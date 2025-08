Challenger 75 Cordenons: Il Tabellone Principale e di Qualificazione con il programma di domani. 12 azzurri al via tra Md e Quali

Challenger 75 Cordenons – Tabellone Principale – terra

(WC) (1) Carlos Taberner vs (NG) Federico Bondioli

Qualifier vs Lorenzo Giustino

Gonzalo Bueno vs (JR) Maxim Mrva

Juan Bautista Torres vs (7) Jay Clarke

(4) Lukas Neumayer vs Qualifier

(WC) Gabriele Piraino vs Jelle Sels

Qualifier vs Qualifier

(Alt) Oleg Prihodko vs (8) Stefano Travaglia

(6) Kimmer Coppejans vs Tiago Pereira

Federico Arnaboldi vs (PR) Cedrik-Marcel Stebe

Qualifier vs Valentin Vacherot

Genaro Alberto Olivieri vs (3) Zsombor Piros

(5) Santiago Rodriguez Taverna vs Nikolas Sanchez Izquierdo

Carlos Sanchez Jover vs Qualifier

(WC) Carlo Alberto Caniato vs (PR) Andrew Paulson

Murkel Dellien vs (2) Dusan Lajovic

(Alt) (1) Juan Carlos Prado Angelovs (Alt) Matteo Fondriest(WC) Pietro Pampaninvs (11) Michiel De Krom

(2) Nicolas Kicker vs (WC) Pietro Romeo Scomparin

Andrea Guerrieri vs (10) Kirill Kivattsev

(3) Zdenek Kolar vs Filip Jeff Planinsek

(WC) Iannis Miletich vs (7) Eric Vanshelboim

(4) Mariano Kestelboim vs (WC) Alessio Balestrieri

Maxime Janvier vs (9) Michael Vrbensky

(5) Max Alcala Gurri vs (CO) Sebastian Dominko

(Alt) Alexander Donski vs (12) Dominik Kellovsky

(6) Ryan Nijboer vs Mirza Basic

Sebastian Sorger vs (8) Enzo Couacaud

Nicolas Kickervs Pietro Romeo ScomparinJuan Carlos Prado Angelovs Matteo FondriestPietro Pampaninvs Michiel De KromRyan Nijboervs Mirza Basic

Serena Wines 1881 (12) – ore 10:00

Andrea Guerrieri vs Kirill Kivattsev

Zdenek Kolar vs Filip Jeff Planinsek

Iannis Miletich vs Eric Vanshelboim

Maxime Janvier vs Michael Vrbensky

Acqua Maniva (13) – ore 10:00

Max Alcala Gurri vs Sebastian Dominko

Alexander Donski vs Dominik Kellovsky

Sebastian Sorger vs Enzo Couacaud

Mariano Kestelboim vs Alessio Balestrieri