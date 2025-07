Eugenie Bouchard, il ritiro da sogno: “Ho dato tutto, ora è il momento di lasciar andare” (Video)

Sarebbe stato difficile immaginare un addio migliore di quello vissuto da Eugenie Bouchard a Montreal, la sua città natale, davanti al pubblico di casa. Dopo una carriera fatta di alti e bassi, ma sempre vissuta con il sorriso e con la voglia di lottare, la tennista canadese ha scelto il palcoscenico più significativo per salutare il tennis giocato: il WTA 1000 di Montreal 2025.

Il finale che sognava

Se glielo avessero chiesto prima dell’inizio del torneo, probabilmente Eugenie Bouchard avrebbe scelto un finale molto simile a quello che ha vissuto ieri sera. Sul campo centrale del WTA 1000 di Montreal, ha combattuto come ai tempi migliori contro una delle avversarie più in forma del circuito, Belinda Bencic. La canadese ha dato tutto, ha forzato il terzo set contro una testa di serie, prima di arrendersi 6-2, 3-6, 6-4 e salutare per sempre il tennis che le ha regalato tutto. A 31 anni, con centinaia di ricordi indelebili, Genie si congeda dallo sport che l’ha resa celebre. In bocca al lupo per il futuro, Genie.

Il livello c’era ancora, ma la scelta era presa

“Tutti continuano a chiedermi se voglio davvero smettere, addirittura mia sorella ha lanciato una petizione tra i tifosi perché restassi ancora in campo! – ha raccontato tra le risate Bouchard – È vero, sento che potrei ancora competere, ma il tennis è una vita molto dura, fatta di lavoro e sacrifici. Ho dato tanto a questo sport e lui ha dato tanto a me, ma ora sento di essere pronta a lasciarlo andare e dedicarmi ad altro. Sarò sempre grata per tutto quello che il tennis mi ha regalato”.

Doveva essere Montreal

“Ho sempre sentito che il mio ultimo torneo sarebbe stato qui, a Montreal. È dove sono nata, dove sono cresciuta, e dove ho vissuto alcune delle emozioni più forti della mia carriera. Volevo che la mia carriera si concludesse così, con un momento speciale davanti a questa gente. Credo che la mia carriera meritasse un finale come questo, e l’ho sentito davvero. Ora sento di avere tutto”.

E adesso?

“Prima di tutto, un po’ di vacanza! Voglio finalmente rilassarmi, dormire fino a tardi. Voglio darmi il tempo per riflettere, per capire cosa vorrò fare in futuro, magari recuperare gli studi che non ho potuto seguire per via della carriera. Sicuramente mi piacerebbe continuare a lavorare in televisione, è una cosa che mi diverte molto. Se qualcuno ha una proposta, sono pronta! (ride)”.

Un ultimo regalo ai suoi tifosi

“Quello che desideravo davvero era regalare un ultimo momento ai miei tifosi, che mi hanno sempre supportato e rispettato, che hanno apprezzato tutto il duro lavoro che ho fatto per il tennis. L’ho fatto anche per me stessa, per godermi ancora una volta la sensazione di essere in campo davanti a tutti loro, ma anche per la mia famiglia e i miei amici. Spero di essere ricordata per tante cose belle, ma soprattutto per essere stata una brava persona, una lottatrice, e per aver sempre restituito tutto quello che ho ricevuto dal tennis”.

Il saluto finale

Siamo certi che, se avesse potuto scegliere, Eugenie avrebbe voluto proprio un finale così: protagonista su un grande palcoscenico, davanti ai suoi tifosi e contro un’avversaria di alto livello. Bouchard lascia il tennis con il sorriso, dopo aver regalato emozioni e aver lasciato un segno nel cuore di tanti appassionati soprattutto in quel magico 2014. Grazie di tutto, Genie. Ora inizia una nuova avventura.





Francesco Paolo Villarico