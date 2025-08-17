Challenger Todi, Cancun, Barranquilla, Sumter, Sofia 1 e Hersonissos 3: I risultati completi con il dettaglio delle Finali (LIVE)

Mattia Bellucci nella foto - Foto Getty Images
CHALLENGER Sumter (USA) – Finali, cemento
Stadium – ore 17:00
Mattia Bellucci
vs Alexander Shevchenko
Il match deve ancora iniziare
Ryan Seggerman / Patrik Trhac vs N.Sriram Balaji / Rithvik Choudary Bollipalli
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER Todi (Italia) – Finali (giocare ieri), terra battuta
Centre Court – ore 18:00
Filippo Romano
/ Jacopo Vasami
vs Daniel Cukierman
/ Johannes Ingildsen
ATP Todi
Filippo Romano / Jacopo Vasami
6
6
Daniel Cukierman / Johannes Ingildsen [3]
4
3
Vincitore: Romano / Vasami
Servizio
Svolgimento
Set 2
D. Cukierman / Ingildsen
5-3 → 6-3
F. Romano / Vasami
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
4-3 → 5-3
D. Cukierman / Ingildsen
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
3-3 → 4-3
F. Romano / Vasami
2-3 → 3-3
D. Cukierman / Ingildsen
15-0
15-15
df
15-30
30-30
40-30
ace
2-2 → 2-3
F. Romano / Vasami
1-2 → 2-2
D. Cukierman / Ingildsen
15-0
15-15
30-15
30-30
df
40-30
1-1 → 1-2
F. Romano / Vasami
0-1 → 1-1
D. Cukierman / Ingildsen
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
F. Romano / Vasami
15-0
30-0
ace
40-0
40-15
40-30
5-4 → 6-4
D. Cukierman / Ingildsen
5-3 → 5-4
F. Romano / Vasami
4-3 → 5-3
D. Cukierman / Ingildsen
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
df
df
3-3 → 4-3
F. Romano / Vasami
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
ace
2-3 → 3-3
D. Cukierman / Ingildsen
0-15
df
0-30
0-40
15-40
30-40
1-3 → 2-3
F. Romano / Vasami
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
1-2 → 1-3
D. Cukierman / Ingildsen
0-2 → 1-2
F. Romano / Vasami
15-0
15-15
df
15-30
15-40
30-40
40-40
0-1 → 0-2
D. Cukierman / Ingildsen
0-0 → 0-1
Timofey Skatov vs Stefano Travaglia (Non prima 20:30)
ATP Todi
Timofey Skatov
7
0
6
Stefano Travaglia [6]
6
6
2
Vincitore: Skatov
Servizio
Svolgimento
Set 3
T. Skatov
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
5-2 → 6-2
S. Travaglia
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
4-2 → 5-2
T. Skatov
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
4-1 → 4-2
S. Travaglia
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
4-0 → 4-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
T. Skatov
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
0-5 → 0-6
S. Travaglia
15-0
30-0
40-0
ace
40-15
df
40-30
0-4 → 0-5
S. Travaglia
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
ace
0-2 → 0-3
T. Skatov
0-15
df
0-30
0-40
15-40
30-40
0-1 → 0-2
S. Travaglia
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
1-0*
1-1*
1*-2
2*-2
3-2*
3-3*
3*-4
4*-4
5-4*
6-4*
6-6 → 7-6
S. Travaglia
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
6-5 → 6-6
S. Travaglia
0-15
15-15
ace
30-15
40-15
ace
5-4 → 5-5
T. Skatov
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
df
5-3 → 5-4
S. Travaglia
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
ace
4-3 → 5-3
T. Skatov
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
4-2 → 4-3
S. Travaglia
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
4-1 → 4-2
T. Skatov
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
3-1 → 4-1
S. Travaglia
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
3-0 → 3-1
T. Skatov
15-0
30-0
ace
30-15
40-15
40-30
2-0 → 3-0
T. Skatov
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 1-0
CHALLENGER Sofia (Bulgaria) – Finali (giocate ieri), terra battuta
Center Court – ore 10:00
Milos Karol
/ Patrik Niklas-Salminen
vs Stefan Latinovic
/ Marat Sharipov
ATP Sofia
Milos Karol / Patrik Niklas-Salminen [1]
3
6
11
Stefan Latinovic / Marat Sharipov
6
2
13
Vincitore: Latinovic / Sharipov
Servizio
Svolgimento
Set 3
M. Karol / Niklas-Salminen
0-1
0-2
0-3
0-4
1-4
2-4
3-4
4-4
5-4
5-5
5-6
6-6
7-6
7-7
7-8
8-8
8-9
9-9
9-10
ace
10-10
11-10
11-11
11-12
Servizio
Svolgimento
Set 2
S. Latinovic / Sharipov
5-2 → 6-2
M. Karol / Niklas-Salminen
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
4-2 → 5-2
S. Latinovic / Sharipov
15-0
ace
30-0
30-15
df
30-30
40-30
40-40
df
3-2 → 4-2
M. Karol / Niklas-Salminen
2-2 → 3-2
S. Latinovic / Sharipov
15-0
15-15
30-15
30-30
df
30-40
40-40
2-1 → 2-2
