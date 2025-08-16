Buon compleanno Jannik! 24 candeline per il n.1. Il suo regalo? “Devo migliorare…”
Tanti auguri a Jannik Sinner! Nato a San Candido il 16 agosto 2001, il più grande tennista italiano festeggia il suo 24esimo compleanno a Mason, Ohio, in campo (ore 21 italiane) nella semifinale del Masters 1000 di Cincinnati, opposto alla sorpresa del torneo, il qualificato francese Terence Atmane. Livetennis segue la scalata del pusterese verso l’Olimpo del tennis mondiale fin da quando si affacciava al tour Pro con i primissimi ITF; quindi l’esplosione di fronte al grande pubblico con lo strepitoso Challenger di Bergamo 2019, dove mostrò a tutti che razza di colpi e classe possedesse. Da allora sono passati molti anni, con una crescita a tratti impetuosa alternata a qualche momento di stasi e riflessione, come è giusto che sia, con la rivoluzione del febbraio 2022 quando decise di lasciare il mentore Riccardo Piatti e crearsi un suo team su misura. Dall’ottobre del 2023 Jannik ha cambiato passo ed è diventato il più forte, dominante, a tratti irresistibile. Sta segnando un’epoca e incantando milioni di appassionati col suo gioco potente, intenso, ricco di colpi spettacolari e adrenalina. Ha vinto il premio ATP di tennista più amato dagli appassionati nelle stagioni 2023 e 2024, a sottolineare quanto la sua classe ed educazione siano apprezzate a livello globale.
Per salutare il compleanno del n.1 azzurro, riportiamo l’inizio di un capitolo del libro che il nostro Marco Mazzoni ha scritto e pubblicato la scorsa estate, “Una Straordinaria Normalità” (Ultra Sport), nel quale è raccontata (con moltissimi aneddoti ed esperienze dal vivo) la mentalità, cultura del lavoro, attitudine e talento di Sinner, l’unico vero “segreto” che l’ha portato a diventare il miglior giocatore al mondo da oltre un anno. Un estratto che racconta la vera forza di Jannik: la ricerca continua, quasi ossessiva, del miglioramento.
Secondo l’enciclopedia Treccani il lessico comune di una persona con un’istruzione medio alta è costituito da circa 47.000 parole, poco meno del 20% rispetto alle 260mila che compongono un dizionario d’italiano. Tuttavia nella vita di tutti i giorni una persona media ne usa davvero molte di meno: infatti il vocabolario “di base” della nostra lingua è formato da circa 6.500 parole, con le quali copriamo il 98% dei nostri discorsi. Ognuno di noi ha ben scolpiti in testa alcuni vocaboli fondamentali, pronunciati o scritti con frequenza perché importanti per esprimere i concetti base del proprio pensiero e modo di essere. La parola più ricorrente nel lessico di Jannik Sinner è migliorare. Anzi, “devo migliorare”, concetto rafforzato dal verbo dovere che esprime l’obbligo di fare, un tono di comando, oppure di volontà e/o desiderio. Obbligo e volontà di migliorare muovono non solo i discorsi di Jannik intorno al tennis ma la sua stessa vita, sono lo spartito sul quale scrive le sue note, a produrre complesse sinfonie fatte di colpi e tattica, sudore e adrenalina.
“Ogni giorno quando vai in campo puoi migliorare, anzi devi migliorare” afferma Sinner in un’intervista a Sky Sport dell’ottobre 2023. “L’attenzione che metti in allenamento deve essere alta perché è così in ogni lavoro, è necessario essere concentrato per dare il proprio meglio. Alla fine si dipende da se stessi, da quanto vuoi migliorare, dall’energia che ci metti per arrivare ai tuoi obiettivi e alla fine della giornata sentendo di aver fatto il tuo dovere. La prima cosa che chiedo al mio team, anche quando vinco, è cosa avrei potuto fare meglio in campo. Ci sono poche partite nelle quali ho giocato proprio come volevo e tutto è andato alla grande. Magari hai dolore da qualche parte, hai dormito male la notte, fa più caldo rispetto al giorno prima, non senti la palla… Ci sono tante cose che il tennista deve affrontare ogni giorno, mille variabili. La vittoria, la goduria del successo, è il frutto del duro lavoro che metti quotidianamente. Vincere è una sensazione molto bella, quando vinci il torneo è ancor più straordinario. La vittoria in generale è quello per cui lavori quando ti alzi alla mattina, vincere le partite, sentirsi soddisfatto del proprio impegno e lavoro, raggiungere l’obiettivo”.
