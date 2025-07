Serena Williams sorprende tutti: nuova forma fisica e messaggio alle donne

Mentre tutti i riflettori sono puntati su Venus Williams e sulla sua sorprendente vittoria a Washington, continuano a rincorrersi le voci su un possibile ritorno in campo di Serena Williams. La campionessa americana, 43 anni e vincitrice di 23 Slam, ha alimentato le speranze dei fan pubblicando un video di allenamento ad alta intensità, che ha stupito molti non solo per la sua determinazione ma anche per il notevole cambiamento fisico: Serena appare visibilmente più asciutta, dopo aver perso diversi chili in un processo di trasformazione evidente.

Dopo aver lasciato intendere di voler seguire le orme della sorella maggiore, l’ipotesi di una sua nuova apparizione in campo sta accendendo il dibattito tra appassionati e addetti ai lavori. A rendere il tutto ancora più interessante è stata la recente intervista concessa a People, in cui la leggenda del tennis ha parlato apertamente del rapporto con il proprio corpo, sia durante la carriera che nel periodo successivo alla gravidanza.

“Ho dedicato tutta la mia vita a conoscere il mio corpo”, ha dichiarato Serena. “Voglio che le donne sappiano che non sono sole. Il corpo ci parla continuamente, bisogna ascoltarlo e fidarsi. Dopo il parto sentivo che qualcosa non andava, ma ho dovuto lottare perché mi credessero, e non tutte le donne hanno questa opportunità”. La fuoriclasse americana ha voluto sottolineare quanto, anche con tutta la sua esperienza, ci siano stati momenti difficili e domande senza risposta. “Anche io, con tutto quello che so del mio corpo, ho vissuto periodi in cui non mi sentivo bene e non riuscivo a capire il motivo. Non basta andare avanti ignorando i segnali, meritiamo di meglio.”

Serena ha un obiettivo chiaro: “Voglio sfatare il mito che le donne debbano semplicemente sopportare fatica e disagio. Bisogna normalizzare l’ascolto di sé. Chiedete sempre, al medico come sull’etichetta di un prodotto: non abbiate paura di pretendere risposte, è così che si mantiene il controllo sulla propria salute.”





