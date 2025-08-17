Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger Todi, Cancun, Barranquilla, Sumter, Sofia 1 e Hersonissos 3: I risultati completi con il dettaglio delle Finali (LIVE)

17/08/2025 08:53 1 commento
Mattia Bellucci nella foto - Foto Getty Images
Mattia Bellucci nella foto - Foto Getty Images

USA CHALLENGER Sumter (USA) – Finali, cemento

Stadium – ore 17:00
Mattia Bellucci ITA vs Alexander Shevchenko KAZ
Il match deve ancora iniziare

Ryan Seggerman USA / Patrik Trhac USA vs N.Sriram Balaji IND / Rithvik Choudary Bollipalli IND

Il match deve ancora iniziare





ITA CHALLENGER Todi (Italia) – Finali (giocare ieri), terra battuta

Centre Court – ore 18:00
Filippo Romano ITA / Jacopo Vasami ITA vs Daniel Cukierman ISR / Johannes Ingildsen DEN
ATP Todi
Filippo Romano / Jacopo Vasami
6
6
Daniel Cukierman / Johannes Ingildsen [3]
4
3
Vincitore: Romano / Vasami
Mostra dettagli

Timofey Skatov KAZ vs Stefano Travaglia ITA (Non prima 20:30)

ATP Todi
Timofey Skatov
7
0
6
Stefano Travaglia [6]
6
6
2
Vincitore: Skatov
Mostra dettagli





BUL CHALLENGER Sofia (Bulgaria) – Finali (giocate ieri), terra battuta

Center Court – ore 10:00
Milos Karol SVK / Patrik Niklas-Salminen FIN vs Stefan Latinovic SRB / Marat Sharipov RUS
ATP Sofia
Milos Karol / Patrik Niklas-Salminen [1]
3
6
11
Stefan Latinovic / Marat Sharipov
6
2
13
Vincitore: Latinovic / Sharipov
Mostra dettagli

Zdenek Kolar CZE vs Murkel Dellien BOL

ATP Sofia
Zdenek Kolar
6
6
Murkel Dellien [6]
2
2
Vincitore: Kolar
Mostra dettagli





GRE CHALLENGER Hersonissos 3 (Grecia) – Finali (giocate ieri), cemento

Center Court – ore 10:00
Rafael Jodar ESP vs Dan Added FRA
ATP Hersonissos
Rafael Jodar
6
6
Dan Added [6]
4
2
Vincitore: Jodar
Mostra dettagli

Filippo Moroni ITA / Stuart Parker GBR vs Dan Added FRA / Arthur Reymond FRA (Non prima 13:00)

ATP Hersonissos
Filippo Moroni / Stuart Parker
6
6
Dan Added / Arthur Reymond
4
4
Vincitore: Moroni / Parker
Mostra dettagli





COL CHALLENGER Barranquilla (Colombia) – Finale (giocate ieri), cemento

Center Court – ore 21:00
Arthur Fery GBR vs Bernard Tomic AUS (Non prima 23:00)
ATP Barranquilla
Arthur Fery
0
0
Bernard Tomic [3]
0
0
Vincitore: Fery per walkover
Mostra dettagli





MEX CHALLENGER Cancun 2 (Messico) – Finali, cemento

Estadio Katan – ore 23:30
Manuel Guinard FRA / Rafael Matos BRA vs Santiago Gonzalez MEX / Jean-Julien Rojer NED
Il match deve ancora iniziare

Dalibor Svrcina CZE vs Thiago Agustin Tirante ARG (Non prima 01:30)

Il match deve ancora iniziare

TAG:

1 commento

brunodalla 17-08-2025 09:43

mi sa che il buon tomic ha preferito prendere l’aereo per new york.

 1
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!