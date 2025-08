Clara Tauson elimina Swiatek e vola ai quarti: sorpresa al WTA Montreal (Video)

Frustrazione, rabbia e tristezza: queste sono state le emozioni che hanno attraversato il volto di Iga Swiatek durante uno degli incontri più difficili degli ultimi mesi. La polacca, fresca vincitrice di Wimbledon e numero 3 del mondo, si è dovuta arrendere di fronte a una Clara Tauson letteralmente superiore in ogni aspetto del gioco. La giovane danese, attualmente numero 19 del ranking e già protagonista in questa stagione dopo la vittoria su Aryna Sabalenka, ha trovato a Montreal la consacrazione definitiva con un successo pesantissimo.

Il punteggio (7-6(1), 6-3) riflette una sfida intensa, durata quasi due ore, in cui Tauson ha saputo colpire nei momenti cruciali. Il primo set, deciso al tie-break, ha visto la danese spingere con decisione sulle diagonali, mettendo costantemente in difficoltà Swiatek e costringendola a una difesa affannosa. Una strategia che ha pagato anche nel secondo parziale, dove Tauson ha cambiato direzione con il dritto e non ha esitato a prendere la rete, spezzando il ritmo alla campionessa polacca.

Nonostante un timido tentativo di rimonta nel secondo set, Swiatek non è mai riuscita a trovare le sue solite sicurezze. Tauson ha subito ripreso in mano il pallino del gioco, confermando la grande sorpresa del torneo canadese e guadagnandosi un meritato posto nei quarti di finale, dove affronterà Madison Keys.

Per Swiatek, una battuta d’arresto che arriva al debutto sul cemento americano, proprio dopo il trionfo londinese. Se da un lato la polacca potrà archiviare questa sconfitta come un passo falso in un percorso di adattamento, dall’altro dovrà subito ritrovare il ritmo in vista di Cincinnati, con l’obiettivo di arrivare al meglio all’attesissimo US Open.

WTA Montreal Clara Tauson [16] • Clara Tauson [16] 0 7 6 0 Iga Swiatek [2] Iga Swiatek [2] 0 6 3 0 Vincitore: Tauson Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Clara Tauson 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Clara Tauson 0-15 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 Iga Swiatek 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 4-3 → 5-3 Clara Tauson 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 4-2 → 4-3 Iga Swiatek 0-15 15-15 30-15 40-15 4-1 → 4-2 Clara Tauson 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-1 → 4-1 Iga Swiatek 0-15 15-15 15-30 15-40 2-1 → 3-1 Clara Tauson 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Iga Swiatek 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-0 → 1-1 Clara Tauson 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1*-1 2*-1 3-1* 4-1* 5*-1 6*-1 6-6 → 7-6 Clara Tauson 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-6 → 6-6 Iga Swiatek 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-5 → 5-6 Clara Tauson 0-15 15-15 15-30 15-40 5-4 → 5-5 Iga Swiatek 15-0 30-0 40-0 40-15 5-3 → 5-4 Clara Tauson 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 4-3 → 5-3 Iga Swiatek 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 Clara Tauson 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 4-2 Iga Swiatek 0-15 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 Clara Tauson 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 Iga Swiatek 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 1-1 → 2-1 Clara Tauson 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Iga Swiatek 0-30 15-30 30-30 0-0 → 0-1





Marco Rossi