Matteo Gigante firma l’impresa a Toronto: battuto Coric in rimonta all’esordio nel Masters 1000. Rimonta d’autore per Lucia Bronzetti: la riminese vola al secondo turno del WTA 1000 di Montreal

Parte nel migliore dei modi l’avventura di Matteo Gigante nel tabellone principale del Masters 1000 di Toronto. Il tennista romano, n.125 del ranking ATP e in tabellone grazie a una wild card, ha superato il croato Borna Coric (n.92) con il punteggio di 4-6 6-2 7-6(2) dopo una battaglia di 2 ore e 39 minuti. Un successo di grande prestigio per il ventiduenne azzurro, che si guadagna così l’accesso al secondo turno dove lo attende il canadese Gabriel Diallo, testa di serie n.27.

Primo set tra luci e ombre

Gigante parte con grande personalità, trovando subito soluzioni mancine che mettono in difficoltà Coric. Matteo conquista un break in avvio e sembra poter gestire, ma il croato ritrova rapidamente le proprie certezze, riuscendo a ribaltare la situazione e a imporsi 6-4 nella prima frazione, grazie a una migliore solidità nei turni di servizio.

Dominio azzurro nel secondo parziale

Nella seconda frazione, Gigante cambia marcia. Preciso nei colpi, abile a disegnare il campo, Matteo strappa il servizio all’avversario sia nel secondo che nell’ottavo gioco, concedendo poco o nulla nei propri turni di battuta. Il 6-2 fotografa un set dominato dall’azzurro, capace di mettere alle corde un Coric in difficoltà contro il tennis più vario e propositivo dell’italiano.

Terzo set: emozioni

L’ultimo parziale si trasforma in un’autentica altalena di emozioni. Gigante si trova costretto a rincorrere due volte, sotto di un break nel primo e poi nel settimo game, ma trova la forza per rientrare e ribaltare l’inerzia. Nel decimo gioco si procura due match point senza riuscire a chiudere, ma al tie-break si dimostra freddissimo: zero errori e un netto 7-2 che gli vale una delle vittorie più importanti della carriera fino a oggi.

Le statistiche raccontano di un match combattutissimo: 8 ace e 9 doppi falli per Matteo, 36 vincenti a fronte di 48 gratuiti. Numeri che testimoniano la voglia di rischiare e il coraggio dell’azzurro, che ora potrà lavorare sugli errori in vista del prossimo turno. La wild card ha già ripagato gli organizzatori: Gigante si prende la scena a Toronto!

ATP Toronto Borna Coric Borna Coric 6 2 6 Matteo Gigante Matteo Gigante 4 6 7 Vincitore: Matteo Gigante Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 M. Gigante 15-0 30-0 30-30 1-3 B. Coric 15-0 30-0 40-0 0-3 → 1-3 M. Gigante 15-0 30-0 30-15 40-15 0-2 → 0-3 B. Coric 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-1 → 0-2 M. Gigante 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 B. Coric 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-4 → 6-4 M. Gigante 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-3 → 5-4 B. Coric 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 5-3 M. Gigante 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 B. Coric 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 4-2 M. Gigante 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 2-2 → 3-2 B. Coric 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 M. Gigante 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-2 → 1-2 B. Coric 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-1 → 0-2 M. Gigante 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1





Statistiche Tennis: Coric vs Gigante





Statistica Coric 🇭🇷 Gigante 🇮🇹 STATISTICHE DI SERVIZIO Rating del servizio 239 255 Ace 3 8 Doppi falli 3 9 Prima di servizio 52/90 (58%) 48/94 (51%) Punti vinti sulla prima 31/52 (60%) 39/48 (81%) Punti vinti sulla seconda 21/38 (55%) 23/46 (50%) Palle break salvate 7/12 (58%) 4/8 (50%) Giochi di servizio giocati 15 15 VELOCITÀ DI SERVIZIO Velocità massima 207km/h (128 mph) 214km/h (132 mph) Velocità media prima 190km/h (118 mph) 197km/h (122 mph) Velocità media seconda 155km/h (96 mph) 159km/h (98 mph) STATISTICHE DI RISPOSTA Rating della risposta 145 160 Punti vinti su prima di servizio 9/48 (19%) 21/52 (40%) Punti vinti su seconda di servizio 23/46 (50%) 17/38 (45%) Palle break convertite 4/8 (50%) 5/12 (42%) Giochi di risposta giocati 15 15 STATISTICHE DEI PUNTI Punti vinti a rete 14/21 (67%) 10/13 (77%) Vincenti 20 36 Errori non forzati 38 48 Punti vinti al servizio 52/90 (58%) 62/94 (66%) Punti vinti in risposta 32/94 (34%) 38/90 (42%) Totale punti vinti 84/184 (46%) 100/184 (54%)





