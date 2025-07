Bianca Andreescu, ancora la sfortuna: vittoria tra le lacrime e poi il forfait a Montreal

La maledizione degli infortuni non dà tregua a Bianca Andreescu. La canadese, impegnata davanti al pubblico di casa nel WTA 1000 di Montreal, era arrivata a un solo punto dalla vittoria contro Barbora Krejcikova quando è accaduto l’imprevisto: una brutta distorsione alla caviglia, urla di dolore e lacrime disperate, con la tennista che si è lasciata andare gridando: “Perché succede sempre a me?”.

L’immagine ha gelato il cuore degli spettatori, tutti con il fiato sospeso temendo l’ennesima beffa per la beniamina di casa. Eppure, con grande coraggio, la campionessa dello US Open 2019 è riuscita a restare in campo e, zoppicando, ha comunque portato a casa la vittoria (6-3 6-4) nel turno inaugurale.

Ma il verdetto, purtroppo, non si è fatto attendere: l’infortunio si è rivelato più serio del previsto e Andreescu si è vista costretta a ritirarsi dal torneo, rinunciando così al match di secondo turno contro la giovane Mirra Andreeva.

Un altro duro colpo per la canadese, che ancora una volta vede il suo percorso interrotto proprio quando sembrava pronta a regalare spettacolo e sorrisi davanti al suo pubblico.





Marco Rossi