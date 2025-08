Ben Shelton, cuore e nervi d’acciaio: “Sono rimasto mentalmente solido, Flavio Cobolli mi ha messo davvero in difficoltà. Ne abbiamo parlato nello spogliatoio, mi ha spiegato che non era un gesto rivolto a me” (Video)

Ben Shelton si è presentato in conferenza stampa dopo la sofferta vittoria contro Flavio Cobolli, in un match combattutissimo vinto 6-4, 4-6, 7-6 e deciso solamente al fotofinish. Il giovane statunitense, ora atteso nei quarti di finale contro Alex de Minaur, ha sottolineato soprattutto la difficoltà dell’incontro e il rispetto per il rivale azzurro: “Sono stato davvero solido mentalmente stasera. Flavio ha fatto tante cose per mettermi in difficoltà, ha giocato molto bene, è velocissimo e riesce a neutralizzare molti dei miei punti di forza. Per me è sempre un avversario complicato, sono davvero felice di essere riuscito a spuntarla.”

Shelton ha poi affrontato la questione di un piccolo screzio avuto con Cobolli nel tiebreak finale: “Ne abbiamo parlato nello spogliatoio, mi ha spiegato che non era un gesto rivolto a me. Siamo a posto, nessun problema, nessuna storia dietro: tutto risolto.”

Sulla gestione dei momenti chiave nel terzo set, Shelton ha ammesso: “Non so nemmeno io come sono riuscito a rimontare. Era dura, sono riuscito a tenere il servizio e costringerlo a servire per il match, che non è mai facile in condizioni così, con vento e poco rimbalzo. È stato un match nervoso, difficile per entrambi, ma dopo aver superato quel game mi sono sentito di nuovo energico e sono riuscito a tenere bene il servizio nel momento decisivo.”

Big Ben Hits 💯 A furious finish sees Shelton past Cobolli 6-4 4-6 7-6, reaching 100 tour-level wins and 4th ATP Masters QF!@BenShelton #NBO25 pic.twitter.com/lh1hfO030F — Tennis TV (@TennisTV) August 4, 2025

Una parte speciale della serata è stata condividere il successo con il padre, presente sugli spalti: “È bellissimo. Mio padre è con me da sempre, sin dalla nascita, conosce ogni dettaglio di me. Condividere questa avventura insieme è davvero speciale.”

Shelton si è soffermato anche sul suo percorso di crescita e sulla maggiore continuità trovata in questa parte di stagione: “Penso che sia una questione di costanza e motivazione. In questi tornei ci sono tanti avversari di livello che possono buttarti fuori subito, e su superfici meno familiari faccio più fatica. Qui invece gioco con palle, campi e condizioni che conosco fin da bambino, il che mi aiuta moltissimo a essere più regolare.”

Non poteva mancare un commento sulle condizioni di gioco: “Siamo tutti ‘mortali’, come dite voi! (ride) Le condizioni sono difficili, soprattutto quando durante l’anno non giochi spesso con vento o umidità così forti. Giocare a Washington mi ha aiutato molto ad adattarmi. Il vero problema con i tornei di due settimane è che perdi ritmo: giochi un match, poi hai un giorno di pausa, e così via. Nei tornei da una settimana il livello è più alto, perché entri in ritmo giocando ogni giorno.”

Da grande appassionato di basket, Shelton ha anche scherzato su chi sceglierebbe tra Anthony Edwards e Rudy Fernandez: “Non sono così atletico, ma mi piacerebbe essere come Edwards. Ho avuto la fortuna di conoscere Fernandez in Spagna, è stato bellissimo sentire le sue storie sull’NBA.”

Sguardo già proiettato al prossimo avversario, Alex de Minaur: “È un vero ‘dawg’, come diciamo noi in America – è un complimento! Corre tantissimo, è in una forma pazzesca, lo avete visto a Washington. Mi preparo a una vera battaglia, sono felice di affrontare uno dei migliori giocatori in un quarto di finale, è proprio per queste partite che amo giocare a tennis.”





Francesco Paolo Villarico