Spettacolare rimonta di Lucia Bronzetti al WTA 1000 di Montreal, dove la tennista riminese ha sconfitto in tre set l’americana Elizabeth Mandlik con il punteggio di 4-6 7-6(5) 6-2, al termine di una battaglia durata 2 ore e 26 minuti. Un successo di carattere, arrivato in rimonta e con tanta sofferenza, che vale l’accesso al secondo turno, dove ad attenderla ci sarà la danese Clara Tauson, n.16 del seeding e tra le giovani più promettenti ora che i problemi fisici sembrano finalmente superati.

Primo set: Mandlik parte forte, Bronzetti insegue

La partita si apre con un break immediato in favore di Mandlik, che va subito avanti sfruttando una delle tre occasioni a disposizione. Bronzetti fatica nei suoi turni di battuta, deve annullare due palle break sul 3-1, ma riesce a rimanere agganciata al punteggio. Tuttavia, qualche acciacco fisico (la schiena che la costringe a chiamare il fisioterapista) e l’aggressività dell’americana complicano i piani della riminese, che subisce un nuovo break e si trova sotto 5-3. Lucia lotta, annulla tre set point, arriva anche a una palla break ma Mandlik chiude il primo parziale 6-4 in 51 minuti.

Secondo set: equilibrio, sofferenza e la svolta al tie-break

Mandlik sembra poter prendere il largo nel secondo set, strappa ancora il servizio a Bronzetti e si porta sul 4-1. La riminese però non molla, approfitta di un passaggio a vuoto dell’americana e recupera uno dei due break. A questo punto Mandlik si inceppa tra doppi falli ed errori gratuiti, Bronzetti sale di livello e si porta sul 5-4. Nel finale, annulla tre break point, conquista un set point sul 6-5 ma si va al tie-break: qui l’azzurra cambia marcia, sfrutta gli errori dell’avversaria e chiude 7-5 alla terza occasione.

Terzo set: Bronzetti in controllo, Mandlik cede

Il cambio di inerzia è evidente: Mandlik accusa il colpo della rimonta subita e va subito sotto di un break. Bronzetti vola sul 2-0 e rischia di dilagare, ma l’americana trova la forza per rientrare sul 2-2 dopo una lunga battaglia. È l’ultimo sussulto: Lucia infila una serie di sette punti consecutivi, sale 4-2 e da lì in avanti non si ferma più, chiudendo 6-2 e festeggiando una delle vittorie più dure e preziose della sua stagione.

Adesso la sfida contro Tauson

Al secondo turno Bronzetti affronterà la danese Clara Tauson, un impegno tutt’altro che semplice contro una giocatrice in grande forma. Ma dopo una vittoria così, Lucia può davvero affrontare il match con rinnovata fiducia.

WTA Montreal Elizabeth Mandlik Elizabeth Mandlik 6 6 2 Lucia Bronzetti Lucia Bronzetti 4 7 6 Vincitore: Lucia Bronzetti Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Lucia Bronzetti 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 5-5 Elizabeth Mandlik 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 5-5 Lucia Bronzetti 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-4 → 4-5 Elizabeth Mandlik 0-15 15-15 15-30 15-40 4-3 → 4-4 Lucia Bronzetti 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 4-3 Elizabeth Mandlik 0-15 0-30 0-40 15-40 4-1 → 4-2 Lucia Bronzetti 15-0 15-15 15-30 15-40 3-1 → 4-1 Elizabeth Mandlik 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 3-1 Lucia Bronzetti 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 Elizabeth Mandlik 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 Lucia Bronzetti 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Elizabeth Mandlik 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 5-4 → 6-4 Lucia Bronzetti 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 5-3 → 5-4 Elizabeth Mandlik 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-3 → 5-3 Lucia Bronzetti 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-3 → 4-3 Elizabeth Mandlik 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 3-2 → 3-3 Lucia Bronzetti 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-1 → 3-2 Elizabeth Mandlik 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 Lucia Bronzetti 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-0 → 2-1 Elizabeth Mandlik 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-0 → 2-0 Lucia Bronzetti 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-0 → 1-0





Marco Rossi