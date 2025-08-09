Circuito ATP ATP, Copertina

ATP Pechino: Sinner conferma la sua presenza: sarà la terza volta consecutiva

09/08/2025 12:32 11 commenti
Jannik Sinner ITA, 2001.08.16 - Foto ATPTour
Anche se il torneo non gli riporta ricordi particolarmente felici, Jannik Sinner ha confermato che prenderà parte anche quest’anno all’ATP 500 di Pechino. L’azzurro, finalista nel 2024 e sconfitto da Carlos Alcaraz, tornerà così per la terza partecipazione consecutiva in uno degli eventi più prestigiosi della tournée asiatica, che si disputa in contemporanea con il torneo di Tokyo.

L’annuncio è arrivato attraverso un video pubblicato sui canali social ufficiali del torneo, dove il numero 1 italiano ha confermato la sua presenza e la voglia di riscattarsi sul cemento cinese. Per Sinner, un’occasione importante per cancellare il ricordo amaro della scorsa finale.


Marco Rossi

11 commenti. Lasciane uno!

walden 09-08-2025 14:28

Sconfitta dovuta anche al trucchetto di Alcaraz di cambiare le scarpe (che perdevano gomma da inizio partita) sullo 30 per Sinner e battuta nel TB decisivo. La sostituzione richiese quasi 10’ , Jsnnik perse il ritmo e non fece più un punto. Secondo me se ne ricorda ancora .

king_scipion66 09-08-2025 14:12

Scritto da Alex77
Non particolarmente felici i ricordi di Pechino? Mah, nel 2023 inizió da qui la sua “cavalcata”, poi, si, ha perso l’anno scorso in finale, ma il bilancio del torneo per Jan per me è positivo

Son d’accordo con te…e mi pare anche la prima legnata a medvedv…la prima di una lunga serie 😀

Alex77 (Guest) 09-08-2025 13:51

Non particolarmente felici i ricordi di Pechino? Mah, nel 2023 inizió da qui la sua “cavalcata”, poi, si, ha perso l’anno scorso in finale, ma il bilancio del torneo per Jan per me è positivo

Silver (Guest) 09-08-2025 13:33

Sinnel the winnel

andrewthefirst 09-08-2025 13:33

Non so perché ma secondo me sinner ai cinesi può piacere…

Silvy__89 (Guest) 09-08-2025 13:31

Era logico che deve farli tutti i tornei dell’anno scorso, deve difendere una marea di punti

no Sinner no Party (Guest) 09-08-2025 13:24

Probabilmente i suoi sponsor e/o gli organizzatori gli hanno steso un tappeto d’oro…

Livio (Guest) 09-08-2025 13:11

È importante per non perdere troppi punti visto che ne ha da difendere davvero tanti

Vincenzo (Guest) 09-08-2025 13:08

Pechino e poi subito dopo Shanghai, prima del gran finale, forza benzinaio siamo tutti con te!

Marcorava 09-08-2025 13:04

Non gli riporta ricordi particolarmente felici?! Non direi proprio. Due anni fa’ vinse il torneo, se non erro dominando Alcaraz in semifinale e battendo in finale, e per la prima volta, Medvedev. Quel torneo secondo me ha rappresentato per Jannik la svolta. Per me bellissimi ricordi.

brunodalla 09-08-2025 12:55

il torneo non gli riporta ricordi particolarmente felici? glielo avete chiesto direttamente, e lui ha risposto così? una vittoria e una finale? il torneo che gli ha dato lo slancio per diventare di lì a pochi mesi numero 1? a volte su questo sito si leggono cose veramente strane…..

