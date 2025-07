Naomi Osaka sceglie Tomasz Wiktorowski come nuovo allenatore per la tournée americana

Nuovo capitolo nella carriera di Naomi Osaka: la campionessa giapponese ha deciso di affidarsi a Tomasz Wiktorowski per la delicata tournée americana su cemento, dopo aver interrotto la collaborazione con Patrick Mouratoglou. La notizia è stata riportata dal media polacco ‘Polsky-Tennis’, secondo cui Wiktorowski, ex coach di Iga Swiatek e Agnieszka Radwanska, è la figura scelta da Osaka per rilanciare la sua stagione.

Non si tratta però di una scelta definitiva: la partnership partirà in via sperimentale, con un periodo di prova che servirà ad entrambe le parti per valutare il feeling e i primi risultati ottenuti nei tornei nordamericani. Solo in seguito, si deciderà se prolungare la collaborazione fino alla fine della stagione o addirittura oltre.

Per Wiktorowski si tratta di una nuova sfida ad altissimo livello dopo gli straordinari successi ottenuti negli ultimi anni con Swiatek, mentre Osaka cerca stabilità e nuovi stimoli dopo mesi complicati e un rientro ancora a fasi alterne nel circuito maggiore.

Gli occhi saranno puntati sui prossimi appuntamenti: la giapponese, già vincitrice di quattro Slam, spera che l’esperienza e la mentalità di Wiktorowski possano aiutarla a ritrovare continuità e fiducia in vista dello US Open.





