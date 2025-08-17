Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger Sofia 2, Augsburg e Hersonissos 4: I risultati completi con il dettaglio del Primo Turno di Qualificazione (LIVE)

17/08/2025 09:06 Nessun commento
Andrea Guerrieri nella foto
CHALLENGER Augsburg 🇩🇪 – 1° turno Qualificazione, terra battuta

Centre Court – ore 11:00
Andrea Guerrieri ITA vs Nikolai Barsukov GER
ATP Augsburg
Andrea Guerrieri [4]
0
1
6
3
Nikolai Barsukov
30
6
4
3
Mostra dettagli

Filip Duda CZE vs Maik Steiner GER

Il match deve ancora iniziare

Imanol Lopez Morillo ESP vs Luca Wiedenmann GER

Il match deve ancora iniziare



Court 1 – ore 11:00
Benito Sanchez Martinez GER vs Matthew William Donald CZE

ATP Augsburg
Benito Sanchez Martinez
6
6
Matthew William Donald [9]
1
3
Vincitore: Sanchez Martinez
Mostra dettagli

Jeremy Schifris GER vs Matyas Cerny CZE

ATP Augsburg
Jeremy Schifris
0
1
2
Matyas Cerny [12]
0
6
0
Mostra dettagli

Jaron Held GER vs Nino Ehrenschneider GER

Il match deve ancora iniziare



Court 5 – ore 11:00
Alessandro Bellifemine ITA vs Buvaysar Gadamauri BEL

ATP Augsburg
Alessandro Bellifemine
3
0
Buvaysar Gadamauri [7]
6
6
Vincitore: Gadamauri
Mostra dettagli

Mikael Ymer SWE vs Lukas Hellum-Lilleengen NOR

ATP Augsburg
Mikael Ymer [6]
0
0
Lukas Hellum-Lilleengen
0
0
Vincitore: Hellum-Lilleengen per walkover
Mostra dettagli

Volodoymyr Uzhylovskyi UKR vs Matteo Covato ITA

Il match deve ancora iniziare






CHALLENGER Hersonissos 4 🇬🇷 – 1° turno Qualificazione, cemento

Center Court – ore 09:00
Michalis Sakellaridis GRE vs Hayato Matsuoka JPN
ATP Hersonissos
Michalis Sakellaridis
0
3
Hayato Matsuoka [8]
6
6
Vincitore: Matsuoka
Mostra dettagli

Harry Wendelken GBR vs Georgios Nouchakis GRE (Non prima 10:30)

ATP Hersonissos
Harry Wendelken [2]
6
6
Georgios Nouchakis
4
1
Vincitore: Wendelken
Mostra dettagli

Luca Potenza ITA vs Ioannis Kountourakis GRE

ATP Hersonissos
Luca Potenza [1]
30
1
Ioannis Kountourakis
30
1
Mostra dettagli

Petros Tsitsipas GRE vs Mitsuki Wei Kang Leong MAS

Il match deve ancora iniziare



Court 20 – ore 09:00
Liam Broady GBR vs Enzo Wallart FRA

ATP Hersonissos
Liam Broady [3]
1
6
3
Enzo Wallart
6
1
6
Vincitore: Wallart
Mostra dettagli

Axel Nefve USA vs Leo Raquillet FRA (Non prima 10:30)

ATP Hersonissos
Axel Nefve
40
6
3
2
Leo Raquillet [11]
A
1
6
0
Mostra dettagli

Saveliy Ivanov RUS vs Orel Kimhi ISR

Il match deve ancora iniziare

Peter Makk HUN vs Massimo Giunta ITA

Il match deve ancora iniziare



Court 21 – ore 09:00
Ivan Nedelko RUS vs Amit Vales ISR

ATP Hersonissos
Ivan Nedelko
5
5
Amit Vales [12]
7
7
Vincitore: Vales
Mostra dettagli

Filippo Moroni ITA vs Vladimir Holban GRE (Non prima 10:30)

ATP Hersonissos
Filippo Moroni [5]
6
6
Vladimir Holban
1
3
Vincitore: Moroni
Mostra dettagli

Luca Castagnola ITA vs Nikita Bilozertsev UKR

ATP Hersonissos
Luca Castagnola [6]
0
5
Nikita Bilozertsev
0
4
Mostra dettagli

Pietro Fellin ITA vs Connor Thomson GBR

Il match deve ancora iniziare






CHALLENGER Sofia 2 🇧🇬 – 1° turno Qualificazione, terra battuta

Center Court – ore 09:00
Svyatoslav Gulin RUS vs Georgi Georgiev BUL
ATP Sofia
Svyatoslav Gulin [3]
2
6
6
Georgi Georgiev
6
2
4
Vincitore: Gulin
Mostra dettagli

Anas Mazdrashki BUL vs Dali Blanch USA

ATP Sofia
Anas Mazdrashki
3
4
Dali Blanch [11]
6
6
Vincitore: Blanch
Mostra dettagli

Yanaki Milev BUL vs Sergey Fomin UZB

ATP Sofia
Yanaki Milev
40
3
Sergey Fomin [12]
40
4
Mostra dettagli

Federico Bondioli ITA vs Viktor Markov BUL

Il match deve ancora iniziare




Court 6 – ore 09:00
Jozef Kovalik SVK vs Max Alcala Gurri ESP
ATP Sofia
Jozef Kovalik
6
6
Max Alcala Gurri [9]
3
4
Vincitore: Kovalik
Mostra dettagli

Filip Pieczonka POL vs Maxim Mrva CZE

ATP Sofia
Filip Pieczonka
6
7
Maxim Mrva [8]
4
5
Vincitore: Pieczonka
Mostra dettagli

Nino Serdarusic CRO vs Stefan Latinovic SRB

ATP Sofia
Nino Serdarusic
40
6
0
Stefan Latinovic
40
3
0
Mostra dettagli

Enzo Couacaud FRA vs Franco Agamenone ITA

Il match deve ancora iniziare



Court 3 – ore 09:00
Franco Roncadelli URU vs Adil Kalyanpur IND

ATP Sofia
Franco Roncadelli [2]
6
6
6
Adil Kalyanpur
2
7
2
Vincitore: Roncadelli
Mostra dettagli

Alex Molcan SVK vs S D Prajwal Dev IND

ATP Sofia
Alex Molcan [1]
6
6
S D Prajwal Dev
0
2
Vincitore: Molcan
Mostra dettagli

Gabi Adrian Boitan ROU vs David Jorda Sanchis ESP

ATP Sofia
Gabi Adrian Boitan [5]
15
1
David Jorda Sanchis
40
2
Mostra dettagli

Viktor Kirov BUL vs Petr Nesterov BUL

Il match deve ancora iniziare

