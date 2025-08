ITF Cordenons: La finale è Brancaccio-Erjavec

Sarà tra Nuria Brancaccio e Veronika Erjavec la finale della 10° edizione dell’Itf W75 Cordenons, dotato di un montepremi da 60mila euro, che si disputa sui campi in terra battuta dell’Eurosporting.

La pioggia è stata la grande protagonista della giornata non permettendo di disputare i due incontri del tabellone di doppio per designare le coppie finaliste.

Nell’atteso derby azzurro tra Nuria Brancaccio e Noemi Basiletti ha prevalso la 24enne di Torre del Greco, testa di serie numero 6, con il punteggio di 64 62. La sfida è vissuta sulla maggiore freschezza atletica della Brancaccio che ha imposto il ritmo degli scambi alla Basiletti, apparsa maggiormente stanca dagli sforzi per raggiungere la sua prima semifinale in un torneo di livello W75. Una settimana comunque da incorniciare per la tennista pisana che ritoccherà sensibilmente il proprio best ranking che attualmente la vede alla posizione 663 della Wta. Per la Brancaccio si tratta della quarta finale raggiunta in questa stagione nel circuito Itf, con due vittorie conquistate nel W35 di Santa Margherita di Pula, nel W50 di Aschaffenburg e la finale nel W75 di Bucarest.

La seconda finalista è la slovena Veronika Erjavec (testa di serie numero 2) che ha approfittato del ritiro causa infortunio della connazionale Tamara Zidansek (numero 4 del seeding friulano) senza nemmeno mettere piede in campo. E’ sfumata così la possibilità di mettere in scena quello che poteva essere un interessante “Derby di Postonja” cittadina slovena nota per la riserva naturale delle grotte carsiche, nella quale sono nate entrambe le giocatrici.

Da sottolineare che la Erjavec è approdata all’atto conclusivo del torneo senza avere perso nemmeno un set nei tre incontri disputati lungo il proprio cammino.

Per la 25enne slovena è la terza finale raggiunta su dieci edizioni del torneo friulano negli ultimi quattro anni, con un bilancio di una sconfitta patita dalla giapponese Mana Kawamura nel 2021 e una vittoria nel 2023, quando si impose contro la rumena Alexandra Cadantu Ignatik.

Nelle semifinali di doppio giocate su terra battuta indoor la coppia numero 1 formata dall’italiana Nicole Fossa Huergo e da Anastasia Tikhonova è stata sconfitta dal binomio taipeano/thailandese En Shuo Liang/Peantgarn Plipuech per 75 63. Nell’altra semifinale le ceche Karolina Kubanova/Aneta Laboutkova hanno superato la coppia italo-boliviana formata da Aurora Zantedeschi/Noelia Zeballos Melgar con il punteggio di 75 62.

Domani (sabato 2 agosto) sul campo centrale intitolato ad Edi Aldo Raffin è in programma la finale del doppio a partire dalle 10 e a seguire si disputerà l’atto conclusivo del singolare.

RISULTATI SEMIFINALI SINGOLARE:

N.BRANCACCIO (6) (ITA) – N.BASILETTI (ITA) 64 62

V.ERJAVEC (SLO) (2) – T.ZIDANSEK (4) (SLO) W.O.

RISULTATI SEMIFINALI DOPPIO:

E.S.LIANG (TPE)/P.PLIPUECH (THA) (3) – N.FOSSA HUERGO (ITA)/A.TIKHONOVA (1) 75 63

K.KUBANOVA (CZE)/A.LABOUTKOVA (CZE) – A.ZANTEDESCHI (ITA)/N.ZEBALLOS MELGAR (BOL) 75 62