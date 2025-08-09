ATP Pechino: Sinner conferma la sua presenza: sarà la terza volta consecutiva
Anche se il torneo non gli riporta ricordi particolarmente felici, Jannik Sinner ha confermato che prenderà parte anche quest’anno all’ATP 500 di Pechino. L’azzurro, finalista nel 2024 e sconfitto da Carlos Alcaraz, tornerà così per la terza partecipazione consecutiva in uno degli eventi più prestigiosi della tournée asiatica, che si disputa in contemporanea con il torneo di Tokyo.
L’annuncio è arrivato attraverso un video pubblicato sui canali social ufficiali del torneo, dove il numero 1 italiano ha confermato la sua presenza e la voglia di riscattarsi sul cemento cinese. Per Sinner, un’occasione importante per cancellare il ricordo amaro della scorsa finale.
Marco Rossi
TAG: ATP 500 Pechino, ATP 500 Pechino 2025, Jannik Sinner
Sconfitta dovuta anche al trucchetto di Alcaraz di cambiare le scarpe (che perdevano gomma da inizio partita) sullo 30 per Sinner e battuta nel TB decisivo. La sostituzione richiese quasi 10’ , Jsnnik perse il ritmo e non fece più un punto. Secondo me se ne ricorda ancora .
Son d’accordo con te…e mi pare anche la prima legnata a medvedv…la prima di una lunga serie 😀
Non particolarmente felici i ricordi di Pechino? Mah, nel 2023 inizió da qui la sua “cavalcata”, poi, si, ha perso l’anno scorso in finale, ma il bilancio del torneo per Jan per me è positivo
Sinnel the winnel
Non so perché ma secondo me sinner ai cinesi può piacere…
Era logico che deve farli tutti i tornei dell’anno scorso, deve difendere una marea di punti
Probabilmente i suoi sponsor e/o gli organizzatori gli hanno steso un tappeto d’oro…
È importante per non perdere troppi punti visto che ne ha da difendere davvero tanti
Pechino e poi subito dopo Shanghai, prima del gran finale, forza benzinaio siamo tutti con te!
Non gli riporta ricordi particolarmente felici?! Non direi proprio. Due anni fa’ vinse il torneo, se non erro dominando Alcaraz in semifinale e battendo in finale, e per la prima volta, Medvedev. Quel torneo secondo me ha rappresentato per Jannik la svolta. Per me bellissimi ricordi.
il torneo non gli riporta ricordi particolarmente felici? glielo avete chiesto direttamente, e lui ha risposto così? una vittoria e una finale? il torneo che gli ha dato lo slancio per diventare di lì a pochi mesi numero 1? a volte su questo sito si leggono cose veramente strane…..