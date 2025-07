Jasmine Paolini pronta a Montreal: “Sto meglio fisicamente, ora concentrazione sul torneo. Gaio mi darà una mano fino agli Us Open”

Jasmine Paolini è arrivata a Montreal piena di entusiasmo e determinazione, pronta a giocare il WTA 1000 canadese. In conferenza stampa, l’azzurra ha raccontato le sue prime sensazioni al rientro in una delle città più affascinanti del circuito: “Sono qui da due giorni, sto cercando di adattarmi il meglio possibile ai campi. Le condizioni sono piuttosto veloci e anche le palline corrono tanto. La città è davvero bella, il clima è buono anche se molto umido, ma mi sto godendo l’atmosfera.”

Per la Paolini è solo la seconda volta in carriera a Montreal, ma l’impatto è stato subito positivo: “Mi piace questo posto, è una città molto piacevole. Non so bene cosa aspettarmi dal torneo, ma cercherò di dare il massimo. È la prima volta che gioco qui come testa di serie in un evento così importante, la sensazione è diversa rispetto alle altre volte.”

Sul piano tecnico, Jasmine ha sottolineato la difficoltà dell’esordio, che la vedrà opposta a una giovane qualificata già abituata alle condizioni di gioco: “Non è mai facile affrontare una qualificata: hanno già disputato uno o due incontri, quindi conoscono bene i campi. Per me sarà fondamentale concentrarmi su ciò che devo fare bene e restare focalizzata sul mio tennis. Sicuramente sarà una partita difficile, lei è giovane, gioca bene su questa superficie veloce. Mi auguro di disputare un grande primo turno.”

Non poteva mancare una domanda sulle sue condizioni fisiche, dopo qualche problema al ginocchio accusato nelle scorse settimane. La risposta di Jasmine infonde ottimismo: “Sto meglio, il ginocchio è un problema che mi porto dietro da tempo, ma in questi giorni va meglio e spero che non ci siano altri piccoli intoppi. Per quanto riguarda l’organizzazione sono qui con Federico Gaio, che mi darà una mano qui, a Cincinnati e agli US Open. Ovviamente mi sto guardando attorno e con il mio team stiamo cercando di organizzarci al meglio, vedremo cosa ci riserverà il futuro.”





Marco Rossi