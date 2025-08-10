Toronto 1000 | Hard | $9193540 livescore | sito ufficiale | notizie relative
Challenger Cordenons, Bonn, Grodzisk Mazowiecki e Chicago: I risultati completi con il dettaglio delle Finali (Live)
10/08/2025 08:00 Nessun commento
CHALLENGER 🇮🇹 Cordenons (Italia) – Finale, terra battuta
Serena Maniva Center – ore 18:00
Lukas Neumayer vs Dusan Lajovic
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER 🇩🇪 Bonn (Germania) – Finale, terra battuta
Centre Court – ore 13:00
Jurij Rodionov vs Timofey Skatov
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER 🇵🇱 Grodzisk Mazowiecki (Polonia) – Finale, cemento
Center Court – ore 13:00
Kamil Majchrzak vs Dino Prizmic
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER 🇺🇸 Chicago (USA) – Finale, cemento
CENTER COURT – ore 19:00
Yu Hsiou Hsu vs Michael Zheng
Il match deve ancora iniziare
