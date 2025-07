Arnaldi soffre ma avanza: battuto Schoolkate, ora sfida a Zverev a Toronto

Matteo Arnaldi si regala un terzo turno da sogno al Masters 1000 di Toronto, superando in tre set l’australiano Tristan Schoolkate (6-3, 3-6, 6-3) al termine di una battaglia durata oltre due ore. Il ligure, n.32 del seeding, ha alternato ottimi momenti di tennis a qualche passaggio a vuoto, ma ha saputo stringere i denti nei momenti decisivi, conquistando una vittoria preziosa che lo porterà ad affrontare il n.3 del mondo Alexander Zverev.

Primo set solido, secondo set altalenante

La partenza è stata positiva per Arnaldi, che ha trovato subito buone soluzioni in risposta, togliendo tempo al rivale e spingendo Schoolkate all’errore nei momenti chiave. Il set è rimasto in equilibrio fino ai giochi finali, quando l’azzurro ha trovato l’allungo decisivo, chiudendo 6-3 e mostrando una buona tenuta mentale.

Nel secondo parziale, invece, il match si è fatto molto più combattuto e irregolare. Entrambi i giocatori hanno avuto chance di break, ma è stato Schoolkate, con un tennis concreto e aggressivo, a piazzare lo strappo che ha fatto la differenza nel quarto. L’australiano ha sfruttato qualche incertezza di troppo da parte di Arnaldi, pareggiando i conti sul 6-3.

Terzo set di carattere: Arnaldi torna padrone del campo

Nel set decisivo, Matteo ha cambiato marcia: il ligure ha ritrovato scioltezza nei colpi e maggiore fluidità nel gioco, riuscendo ad andare subito avanti di due break per 5 a 1. Un piccolo passaggio a vuoto nel settimo game ha regalato il contro-break a Schoolkate, ma Arnaldi ha saputo gestire con lucidità il vantaggio residuo, chiudendo con un altro 6-3 e staccando il pass per il terzo turno.

Ora la sfida al vertice contro Zverev

Con questa vittoria Arnaldi conferma il suo ottimo momento di forma e ora lo attende una delle sfide più affascinanti della carriera: il confronto contro Alexander Zverev, numero 3 del mondo. Sarà un test di maturità e un’opportunità per misurarsi con uno dei più forti del circuito. L’appuntamento è già da cerchiare in rosso: il cammino canadese di Arnaldi può ancora regalare emozioni.

ATP Toronto Tristan Schoolkate Tristan Schoolkate 3 6 3 Matteo Arnaldi [32] Matteo Arnaldi [32] 6 3 6 Vincitore: Arnaldi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 M. Arnaldi 15-0 ace 30-0 40-0 3-5 → 3-6 T. Schoolkate 0-15 15-15 30-15 40-15 2-5 → 3-5 M. Arnaldi 0-15 0-30 15-30 15-40 df 1-5 → 2-5 T. Schoolkate 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-4 → 1-5 M. Arnaldi 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-3 → 1-4 T. Schoolkate 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-3 → 1-3 M. Arnaldi 15-0 30-0 30-15 df 40-15 0-2 → 0-3 T. Schoolkate 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 0-1 → 0-2 M. Arnaldi 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 T. Schoolkate 15-0 30-0 40-0 ace 5-3 → 6-3 M. Arnaldi 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 40-40 A-40 5-2 → 5-3 T. Schoolkate 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 M. Arnaldi 15-0 ace 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-1 → 4-2 T. Schoolkate 15-0 30-0 30-15 df 30-30 df 30-40 40-40 A-40 ace 3-1 → 4-1 M. Arnaldi 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 df 2-1 → 3-1 T. Schoolkate 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 M. Arnaldi 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 T. Schoolkate 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 M. Arnaldi 15-0 ace 15-15 30-15 ace 40-15 3-5 → 3-6 T. Schoolkate 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 3-4 → 3-5 M. Arnaldi 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 3-3 → 3-4 T. Schoolkate 0-15 df 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 M. Arnaldi 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 df 40-30 2-2 → 2-3 T. Schoolkate 15-0 30-0 ace 40-0 ace 40-15 df 1-2 → 2-2 M. Arnaldi 15-0 30-0 ace 40-0 1-1 → 1-2 T. Schoolkate 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 M. Arnaldi 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Statistiche Tennis: Schoolkate vs Arnaldi





Statistica Schoolkate 🇦🇺 Arnaldi 🇮🇹 STATISTICHE DI SERVIZIO Rating del servizio 255 266 Ace 6 12 Doppi falli 7 8 Prima di servizio 46/84 (55%) 48/96 (50%) Punti vinti sulla prima 35/46 (76%) 40/48 (83%) Punti vinti sulla seconda 18/38 (47%) 22/48 (46%) Palle break salvate 6/9 (67%) 6/8 (75%) Giochi di servizio giocati 13 14 VELOCITÀ DI SERVIZIO Velocità massima 212km/h (131 mph) 210km/h (130 mph) Velocità media prima 196km/h (121 mph) 183km/h (113 mph) Velocità media seconda 155km/h (96 mph) 149km/h (92 mph) STATISTICHE DI RISPOSTA Rating della risposta 110 133 Punti vinti su prima di servizio 8/48 (17%) 11/46 (24%) Punti vinti su seconda di servizio 26/48 (54%) 20/38 (53%) Palle break convertite 2/8 (25%) 3/9 (33%) Giochi di risposta giocati 14 13 STATISTICHE DEI PUNTI Punti vinti a rete 12/21 (57%) 13/18 (72%) Vincenti 21 32 Errori non forzati 38 30 Punti vinti al servizio 53/84 (63%) 62/96 (65%) Punti vinti in risposta 34/96 (35%) 31/84 (37%) Totale punti vinti 87/180 (48%) 93/180 (52%)









Francesco Paolo Villarico