
Nikita Bilozertsev
0
4
Servizio
Svolgimento
Set 1
N. Bilozertsev
15-0
30-0
ace
30-15
df
40-15
40-30
df
5-3 → 5-4
L. Castagnola
0-15
15-15
15-30
df
30-30
40-30
4-3 → 5-3
L. Castagnola
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
3-2 → 4-2
N. Bilozertsev
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
2-2 → 3-2
L. Castagnola
0-15
0-30
0-40
df
15-40
df
2-1 → 2-2
N. Bilozertsev
15-0
ace
15-15
df
30-15
40-15
40-30
2-0 → 2-1
L. Castagnola
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-0 → 2-0
N. Bilozertsev
0-15
15-15
15-30
15-40
df
0-0 → 1-0
Pietro Fellin vs Connor Thomson
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER Sofia 2 🇧🇬 – 1° turno Qualificazione, terra battuta
Center Court – ore 09:00
Svyatoslav Gulin
vs Georgi Georgiev
ATP Sofia
Svyatoslav Gulin [3]
2
6
6
Georgi Georgiev
6
2
4
Vincitore: Gulin
Servizio
Svolgimento
Set 3
S. Gulin
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
ace
40-40
A-40
ace
4-3 → 5-3
G. Georgiev
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
40-30
4-2 → 4-3
G. Georgiev
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
3-1 → 3-2
S. Gulin
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
40-30
2-1 → 3-1
G. Georgiev
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
1-1 → 2-1
G. Georgiev
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
G. Georgiev
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
5-1 → 5-2
G. Georgiev
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
3-1 → 4-1
G. Georgiev
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
df
40-A
40-40
A-40
2-0 → 2-1
S. Gulin
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
1-0 → 2-0
G. Georgiev
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
S. Gulin
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
df
2-5 → 2-6
G. Georgiev
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
2-4 → 2-5
S. Gulin
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-4 → 2-4
S. Gulin
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
1-2 → 1-3
G. Georgiev
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Anas Mazdrashki vs Dali Blanch
ATP Sofia
Anas Mazdrashki
3
4
Dali Blanch [11]
6
6
Vincitore: Blanch
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Mazdrashki
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
4-5 → 4-6
D. Blanch
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
4-4 → 4-5
A. Mazdrashki
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
df
4-3 → 4-4
A. Mazdrashki
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
3-2 → 4-2
D. Blanch
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
3-1 → 3-2
A. Mazdrashki
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
2-1 → 3-1
D. Blanch
15-0
15-15
df
30-15
30-30
30-40
1-1 → 2-1
A. Mazdrashki
15-0
30-0
30-15
df
40-15
40-30
0-1 → 1-1
D. Blanch
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
D. Blanch
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
ace
3-4 → 3-5
A. Mazdrashki
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
3-3 → 3-4
D. Blanch
15-0
15-15
15-30
df
15-40
30-40
1-2 → 2-2
A. Mazdrashki
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
1-1 → 1-2
Yanaki Milev vs Sergey Fomin
ATP Sofia
Yanaki Milev
40
3
Sergey Fomin [12]•
40
4
Servizio
Svolgimento
Set 1
S. Fomin
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
Y. Milev
15-0
ace
30-0
30-15
30-30
40-30
2-4 → 3-4
S. Fomin
15-0
30-0
ace
30-15
30-30
df
30-40
df
1-4 → 2-4
Y. Milev
15-0
15-15
df
15-30
15-40
30-40
1-3 → 1-4
S. Fomin
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-0 → 1-1
Y. Milev
0-15
df
0-30
15-30
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Federico Bondioli vs Viktor Markov
Il match deve ancora iniziare
Court 6 – ore 09:00
Jozef Kovalik
vs Max Alcala Gurri
ATP Sofia
Jozef Kovalik
6
6
Max Alcala Gurri [9]
3
4
Vincitore: Kovalik
Servizio
Svolgimento
Set 2
J. Kovalik
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
df
40-40
ace
40-A
40-40
A-40
5-4 → 6-4
M. Alcala Gurri
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
5-3 → 5-4
J. Kovalik
0-15
15-15
15-30
df
30-30
40-30
40-40
A-40
4-3 → 5-3
M. Alcala Gurri
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
4-2 → 4-3
J. Kovalik
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
df
40-A
4-1 → 4-2
M. Alcala Gurri
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
df
3-1 → 4-1
J. Kovalik
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
2-1 → 3-1
M. Alcala Gurri
15-0
15-15
df
15-30
30-30
30-40
1-1 → 2-1
J. Kovalik
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
df
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Kovalik
15-0
ace
15-15
df
15-30
15-40
4-2 → 4-3
J. Kovalik
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
40-30
df
2-0 → 3-0
M. Alcala Gurri
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
df
40-A
1-0 → 2-0
J. Kovalik
