ATP Pechino: Sinner conferma la sua presenza: sarà la terza volta consecutiva

Anche se il torneo non gli riporta ricordi particolarmente felici, Jannik Sinner ha confermato che prenderà parte anche quest’anno all’ATP 500 di Pechino. L’azzurro, finalista nel 2024 e sconfitto da Carlos Alcaraz, tornerà così per la terza partecipazione consecutiva in uno degli eventi più prestigiosi della tournée asiatica, che si disputa in contemporanea con il torneo di Tokyo.

L’annuncio è arrivato attraverso un video pubblicato sui canali social ufficiali del torneo, dove il numero 1 italiano ha confermato la sua presenza e la voglia di riscattarsi sul cemento cinese. Per Sinner, un’occasione importante per cancellare il ricordo amaro della scorsa finale.





Marco Rossi