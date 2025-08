Novak Djokovic showman: “Brunovak” fa impazzire TikTok imitando Bruno Mars (Video)

Novak Djokovic non smette mai di sorprendere, non solo in campo ma anche fuori dal rettangolo di gioco. L’ultima trovata del campione serbo arriva direttamente da TikTok, dove si è divertito a reinterpretare, in modo esilarante, il celebre videoclip di “Uptown Funk” di Bruno Mars. Outfit stravagante, movenze da vero showman e una nuova identità per l’occasione: “Brunovak Djokovic”.





Il video, immediatamente virale tra i suoi milioni di followers, ha mostrato un Djokovic inedito, pronto a mettersi in gioco anche nel mondo dello spettacolo e dell’intrattenimento. La didascalia parla chiaro: “Brunovak Djokovic”. Un mix di autoironia e talento che conferma, ancora una volta, come Nole sia capace di conquistare il pubblico anche fuori dai campi.

Divertimento, leggerezza e la solita voglia di sorprendere: così Djokovic, il più grande tennista della storia, dimostra che per essere una leggenda serve anche il coraggio di… ballare come Bruno Mars!





Marco Rossi