Challenger 75 Chicago: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Nessun azzurro presente

Challenger 75 Chicago – Tabellone Principale – hard

(1) August Holmgren vs (WC) Darian King

Qualifier vs Adolfo Daniel Vallejo

Qualifier vs (WC) Martin Damm

(Alt) Stefan Dostanic vs (6) Bernard Tomic

(4) Yibing Wu vs (Alt) Andre Ilagan

Naoki Nakagawa vs (Alt) Alfredo Perez

(JR) Miguel Tobon vs Karue Sell

Qualifier vs (7) Yu Hsiou Hsu

(8) Rodrigo Pacheco Mendez vs (CO) Michael Zheng

Yi Zhou vs Qualifier

Tung-Lin Wu vs Alex Rybakov

(WC) Kyle Kang vs (3) Hady Habib

(5) Beibit Zhukayev vs Patrick Maloney

(PR) Jason Jung vs Qualifier

Alex Bolt vs Qualifier

(Alt) Garrett Johns vs (2) Billy Harris

(1) Stefan Kozlovvs (Alt) Ramkumar RamanathanRyan Seggermanvs (7) Tsung-Hao Huang

(2) Alvin Nicholas Tudorica vs (Alt) Joshua Sheehy

(Alt) Trey Hilderbrand vs (9) Adhithya Ganesan

(3) Giles Hussey vs (WC) Hunter Heck

(Alt) Quinn Vandecasteele vs (11) Trevor Svajda

(4) Antoine Ghibaudo vs (WC) Pranav Kumar

(WC) Spencer Johnson vs (10) Dan Martin

(5) Ryuki Matsuda vs (CO) Dhakshineswar Suresh

(WC) Andrew Fenty vs (12) James Watt

(Alt) (6) Samir Banerjee vs (Alt) Aidan Kim

Justin Boulais vs (8) Kenta Miyoshi