M. Karol / Niklas-Salminen
1-1 → 2-1
S. Latinovic / Sharipov
15-0
30-0
ace
30-15
40-15
1-0 → 1-1
M. Karol / Niklas-Salminen
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
S. Latinovic / Sharipov
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
3-5 → 3-6
M. Karol / Niklas-Salminen
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-5 → 3-5
S. Latinovic / Sharipov
2-4 → 2-5
M. Karol / Niklas-Salminen
0-15
15-15
15-30
15-40
df
2-3 → 2-4
S. Latinovic / Sharipov
2-2 → 2-3
M. Karol / Niklas-Salminen
1-2 → 2-2
S. Latinovic / Sharipov
1-1 → 1-2
M. Karol / Niklas-Salminen
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
40-30
0-1 → 1-1
S. Latinovic / Sharipov
0-0 → 0-1
Zdenek Kolar vs Murkel Dellien
ATP Sofia
Zdenek Kolar
6
6
Murkel Dellien [6]
2
2
Vincitore: Kolar
Servizio
Svolgimento
Set 2
Z. Kolar
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-2 → 4-2
Z. Kolar
15-0
15-15
df
15-30
30-30
40-30
2-1 → 3-1
M. Dellien
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
1-1 → 2-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Dellien
15-0
ace
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
ace
5-1 → 5-2
Z. Kolar
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
4-1 → 5-1
M. Dellien
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
3-1 → 4-1
Z. Kolar
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
2-1 → 3-1
Z. Kolar
0-15
15-15
15-30
15-40
df
30-40
40-40
ace
A-40
1-0 → 2-0
CHALLENGER Hersonissos 3 (Grecia) – Finali (giocate ieri), cemento
Center Court – ore 10:00
Rafael Jodar
vs Dan Added
ATP Hersonissos
Rafael Jodar
6
6
Dan Added [6]
4
2
Vincitore: Jodar
Servizio
Svolgimento
Set 2
R. Jodar
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
5-2 → 6-2
D. Added
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
4-0 → 4-1
R. Jodar
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
3-0 → 4-0
D. Added
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
2-0 → 3-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
D. Added
0-15
15-15
15-30
30-30
ace
30-40
4-4 → 5-4
R. Jodar
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
3-4 → 4-4
D. Added
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
1-3 → 1-4
R. Jodar
0-15
0-30
0-40
15-40
ace
30-40
40-40
40-A
1-2 → 1-3
D. Added
0-15
0-30
15-30
ace
15-40
30-40
40-40
A-40
1-1 → 1-2
R. Jodar
15-0
ace
30-0
40-0
40-15
40-30
0-1 → 1-1
D. Added
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Filippo Moroni / Stuart Parker vs Dan Added / Arthur Reymond (Non prima 13:00)
ATP Hersonissos
Filippo Moroni / Stuart Parker
6
6
Dan Added / Arthur Reymond
4
4
Vincitore: Moroni / Parker
Servizio
Svolgimento
Set 2
F. Moroni / Parker
5-4 → 6-4
D. Added / Reymond
5-3 → 5-4
F. Moroni / Parker
4-3 → 5-3
D. Added / Reymond
4-2 → 4-3
F. Moroni / Parker
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
3-2 → 4-2
D. Added / Reymond
15-0
30-0
30-15
30-30
df
40-30
40-40
2-2 → 3-2
F. Moroni / Parker
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
1-2 → 2-2
D. Added / Reymond
0-2 → 1-2
F. Moroni / Parker
0-1 → 0-2
D. Added / Reymond
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
F. Moroni / Parker
0-15
15-15
15-30
df
30-30
40-30
5-4 → 6-4
D. Added / Reymond
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
4-4 → 5-4
F. Moroni / Parker
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
3-4 → 4-4
D. Added / Reymond
3-3 → 3-4
F. Moroni / Parker
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
2-3 → 3-3
D. Added / Reymond
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-2 → 2-3
F. Moroni / Parker
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
1-2 → 2-2
D. Added / Reymond
1-1 → 1-2
F. Moroni / Parker
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-1 → 1-1
D. Added / Reymond
0-15
15-15
15-30
df
15-40
30-40
40-40
0-0 → 0-1
CHALLENGER Barranquilla (Colombia) – Finale (giocate ieri), cemento
Center Court – ore 21:00
Arthur Fery
vs Bernard Tomic
(Non prima 23:00)
ATP Barranquilla
Arthur Fery
0
0
Bernard Tomic [3]
0
0
Vincitore: Fery per walkover
CHALLENGER Cancun 2 (Messico) – Finali, cemento
Estadio Katan – ore 23:30
Manuel Guinard
/ Rafael Matos
vs Santiago Gonzalez
/ Jean-Julien Rojer
Il match deve ancora iniziare
Dalibor Svrcina vs Thiago Agustin Tirante (Non prima 01:30)
Il match deve ancora iniziare
1 commento
mi sa che il buon tomic ha preferito prendere l’aereo per new york.