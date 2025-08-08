Italiani in Campo ATP, Challenger, Copertina, WTA

Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi di Venerdì 08 Agosto 2025

08/08/2025 08:00 2 commenti
USA Masters Cincinnati – hard – 🌤️
R128 Nardi ITA – Tirante ARG Inizio 17:00

Il match deve ancora iniziare

R128 Bellucci ITA – Dzumhur BIH 4° inc. ore 17

Il match deve ancora iniziare



POL CH 75 Grodzisk Mazowiecki – hard – ⛅
QF Maestrelli ITA – Prizmic CRO Inizio 12:00

Il match deve ancora iniziare

QF Zeppieri ITA – Mayot FRA 2° inc. ore 12

Il match deve ancora iniziare

QF Cina ITA – Blanchet FRA Inizio 16:00

Il match deve ancora iniziare



USA WTA 1000 Cincinnati – hard – 🌤️
1T Zhu CHN – Bronzetti ITA ore 17:00

Il match deve ancora iniziare

2 commenti

Giallo Naso (Guest) 08-08-2025 10:19

ma quindi il ranking esce oggi o uscirà poi lunedì con cincinnati in corso?

Cdanielsan (Guest) 08-08-2025 08:45

Forza ragazzi!
Prevedo 4 vittorie e 3 sconfitte

