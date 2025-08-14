Cincinnati, Nardi si ferma agli ottavi: Alcaraz troppo forte, ma resta una settimana positiva (Video)

Si interrompe agli ottavi di finale l’avventura di Luca Nardi all’ATP Masters 1000 di Cincinnati. Il pesarese ha dovuto arrendersi al numero 2 del mondo Carlos Alcaraz, che si è imposto con un netto 6-1 6-4 in un’ora e 22 minuti. Dopo un primo set dominato dallo spagnolo, Nardi era riuscito a portarsi avanti 4-2 nel secondo parziale, ma non ha saputo sfruttare il momento favorevole, cedendo il passo alla rimonta di Alcaraz. Lo spagnolo vola così ai quarti di finale, dove affronterà il russo Andrey Rublev. Per Nardi, comunque, resta una settimana più che positiva, che lo proietta virtualmente al numero 82 del ranking mondiale.

L’avvio del match è stato senza storia: Alcaraz ha concesso appena 6 punti nei primi cinque game, scappando subito sul 4-1 e trovando il doppio break poco dopo. In 28 minuti lo spagnolo ha archiviato il primo set per 6-1, imponendo un ritmo insostenibile per l’azzurro.

Nel secondo set Nardi ha trovato più solidità al servizio e maggiore fiducia negli scambi, riuscendo a tenere testa all’iberico. Il momento migliore per il marchigiano è arrivato nel sesto game, quando ha strappato la battuta ad Alcaraz volando sul 4-2. Ma proprio qui sono iniziati i problemi: cinque doppi falli complessivi e un rendimento incostante hanno permesso al numero 2 ATP di infilare un parziale di quattro giochi consecutivi, chiudendo 6-4 e mettendo fine al sogno dell’azzurro.

Nonostante la sconfitta, il torneo di Nardi a Cincinnati resta da incorniciare, con vittorie di prestigio e la consapevolezza di poter competere di nuovo ad alti livelli.

ATP Cincinnati Luca Nardi Luca Nardi 1 4 Carlos Alcaraz [2] Carlos Alcaraz [2] 6 6 Vincitore: Alcaraz Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 C. Alcaraz 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-5 → 4-6 L. Nardi 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A df df 4-4 → 4-5 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 4-3 → 4-4 L. Nardi 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 4-2 → 4-3 C. Alcaraz 0-15 0-30 0-40 15-40 3-2 → 4-2 L. Nardi 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 C. Alcaraz 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 L. Nardi 15-0 15-15 df 30-15 40-15 1-1 → 2-1 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 L. Nardi 0-15 df 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 1-5 → 1-6 L. Nardi 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A df 40-40 40-A 1-4 → 1-5 C. Alcaraz 15-0 30-0 30-15 40-15 1-3 → 1-4 L. Nardi 15-0 30-0 40-0 0-3 → 1-3 C. Alcaraz 15-0 ace 30-0 40-0 0-2 → 0-3 L. Nardi 0-15 0-30 0-40 df 0-1 → 0-2 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 df 0-0 → 0-1





Francesco Paolo Villarico