Migliorare, avanzare, crescere, maturare, progredire. Sinonimi con sfumature diverse dello stesso concetto: impegnarsi costantemente con dedizione assoluta per diventare una persona e sportivo più abile, capace e vincente.
Il miglioramento è il mantra di Sinner, è il concetto base della sua filosofia, che possiamo definire in tutto e per tutto un’etica aristotelica. Infatti per il filosofo greco ciò che si giudica in etica non è l’azione singolarmente considerata quanto la disposizione ad agire in un certo senso. La saggezza è imperativa, perché il suo fine è quello di determinare ciò che si deve e che non si deve fare. L’etica di Jannik è chiara: l’agire è mosso dal fine supremo del miglioramento, questo indirizza quel che è giusto e lo allontana da quel che ritiene sbagliato. Il suo tempo ruota intorno a questo concetto, al rigore che lo spinge “any given day” a impegnarsi al massimo per terminare la giornata sentendosi migliore rispetto alla versione di se stesso che si è alzata dal letto, consapevole di aver speso ogni energia fisica e mentale investendo sulla crescita, sullo sviluppo di abilità e acquisizione di nuova conoscenza. Etica, rigore, dedizione per migliorare come persona e tennista. Sinner è forgiato da questi principi, tutto ruota intorno a loro.
Può sembrare normale trovare quest’attitudine in uno sportivo di altissimo livello, impegnato in uno sport nel quale il concetto di professionismo è spinto all’estremo vista la difficoltà insita nella disciplina. In realtà, Jannik aveva ben chiara quest’attitudine anche da giovanissimo. Così rispondeva un 17enne Sinner a Daniele Magagnin nell’agosto del 2018 nel corso di una breve intervista al media della sua terra Alto Adige: “Sto imparando molto, ma molto devo ancora imparare. La finale persa a Santa Cristina mi ha insegnato che devo avere la capacità di entrare subito in partita, di gestire le emozioni, quindi il servizio e la risposta e commettere meno errori”. È passato più di un lustro da allora. Quel ragazzo magro e con tanti capelli rossi in testa ha coltivato con metodo e attenzione maniacale al dettaglio abilità atletiche innate, traghettando la coordinazione sviluppata dalla pratica dello sci al tennis, dove la fluidità del gesto è la chiave per generare colpi potenti e precisi. Un insieme di qualità fantastiche che partono dalla sua testa, dove la visione del contesto in cui si trova è processata nel minimo dettaglio e con istantanea nitidezza; questo gli permette di scatenare l’intuizione che porta alla creazione. Vedere la palla prima è una sorta di magia che hai dentro, la puoi tirar fuori ed allenare con metodo e qualità, in modo che il corpo reagisca in anticipo e riesca ad eseguire colpi naturali senza tensioni eccessive, con la racchetta sicura a piegare la palla in traiettorie che mettono l’avversario in difficoltà. Per colpire come Sinner devi essere un grande atleta, dotato di qualità notevoli affinate ed esaltate con pazienza e lavoro. Il metodo, l’applicazione e la ripetizione sono gli indispensabili compagni di viaggio di quel che molti chiamano “talento”.
