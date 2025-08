Challenger 75 Grodzisk Mazowiecki: Il Tabellone Principale e di Qualificazione con il programma di domani. 4 azzurri nel md tra cui Maestrelli e Cinà. Tre azzuri nelle quali

Challenger 75 Grodzisk Mazowiecki – Tabellone Principale – hard

(1) Kamil Majchrzak vs (PR) Ilya Ivashka

(WC) Tomasz Berkieta vs Matias Soto

Qualifier vs Qualifier

(WC) Maks Kasnikowski vs (8) Hugo Grenier

(4) Kyrian Jacquet vs Federico Cina

Qualifier vs Aslan Karatsev

Qualifier vs Ugo Blanchet

Qualifier vs (5) Marc-Andrea Huesler

(7) Calvin Hemery vs (NG) Petr Brunclik

Johannus Monday vs (Alt) Giulio Zeppieri

(SE) Alexandr Binda vs (Alt) Jie Cui

Clement Chidekh vs (3) Harold Mayot

(6) Francesco Maestrelli vs Qualifier

Justin Engel vs Alejandro Moro Canas

Viktor Durasovic vs (WC) Olaf Pieczkowski

Gauthier Onclin vs (2) Dino Prizmic

(1) Radu Albotvs (WC) Hubert Jakub Plenkiewicz(Alt) Pawel Juszczakvs (10) Tadeas Paroulek

(2) Fabrizio Andaloro vs (WC) Adam Majchrzak

(Alt) Stefan Latinovic vs (7) Maximus Jones

(3) Daniil Glinka vs (Alt) David Poljak

(Alt) Amit Vales vs (11) Luca Potenza

(4) Toby Kodat vs Hayato Matsuoka

(Alt) JiSung Nam vs (9) Rafael Jodar

(5) Abdullah Shelbayh vs (WC) Igor Piasek

Leonardo Rossi vs (12) Mae Malige

(6) Ricardas Berankis vs (WC) Kacper Knitter

(Alt) Filip Pieczonka vs (8) Vadym Ursu