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Filip Pieczonka vs Maxim Mrva
ATP Sofia
Filip Pieczonka
6
7
Maxim Mrva [8]
4
5
Vincitore: Pieczonka
Servizio
Svolgimento
Set 2
F. Pieczonka
15-0
ace
15-15
15-30
df
30-30
40-30
6-5 → 7-5
M. Mrva
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
5-5 → 6-5
F. Pieczonka
0-15
df
15-15
30-15
40-15
40-30
df
4-5 → 5-5
M. Mrva
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
3-3 → 3-4
F. Pieczonka
15-0
30-0
40-0
40-15
df
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
ace
2-3 → 3-3
M. Mrva
15-0
15-15
df
30-15
40-15
40-30
2-2 → 2-3
F. Pieczonka
0-15
0-30
df
15-30
30-30
40-30
ace
1-2 → 2-2
M. Mrva
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
df
40-40
A-40
1-1 → 1-2
F. Pieczonka
0-15
df
15-15
15-30
15-40
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
F. Pieczonka
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
ace
5-4 → 6-4
M. Mrva
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
5-3 → 5-4
M. Mrva
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
3-3 → 4-3
M. Mrva
15-0
15-15
df
30-15
40-15
2-2 → 2-3
F. Pieczonka
15-0
15-15
30-15
ace
30-30
30-40
40-40
40-A
df
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
1-2 → 2-2
F. Pieczonka
0-15
15-15
ace
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
ace
40-A
1-0 → 1-1
Nino Serdarusic vs Stefan Latinovic
ATP Sofia
Nino Serdarusic•
40
6
0
Stefan Latinovic
40
3
0
Servizio
Svolgimento
Set 2
N. Serdarusic
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
df
Servizio
Svolgimento
Set 1
S. Latinovic
0-15
0-30
df
15-30
30-30
ace
30-40
40-40
40-A
df
5-3 → 6-3
N. Serdarusic
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
df
40-40
A-40
4-3 → 5-3
N. Serdarusic
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
3-2 → 4-2
S. Latinovic
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
df
40-A
2-2 → 3-2
N. Serdarusic
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-2 → 2-2
N. Serdarusic
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
df
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
0-1 → 1-1
S. Latinovic
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Enzo Couacaud vs Franco Agamenone
Il match deve ancora iniziare
Court 3 – ore 09:00
Franco Roncadelli vs Adil Kalyanpur
ATP Sofia
Franco Roncadelli [2]
6
6
6
Adil Kalyanpur
2
7
2
Vincitore: Roncadelli
Servizio
Svolgimento
Set 3
A. Kalyanpur
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
3-1 → 4-1
A. Kalyanpur
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
1-1 → 2-1
A. Kalyanpur
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0*-0
0-1*
0-2*
0*-3
1*-3
1-4*
1-5*
1*-6
2*-6
3-6*
4-6*
5*-6
6-6 → 6-7
A. Kalyanpur
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
6-5 → 6-6
F. Roncadelli
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
5-5 → 6-5
A. Kalyanpur
0-15
df
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
4-3 → 4-4
F. Roncadelli
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
4-2 → 4-3
A. Kalyanpur
15-15
30-15
ace
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
df
3-2 → 4-2
F. Roncadelli
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
3-1 → 3-2
A. Kalyanpur
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
2-1 → 3-1
F. Roncadelli
0-15
15-15
15-30
15-40
df
2-0 → 2-1
F. Roncadelli
15-0
15-15
30-15
40-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
F. Roncadelli
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
4-2 → 5-2
A. Kalyanpur
0-15
df
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
3-2 → 4-2
A. Kalyanpur
0-15
df
0-30
0-40
15-40
30-40
2-1 → 3-1
Alex Molcan vs S D Prajwal Dev
ATP Sofia
Alex Molcan [1]
6
6
S D Prajwal Dev
0
2
Vincitore: Molcan
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Molcan
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
5-2 → 6-2
S. D Prajwal Dev
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
5-1 → 5-2
A. Molcan
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
4-1 → 5-1
S. D Prajwal Dev
0-15
15-15
15-30
15-40
df
3-1 → 4-1
A. Molcan
0-15
df
15-15
15-30
df
30-30
40-30
2-1 → 3-1
S. D Prajwal Dev
1-1 → 2-1
A. Molcan
15-0
30-0
ace
30-15
40-15
0-1 → 1-1
S. D Prajwal Dev
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
S. D Prajwal Dev
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
df
4-0 → 5-0
S. D Prajwal Dev
2-0 → 3-0
S. D Prajwal Dev
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Gabi Adrian Boitan vs David Jorda Sanchis
ATP Sofia
Gabi Adrian Boitan [5]
15
1
David Jorda Sanchis•
40
2
Servizio
Svolgimento
Set 1
G. Adrian Boitan
0-15
df
0-30
15-15
30-15
40-15
0-2 → 1-2
D. Jorda Sanchis
0-15
15-15
30-15
30-30
df
40-30
0-1 → 0-2
G. Adrian Boitan
0-15
0-30
df
0-40
15-40
df
0-0 → 0-1
Viktor Kirov vs Petr Nesterov
Il match deve ancora iniziare
Segui LiveTennis.it su..Facebook Twitter RSS Youtube Follow @livetennisit