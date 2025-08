Toronto, Alexei Popyrin continua a stupire: eliminato anche Rune, è ai quarti! (Video)

Alexei Popyrin sembra davvero inarrestabile sul cemento canadese. Il campione in carica, dopo aver eliminato Daniil Medvedev, si è preso il lusso di superare anche la testa di serie numero 5, Holger Rune, in una notte tutta da ricordare al National Bank Open di Toronto. L’australiano ha rimontato da un set di svantaggio, imponendosi con il punteggio di 4-6, 6-2, 6-3 grazie a una prestazione di grande solidità e personalità.

Il match si era messo subito in salita per Popyrin, che aveva sprecato ben undici palle break nel primo set, salvo poi cedere il parziale al danese. Ma dal secondo set in poi il copione è cambiato radicalmente: Popyrin ha iniziato a scaricare il suo “Big Man Tennis” su Rune, trovando aggressività, ritmo e precisione, soprattutto con il servizio e il dritto. Lo confermano i numeri: 14 ace, 13 vincenti di dritto e solo due errori gratuiti da fondo nella seconda frazione.

“Ho iniziato la settimana senza molta fiducia, sapevo di dover lavorare sulla parte mentale – ha dichiarato Popyrin dopo il match – Ma qui mi sono tolto tutta la pressione di dosso. Dopo il primo set ero arrabbiato per le occasioni sprecate, ma ho deciso di restare aggressivo e da lì mi sono sentito in controllo”.

La sua striscia vincente in Canada è ora di nove partite consecutive, e la sua stagione sembra aver trovato un nuovo slancio proprio nei momenti decisivi: “Mi sento a mio agio su questi campi, dove posso colpire subito il mio primo colpo aggressivo e poi gestire lo scambio. Il mio dritto oggi è stato la chiave”.

Un successo ancora più importante considerando che Popyrin, attualmente n.26 del ranking ATP, difende i 1000 punti della vittoria ottenuta lo scorso anno a Montreal e senza un buon risultato avrebbe rischiato di scivolare fuori dalla Top 50.

Il prossimo ostacolo sarà il n.1 del seeding Alexander Zverev, in un quarto di finale che promette spettacolo. Intanto, Popyrin si gode il momento e, soprattutto, una nuova consapevolezza nei propri mezzi.

ATP Toronto Alexei Popyrin [18] Alexei Popyrin [18] 4 6 6 Holger Rune [5] Holger Rune [5] 6 2 3 Vincitore: Popyrin Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 A. Popyrin 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 ace A-40 5-3 → 6-3 H. Rune 15-0 30-0 30-15 40-15 5-2 → 5-3 A. Popyrin 15-0 30-0 ace 40-0 ace 4-2 → 5-2 H. Rune 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 4-1 → 4-2 A. Popyrin 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 3-1 → 4-1 H. Rune 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 30-40 2-1 → 3-1 A. Popyrin 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 2-1 H. Rune 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 A. Popyrin 15-0 ace 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 H. Rune 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 30-40 5-2 → 6-2 A. Popyrin 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 ace 4-2 → 5-2 H. Rune 30-0 40-0 ace 40-15 4-1 → 4-2 A. Popyrin 15-0 15-15 df 30-15 40-15 ace 3-1 → 4-1 H. Rune 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 2-1 → 3-1 A. Popyrin 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 H. Rune 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 A. Popyrin 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 H. Rune 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 4-5 → 4-6 A. Popyrin 15-0 ace 30-0 40-0 ace 3-5 → 4-5 H. Rune 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-4 → 3-5 A. Popyrin 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 H. Rune 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 2-4 A. Popyrin 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 df 2-2 → 2-3 H. Rune 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 2-2 A. Popyrin 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 1-1 → 2-1 H. Rune 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A df 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 ace ace 1-0 → 1-1 A. Popyrin 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 0-0 → 1-0





Francesco Paolo Villarico