Nel J30 ITF Internazionale U18 “Lilium Cup” al Country Club Cuneo Pansecchi e Maina ancora in evidenza. Nel femminile bene Anna Nerelli, n° 2 del seeding

Ancora una vittoria per il portacolori del Country Club Cuneo, Francesco Pansecchi, nel J30 ITF International Country Club Lilium Cup 2025, under 18 ITF combined. Il giocatore che si allena all’Oltrepò Tennis Academy l’ha centrata contro il giovanissimo spagnolo (under 14) Eduard Khaikov. Per Pansecchi, sostenuto dal pubblico di casa, il successo è stato sigillato sullo score di 6-3 6-4: “Sono contento per il risultato – ha detto il piemontese al termine – anche se ho commesso troppi doppi falli. Dovrò cercare di limitarli per proseguire la corsa in tabellone”. Domani nei quarti se la vedrà con Michele Maniglia, 2.5 come lui under 16 e tesserato per la Nuova Casale. Maniglia negli ottavi ha piegato Dolcetta-Capuzzo con un netto 6-2 6-3. Ha vinto e convinto anche il numero 3 del seeding, Alessandro Maina, chierese di nascita e milanese d’adozione, compagno abituale di allenamenti di Francesco Pansecchi. Maina, con il solito tennis potente e preciso di cui dispone, ha battuto 6-4 6-1 il rumeno Andrei Radu, testa di serie numero 16. La sorpresa in termini di posizioni iniziali in tabellone è arrivata oggi dalla racchetta di Lorenzo Rocco, numero 15 del seeding, che ha eliminato il numero 2, il tedesco Max Geissinger, in due frazioni (6-2 6-3). Anche Rocco è un 2.5 di categoria under 16, tesserato per il TC Cagliari. Nei quarti sfiderà Lorenzo Elia, quinta testa di serie, 2.4 under 18 del TC Finale, che ha sconfitto 7-6 (4) 6-3 Noah Canonico, tesserato in stagione per il TC Alba e anch’egli under 18 (classifica di 2.6).

Promossi nei quarti del torneo maschile anche Mattia Logrippo, numero 8 del seeding, e Matteo Sabbatini, numero 10. Logrippo è un under 16 del TC Camerata Picena, nelle Marche (An) e ha avuto la meglio per 6-2 6-1 su Gianmarco Troiano. Sabbatini, 2.6 del TC Ancona, invece ha interrotto le velleità di Mattia Cona per 6-4 6-2. L’ultimo nome dei protagonisti dei quarti di finale uscirà dal testa a testa tra Brian Dal Zilio, bulgaro numero 1 del seeding, e Carlo Paci, numero 14. Nel tabellone femminile ha centrato i quarti la testa di serie numero 2, Anna Nerelli, al termine di un match dai più volti contro Camilla Iannece. Dopo aver perso nettamente il primo set (0-6), la Nerelli, lo scorso anno campionessa italiana under 14 in singolare e ha aumentato il ritmo di gioco e si è imposta nei due successivi parziali per 6-2 6-0. Tra le migliori otto del draw sono entrate anche la tedesca Emma Pall, che ha stoppato il tragitto di Diletta Damico, con lo score di 7-5 6-3 al termine di un match combattuto; la russa Daria Podlipskaya, autrice del successo sull’italiana Montenet, fissato sul 6-4 6-2; Aurora Piccinini, 2.6 under 18 del TC Martignacco, in Friuli, grazie al successo per 6-1 6-0 sulla piemontese Bianca Baroglio, 2.6 e under 16 del Villaforte Tennis & Padel; Agnese Stagni, che ha avuto la meglio sulla ceca Novotna per 6-4 6-3; Aurora Gibellieri che si è imposta 6-0 6-4 a Viola Severi. Gran caldo anche oggi sui campi del Country ma ottima la risposta dei giocatori e delle giocatrici che hanno cercato di dare il meglio del proprio repertorio: “Il livello del torneo si sta alzando – ha commentato il DT del Country Cuneo Moreno Baccanelli – e i valori tecnici dei più accreditati stanno emergendo, soprattutto tra i 2009 e i 2010”. Domani i quarti dei due singolari e le semifinali dei doppi.