WTA Montreal, Bronzetti travolta da Tauson: tre game per l’azzurra

Finisce senza storia l’avventura di Lucia Bronzetti al secondo turno del WTA 1000 di Montreal. La tennista riminese, reduce dalla bella rimonta all’esordio contro Mandlik, è stata letteralmente dominata dalla danese Clara Tauson, che si è imposta con un nettissimo 6-1 6-2 in 1 ora e 14 minuti di partita.

Bronzetti era partita discretamente, riuscendo a tenere il servizio nel secondo game e pareggiando i conti sull’1-1, ma da quel momento è iniziato un vero e proprio monologo della giovane danese. L’azzurra ha infatti perso la battuta nel quarto game, iniziando una serie negativa di ben 10 game consecutivi ceduti fino al 5 a 0.

Sullo 0 a 5 timida reazione dell’azzurra che annulla un match point e toglie il servizio alla danese e poi per la seconda volta nel match tiene la battuta. Sul 5 a 2 la Tauson non sbaglia e chiude la partita per 6 a 2 dopo aver annullato una palla break e mancato altri due match point.

Troppo solida, potente e in fiducia Tauson, che ha spinto dal primo all’ultimo punto senza concedere reali possibilità di reazione a Bronzetti, apparsa da subito in difficoltà sia nello scambio che nella gestione dei turni di servizio. Il risultato finale, 6-1 6-2, fotografa perfettamente l’andamento di una partita mai in discussione, con la danese sempre padrona del campo che solo nel finale ha avuto i maggiori problemi.

Per Bronzetti resta il rammarico per non essere mai riuscita a entrare davvero nel match, ma anche la consapevolezza che contro avversarie di questa caratura serve qualcosa in più, soprattutto a livello di tenuta mentale.

WTA Montreal Clara Tauson [16] • Clara Tauson [16] 0 6 6 0 Lucia Bronzetti Lucia Bronzetti 0 1 2 0 Vincitore: Tauson Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Clara Tauson 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Clara Tauson 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 5-2 → 6-2 Lucia Bronzetti 15-0 15-15 30-15 40-15 5-1 → 5-2 Clara Tauson 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 5-0 → 5-1 Lucia Bronzetti 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 4-0 → 5-0 Clara Tauson 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-0 → 4-0 Lucia Bronzetti 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-0 → 3-0 Clara Tauson 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-0 → 2-0 Lucia Bronzetti 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 Clara Tauson 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-1 → 6-1 Lucia Bronzetti 15-0 15-15 15-30 15-40 4-1 → 5-1 Clara Tauson 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-1 → 4-1 Lucia Bronzetti 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 2-1 → 3-1 Clara Tauson 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Lucia Bronzetti 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Clara Tauson 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0





Marco Rossi