Il talento, in fondo, cos’è? È uno dei temi più discussi nel mondo del tennis e sempre lo sarà. Il talento è codificato nei dizionari come l’ingegno, capacità e doti intellettuali rilevanti e naturali applicate a particolari attività. Molti ritengono che il talento tennistico sia la facilità nel colpire la palla e mandarla dove vuoi, in condizioni mutevoli e contro ogni tipo di avversario, in pratica far apparire facili cose assai difficili attraverso gesti fluidi e armoniosi. È sicuramente una valida descrizione di quel che molti reputano sia il talento, ma non è tutto. Sentite cosa ne pensa Rafael Nadal, non proprio l’ultimo arrivato nel mondo della racchetta… “Credo che sul talento la gente sia un po’ confusa. Per me non è giocare in maniera bella o colpire la palla molto bene o molto forte. Io credo che nel tennis, come in tutti gli sport, l’obiettivo finale sia la vittoria. Per questo, secondo me, la questione è chiara: l’atleta che vince è l’atleta con più talento”. Una definizione secca, pratica e del tutto opposta a quello che molti ritengono sia questa merce rara, che regala successi e magia. Ma allora, la verità dove sta? Cosa è il talento, e Sinner “ha talento”? La verità, in fondo, non esiste. La risposta al quesito iniziale non è un assioma, necessita di essere spiegata, interpretata con varie sfumature e applicata al contesto. “Non troverai mai la verità, se non sei disposto ad accettare anche ciò che non ti aspettavi di trovare”, affermava Eraclito. Come dargli torto. Sinner forse (sottolineo il forse!) non ha la magia nel braccio del suo idolo Roger Federer, non pennella giocate in totale leggerezza e stile senza tempo dando l’impressione di non far alcuna fatica, ma ha un talento altrettanto eccezionale quanto diverso da quello del leggendario campione svizzero. Il talento è l’abilità nel fare cose straordinarie, indipendentemente da come le si raggiungono. Nel tennis lo si esprime con bellezza e armonia, ma anche attraverso l’applicazione e l’efficienza, facendo fruttare le proprie doti con lavoro e mentalità. Talento è riuscire ad esprimere in campo la miglior versione di se stessi, e in partita con colpi straordinari per intensità e precisione, forti del giusto atteggiamento. Per tutto questo Jannik è animato da un talento smisurato, coltivato con un percorso sano da lui vissuto in una straordinaria normalità e con i tempi giusti in relazione alle proprie qualità, perseguendo senza isterie obiettivi di lungo periodo assai chiari basati sul miglioramento.
“La mia priorità è ed è sempre stata giocare a tennis” raconta Sinner. “Nella mia testa l’ultima cosa che penso prima di dormire e la prima appena mi alzo è sempre cosa posso fare per giocare meglio in campo. Faccio tanto lavoro in palestra, sul campo, sulla testa, mangio meglio, dormo tanto e vado a dormire presto. Uso poco il cellulare, cosa che sembra piccola ma invece è importantissima, sto attento a tanti particolari. L’insieme di tutto ciò mi porta ad avere più energia in campo, e credo che questo andando avanti qualcosa mi frutterà. Anche se fosse solo uno 0,1%, è pur sempre qualcosa e alla fine conta. Sono andato via da casa quando avevo più o meno 13 anni e mezzo, ho investito davvero tanto…. tutto nel tennis. Ma cosa bella è che più vado avanti e più mi piace. Magari è stato il destino, ma sono sicuro di aver fatto la scelta giusta. C’è pressione, tanta, ma non c’è la pressione che ha un dottore, che in mano la vita di una persona. La cosa peggiore che mi può accadere è perdere una partita, ma ok, la settimana seguente ce n’è un’altra e si può fare meglio. C’è sempre tempo per fare meglio, per migliorare”.
4 titoli dello Slam vinti finora in carriera e unico italiano a trionfare nel singolare a Wimbledon e Australian Open. 20 tornei in totale nel suo palmares oltre a 2 edizioni della Davis Cup, giocate da protagonista nelle Final 8 di Malaga. Campione alle ATP Finals 2024 e n.1 del mondo da 62 settimane consecutive (10 giugno 2024). Sta riscrivendo la storia del tennis italiano, e non solo. 24 anni, 24 candeline da spegnere oggi. Infinite le emozioni che sta regalando a tutti gli appassionati italiani. Buon compleanno, Jannik!
tanti auguri granitico. 😎 sei molto più forte delle tue fragili dolomiti che purtroppo si stanno sciogliendo e sgretolando ogni anno di più. ein prosit ❗
Buon Compleanno Jannik. Il festeggiato sei tu, ma i regali li riceviamo noi tutte le volte che ti vediamo giocare. Grazie Campionissimo!
