Frances Tiafoe critico sul nuovo formato dei Masters 1000: “Giocare la finale di giovedì è una follia”

Frances Tiafoe non le manda a dire e, durante la conferenza stampa al Masters 1000 di Toronto 2025, ha voluto dire la sua sul formato dei tornei Masters 1000, ora estesi su due settimane.

“Sono così le cose. Questo torneo è un po’ più corto rispetto a Madrid e Roma, e per me l’aspetto positivo è che è vicino a casa: se perdo posso prendere un aereo e tornare subito”, ha spiegato con la sua consueta schiettezza il tennista statunitense.

Ma il vero punto critico arriva parlando del calendario: “Quello che davvero trovo una follia è che la finale venga giocata di giovedì. Questa cosa non ha senso, è una vera schifezza”, ha tuonato Tiafoe, mettendo in evidenza le difficoltà di programmazione per i giocatori, costretti spesso a cambiare rapidamente continente o superficie.

Con la nuova riforma dei Masters 1000, che ha prolungato la durata di alcuni eventi a due settimane, non sono pochi i tennisti che stanno facendo sentire la propria voce. Le esigenze televisive e di calendario stanno stravolgendo le abitudini degli atleti, e le parole di Tiafoe sono lo specchio del malumore diffuso tra i giocatori del circuito.

Non resta che vedere se ATP e organizzatori terranno conto di queste critiche per il futuro. Nel frattempo, Tiafoe conferma ancora una volta di essere una delle voci più dirette e sincere del tennis mondiale.





Francesco Paolo Villarico