Masters 1000 Toronto, Bellucci costretto al ritiro per crampi contro Gaston

Mattia Bellucci esce di scena con grande amarezza dal primo turno del Masters 1000 di Toronto, costretto al ritiro nel corso del terzo set contro il francese Hugo Gaston. Sul punteggio di 6-3 4-6 0-2 e 0-30, mentre era al servizio, l’azzurro ha dovuto arrendersi a forti crampi che lo hanno limitato già dall’inizio della frazione decisiva e che gli hanno di fatto impedito di lottare ad armi pari.

Primo set in controllo per Bellucci

L’inizio del match era stato tutto a favore di Bellucci, subito aggressivo e incisivo: break immediato, vantaggio di 3-0 e un tennis convincente sia da fondo che in risposta. Gaston riesce a sbloccarsi e a recuperare uno dei due break sul 4-1, ma il lombardo sembra gestire con sicurezza. Sul 5-3 ha addirittura tre set point in risposta: i primi due vengono annullati dal francese con coraggio, ma alla terza occasione Bellucci chiude approfittando di una palla corta mal giocata dall’avversario.

Gaston pareggia i conti

Nel secondo parziale, Bellucci parte di nuovo meglio ma fatica a sfruttare le occasioni: Gaston salva subito un game ai vantaggi e poi approfitta di qualche errore di troppo dell’azzurro, che incappa in tre doppi falli e concede il break sul 2-1. Bellucci però reagisce, recupera lo svantaggio nel sesto gioco e lotta fino al 4-4, quando manca una chance di nuovo break con uno smash fuori misura. È invece lui a cedere il servizio e a consentire a Gaston di chiudere il set e allungare la sfida.

Terzo set: crampi fatali per Bellucci

L’inizio della frazione decisiva è un calvario per Bellucci, che già dal primo game appare sofferente a una gamba per crampi. Nonostante riesca ad annullare quattro palle break nel primo gioco, il quinto tentativo di Gaston è quello buono. Sul 2-0 e 0-30 per il francese, l’italiano si vede costretto a gettare la spugna dopo quasi due ore di battaglia, visibilmente provato fisicamente.

Un epilogo amaro per Bellucci, che aveva iniziato il match mostrando buon tennis e personalità, ma ha dovuto arrendersi ai problemi fisici. Gaston ora troverà Andrey Rublev nel secondo turno di Toronto.

ATP Toronto Mattia Bellucci • Mattia Bellucci 0 6 4 0 Hugo Gaston Hugo Gaston 30 3 6 2 Vincitore: Gaston Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 M. Bellucci 0-15 0-30 0-2 H. Gaston 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 M. Bellucci 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 H. Gaston 15-0 30-0 ace 40-0 4-5 → 4-6 M. Bellucci 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-4 → 4-5 H. Gaston 0-15 15-15 15-30 30-30 40-40 A-40 40-40 df A-40 4-3 → 4-4 M. Bellucci 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 3-3 → 4-3 H. Gaston 0-15 0-30 0-40 15-40 2-3 → 3-3 M. Bellucci 15-0 30-0 40-0 ace 1-3 → 2-3 H. Gaston 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 M. Bellucci 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 df 30-40 df 40-40 40-A df 1-1 → 1-2 H. Gaston 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 M. Bellucci 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 H. Gaston 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 5-3 → 6-3 M. Bellucci 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 H. Gaston 30-0 40-0 40-15 40-30 4-2 → 4-3 M. Bellucci 0-15 0-30 0-40 15-40 4-1 → 4-2 H. Gaston 15-0 30-0 40-15 40-30 df 4-0 → 4-1 M. Bellucci 15-0 30-0 30-15 40-15 3-0 → 4-0 H. Gaston 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-0 → 3-0 M. Bellucci 15-0 ace 30-0 40-0 1-0 → 2-0 H. Gaston 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0

Statistiche Tennis: Bellucci vs Gaston

Statistica Bellucci 🇮🇹 Gaston 🇫🇷 STATISTICHE DI SERVIZIO Rating del servizio 215 230 Ace 4 2 Doppi falli 5 3 Prima di servizio 26/67 (39%) 43/81 (53%) Punti vinti sulla prima 17/26 (65%) 25/43 (58%) Punti vinti sulla seconda 21/41 (51%) 21/38 (55%) Palle break salvate 6/10 (60%) 5/9 (56%) Giochi di servizio giocati 10 11 VELOCITÀ DI SERVIZIO Velocità massima 216km/h (134 mph) 198km/h (123 mph) Velocità media prima 184km/h (114 mph) 166km/h (103 mph) Velocità media seconda 158km/h (98 mph) 136km/h (84 mph) STATISTICHE DI RISPOSTA Rating della risposta 167 163 Punti vinti su prima di servizio 18/43 (42%) 9/26 (35%) Punti vinti su seconda di servizio 17/38 (45%) 20/41 (49%) Palle break convertite 4/9 (44%) 4/10 (40%) Giochi di risposta giocati 11 10 STATISTICHE DEI PUNTI Punti vinti a rete 9/15 (60%) 11/16 (69%) Vincenti 21 15 Errori non forzati 44 33 Punti vinti al servizio 38/67 (57%) 46/81 (57%) Punti vinti in risposta 35/81 (43%) 29/67 (43%) Totale punti vinti 73/148 (49%) 75/148 (51%)









Francesco Paolo Villarico