Masters 1000 Toronto: Il Tabellone Principale. 4 azzurri esentati del primo turno. Al via sette italiani. Lorenzo Musetti dalla parte di Zverev

Masters 1000 Toronto – Tabellone Principale – parte alta

(1) Alexander Zverev vs Bye

Adam Walton vs Benjamin Bonzi

Qualifier vs Joao Fonseca

Bye vs (32) Matteo Arnaldi

(24) Tallon Griekspoor vs Bye

Qualifier vs Tomas Martin Etcheverry

Qualifier vs Jaume Munar

Bye vs (14) Francisco Cerundolo

(10) Daniil Medvedev vs Bye

Qualifier vs Luciano Darderi

(WC) Nicolas Arseneault vs Laslo Djere

Bye vs (18) Alexei Popyrin

(29) Alexandre Muller vs Bye

Miomir Kecmanovic vs Quentin Halys

Qualifier vs Giovanni Mpetshi Perricard

Bye vs (5) Holger Rune

(3) Lorenzo Musetti vs Bye

Juncheng Shang vs Qualifier

Gael Monfils vs Qualifier

Bye vs (26) Alex Michelsen

(22) Denis Shapovalov vs Bye

Qualifier vs Learner Tien

(PR) Sebastian Ofner vs Reilly Opelka

Bye vs (16) Tomas Machac

(11) Karen Khachanov vs Bye

Jacob Fearnley vs Qualifier

Qualifier vs Zizou Bergs

Bye vs (17) Ugo Humbert

(30) Nuno Borges vs Bye

Qualifier vs (WC) Vasek Pospisil

Roman Safiullin vs Qualifier

Bye vs (8) Casper Ruud

(7) Frances Tiafoevs ByeQualifier vs Daniel AltmaierAleksandar Vukicvs Pedro MartinezBye vs (31) Cameron Norrie

(23) Stefanos Tsitsipas vs Bye

Christopher O’Connell vs Qualifier

Francisco Comesana vs Damir Dzumhur

Bye vs (9) Alex de Minaur

(13) Flavio Cobolli vs Bye

Arthur Rinderknech vs (WC) Alexis Galarneau

Fabian Marozsan vs Hugo Dellien

Bye vs (21) Felix Auger-Aliassime

(25) Brandon Nakashima vs Bye

Ethan Quinn vs Yoshihito Nishioka

Marcos Giron vs Qualifier

Bye vs (4) Ben Shelton

(6) Andrey Rublev vs Bye

Mattia Bellucci vs Hugo Gaston

Vit Kopriva vs Yunchaokete Bu

Bye vs (28) Lorenzo Sonego

(20) Alejandro Davidovich Fokina vs Bye

Corentin Moutet vs (PR) Jenson Brooksby

Qualifier vs Aleksandar Kovacevic

Bye vs (12) Jakub Mensik

(15) Arthur Fils vs Bye

(WC) Liam Draxl vs Pablo Carreno Busta

Mackenzie McDonald vs David Goffin

Bye vs (19) Jiri Lehecka

(27) Gabriel Diallo vs Bye

Borna Coric vs (WC) Matteo Gigante

Roberto Carballes Baena vs Camilo Ugo Carabelli

Bye vs (2) Taylor Fritz