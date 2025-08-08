Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi di Venerdì 08 Agosto 2025
Masters Cincinnati – hard – 🌤️
R128 Nardi – Tirante Inizio 17:00
R128 Bellucci – Dzumhur 4° inc. ore 17
CH 75 Grodzisk Mazowiecki – hard – ⛅
QF Maestrelli – Prizmic Inizio 12:00
QF Zeppieri – Mayot 2° inc. ore 12
QF Cina – Blanchet Inizio 16:00
WTA 1000 Cincinnati – hard – 🌤️
1T Zhu – Bronzetti ore 17:00
TAG: Italiani in campo
2 commenti
ma quindi il ranking esce oggi o uscirà poi lunedì con cincinnati in corso?
Forza ragazzi!
Prevedo 4 vittorie e 3 sconfitte