Allora oggi doppietta! Si festeggia anche il malessere degli odiatori compulsivi, ossessionati dal volerci comunicare i propri disagi anche ad una festa di compleanno.
@ Detuqueridapresencia (#4460510)
Boia faus! Quel neh finale ha svelato un’origine piemontese!
Evidentemente non hai mai letto i post del signor Andrewthefirst
“Mah si narra una leggenda,non so se sia vera, che ogni 16 agosto da tanti anni in Val Pusteria ci siano strani avvistamenti di astronavi pleiadiane…,anche i servizi di intelligence militari nel tempo hanno aperto un xfile per indagare…”
Ora tutto è chiaro…
Leggenda…
Tanti auguri Benzinaio.
Peraltro andrea lo primo mi ha messo un pollice verde “a sfregio” che interpreto come un insulto personale: i suoi rossi sono le medaglie! I verdi sono ingiurie
Maurantonio ma lei non si unisce ai festeggiamenti?
Amico, guarda che il personaggio è noto …. il pollice è “alla carriera” come l’Oscar
ti auguro altri 24 slam (minimo sindacale)
ti auguro altri 24 slam (minimo sindacale)
Un gioco senza punteggio ma infinito di punteggiature, rictus, passaggi meno a vuoto che a pieno di un tennis che non si vede, un tennis senza effetti, apofatico, che resta infitto nella necessità assoluta di una causa senza causa, una causa incausata che gli manifesti il tennis tale e quale, come riprendendo il dicere divino di cui JS è il nuovo Mosè: :io sono il tennis che sono’. Ecco spiegato il nomen omen che travaglia, dall’alto, il gioco ascensionale, gotico direi, del Peccatore che pecca così tanto proprio perché non conosce il peccato veniale- orizzontale del prendersela con qualcuno in specifico, segnatamente un avversario, che possa distoglierlo dal tragitto verticale e agravitazionale da cui è assunto incondizionatamente ed irriducibilmente, nonostante ed attraverso sé; sub specie JS..il terzo Adamo..
Auguri al divino vero e solo n.1. Tanto malox per gli spagnoli.qui e in tutto il mondo…
Hai letto anche quelli spagnoli per caso? Io qualcuno che parli bene di Sinner tra loro faccio fatica a trovarlo, livelli di faziosità spaventosi e poi qualche mononeurone si lamenta di LT
Buon compleanno Jannik, grande esempio di fenomeno tennistico e soprattutto grande uomo dal comportamento sempre misurato, corretto, equilibrato, modello da additare a tutti i giovani di questa sbracante era social
Beh, direi che la mania, direi quasi ossessione, di miglioramento costante che ha Jannik è già praticamente un talento, importante quasi quanto le capacità tecniche.. anche l’amore smisurato per questo sport che lo porta a pensare tutte le giornate in funzione della sua carriera non penso sia così comune tra i professionisti ( penso anche solo ad Alcaraz) ed è comunque un notevole punto di forza del rosso che, anche mentalmente, sopporta meglio di tanti altri i sacrifici e le pressioni dell’ambiente..poi, certo, occorre anche molto altro, ma la mentalità e la focalizzazione sui focus della sua carriera sono straordinari, anomali oserei quasi dire.. grande Jan e, naturalmente, tanti auguroni e forza per stasera, prova a festeggiare regalandoti un’altra finale, forza!!
Noi ti facciamo gli auguri ma sei tu che ci regali momenti indimenticabili… grazie Jannik
@ andrewthefirst (#4460474)
Sarebbe stato molto più adatto “Non posso leggere… sono ritar°ato”.
Non vuole più pre-occuparsi del tennis tennnissato si potrebbe dire. Il limite di questo limite è lo spagnolo che ancora appunto lo pre-occupa mentalmente costringendolo a giocare ancora con e contro un avversario. Vuole fare un passo in avanti, inaudito in qualche modo: giocare a tennis contro sé stesso, mettendo al centro del campo una sorta di specchio speculare che gi rimandi, in tempo reale, la sfida infinita contro sé stesso
Auguri di buon compleanno: che tu possa vincere tanti Slam quanti sono i tuoi anni!!!
