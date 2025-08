Challenger 75 Bonn: Il Tabellone Principale e di Qualificazione con il programma di domani. Un azzurro nelle quali

Challenger 75 Bonn – Tabellone Principale – terra

(1) Botic van de Zandschulp vs Clement Tabur

Qualifier vs Lautaro Midon

(WC) Jamie Mackenzie vs Matheus Pucinelli De Almeida

(Alt) Sumit Nagal vs (7) Jurij Rodionov

(4) Vilius Gaubas vs (WC) Diego Dedura

Qualifier vs Patrick Zahraj

(NG) Joel Schwaerzler vs Christoph Negritu

Qualifier vs (6) Federico Coria

(8) Benjamin Hassan vs Filip Cristian Jianu

Timofey Skatov vs Dmitry Popko

(WC) Niels McDonald vs Qualifier

Qualifier vs (3) Elmer Moller

(5) Jan Choinski vs Geoffrey Blancaneaux

Joao Lucas Reis Da Silva vs (SE) Olle Wallin

Jerome Kym vs Denis Yevseyev

Qualifier vs (2) Raphael Collignon

vs (WC) Alessio Vasquez(WC) Mariano Dedura-Palomerovs (8) Jakub Nicod

(2) Pedro Boscardin Dias vs (WC) Jeremy Schifris

(Alt) Mikael Ymer vs (7) Gerard Campana Lee

(3) Mats Rosenkranz vs Nick Hardt

Peter Fajta vs (9) Anton Matusevich

(4) Gonzalo Villanueva vs (WC) Max Schoenhaus

Wilson Leite vs (10) Sergey Fomin

(5) Alex Molcan vs Leo Raquillet

Aleksandr Braynin vs (12) Martin Krumich

(6) Neil Oberleitner vs Yanaki Milev

Sebastian Gima vs (11) Florian Broska

Match Court 2 – ore 11:00

Match Court 3 – ore 11:00