Auguroni n.1 !
Buon compleanno leggenda, adesso metti la ciliegina sulla torta— il secondo trofeo di Cincinnati da aggiungere alla tua bacheca
Per Andrew questo post è da bacheca assoluta
@ Detuqueridapresencia (#4460510)
Quanto mi manca la schicchera da spiaggia!!
Amici, siete un po’ troppo suscettibili.
Non era così brutta e così cattiva la battuta, da meritare tutti ‘sti pollici versi.
Detto questo, auguri Giannino mio
A me ha fatto ridere:-D
Un bel REGALO può fartelo Zverev vincendo in semifinale…anche per i punti in classifica!
In BOCCA AL LUPO PER FESTEGGIARE STASERA!!
Un abbraccio grande! Sei un ESEMPIO COME ATLETA E COME UOMO!
Più che altro lei è affetto da steatosi epatica non alcolica (NEAFD).
La condizione si verifica per un accumulo di grasso nel fegato che non è causato dal consumo eccessivo di alcol, ma da condizioni metaboliche subottimali.
La malattia si evidenzia spesso con epatomegalia, l’ingrossamento del fegato e – a livello macroscopico – si sfoga con malcelata rabbia nello scrivere commenti su forum specialistici
Non credo lei sia ad uno stadio grave ed avanzato ma un’ecografia è consigiabile oltre ai normali esami di laboratorio. Il suo medico la assisterà in questo momento difficile e complesso
Nell’attesa dia una più accurata diagnosi le posso suggerire la somministrazione di vitamina E e tiazolidinedioni, ma una cura più specifica potrà esserle suggerita dal suo medico di fiducia.
Soprattutto si allontani dai fattori di rischio. Se propri onon riesce, non dico a tifare, ma almeno a restare neutro rispetto alla visione di Sinner, potrebbe essre utile smettere di seguire il tennis (che tra l’altro lei capisce poco) e darsi alla schicchera da spiaggia, attività peraltro divertente nel periodo estivo.
Mi tenga aggiornato sugli sviluppi, neh!
Happy birthday (*-*)
Non conoscevo la definizione di Nadal della parola “talento” , sono sorpreso e felice che ne abbiamo la stessa identica idea.
Ieri sera aspettando Ben mi sono letto sui siti stranieri i commenti su Jannik , sono rimasto davvero stupito dell’amore , del rispetto e descrizione della persona oltre che sportivo Jannik, ha davvero un esercito di estimatori , tanta gente che scrive conoscendo questo sport.
Molti parlano dei loro figli con Jannik come esempio.
Secondo me l’era Jannik migliorerà l’approccio allo sport da parte dei giovanissimi.
Il tifoso medio di Carlos mi è parso più un tifoso di passaggio , meno consapevole di questo sport ed ammaliato dal “talento” inteso come gioco di prestigio, il gesto da applausi.
Ed infatti sono di più, ma lontani dai troll italofobici di questo sito.
Auguri al nostro #1 per un 2026 da GOAT.
Diabetico? No, patetico.
Adesso aumentera’ anche il prezzo dell ‘ insulina oltre a quello del Maalox.
Buon compleanno Jannik e ancora 40 slam campione leggenda etc etc
Bravo capitano
Auguroni campione!
A chent’annos!
Come se l’ avessi scritto io
Buon compleanno grande Jannik, e come disse la grande Marilyn Monroe:
“Lascio agli altri la convinzione di essere i migliori, per me tengo la certezza che nella vita si può sempre migliorare.” 😉
@ andrewthefirst (#4460474)
Più che diabetico sei “spagnolo”.
Buon compleanno Jannik! Che Iddio ti conservi in salute e con la serenità dei forti, che tu possa restare refrattario alle maldicenze e all’invidia dei miseri di questo mondo.
Auguri incomparabile Campione !
Grazie di essere apparso a ravvivarci la vita (tennistica). 🙂
Tantissimi Auguroni Immenso Campione ♥️
Tanti auguri
La sua grandezza ci fa vedere come “normale” l’ennesima semifinale 1000 conquistata…
Auguri Campione.
Non posso leggere…sono diabetico. ..
Buon compleanno leggenda!!