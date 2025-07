Cobolli parte forte a Washington: supera Nishioka e vola agli ottavi, ora sfida Tiafoe

Buona partenza per Flavio Cobolli nell’ATP500 di Washington. Il tennista romano, numero 18 del mondo, ha centrato l’accesso agli ottavi di finale battendo il giapponese Yoshihito Nishioka (n.89 ATP) con il punteggio di 6-2 7-6(3) dopo un’ora e ventitré minuti di gioco.

Sul cemento americano, Cobolli ha messo subito in mostra solidità e maturità, specialmente nel primo set, gestendo bene i momenti delicati e sfruttando i cali dell’avversario. Dopo un avvio equilibrato, è stato proprio Flavio a trovare il primo allungo, approfittando di alcuni errori di Nishioka nei momenti di costruzione dello scambio. Nonostante qualche incertezza con la battuta, che ha permesso al giapponese di rientrare momentaneamente, l’azzurro ha reagito prontamente: ha strappato di nuovo il servizio nel quinto gioco e, salvando due palle del contro-break, ha dato il colpo di grazia. Il set si è chiuso con un altro break ai danni di Nishioka, che ha ceduto nettamente sul 6-2.

Nel secondo parziale, Cobolli ha subito un passaggio a vuoto: due errori in sequenza lo hanno mandato sotto 0-3. L’italiano però non si è disunito, ha recuperato il break nel quinto game e si è riportato in parità, mostrando una buona tenuta mentale. Nessuno dei due giocatori è più riuscito a strappare la battuta all’altro, e il tie-break è stato inevitabile. Qui Cobolli è salito di livello, spingendo con profondità e chiudendo con autorità per 7-3, suggellando il passaggio del turno.

Flavio Cobolli conquista così il suo posto tra i migliori sedici del torneo, dove ad attenderlo c’è il beniamino di casa Frances Tiafoe in un match che promette spettacolo e grande intensità. Il percorso di Cobolli a Washington inizia nel migliore dei modi, confermando i progressi visti nelle ultime settimane sul circuito.

ATP Washington Flavio Cobolli [9] Flavio Cobolli [9] 6 7 Yoshihito Nishioka Yoshihito Nishioka 2 6 Vincitore: Cobolli Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 df 1*-1 2-1* ace 3-1* 3*-2 4*-2 ace 5-2* ace 5-3* 6*-3 6-6 → 7-6 F. Cobolli 15-0 15-15 df 30-15 40-15 5-6 → 6-6 Y. Nishioka 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 5-5 → 5-6 F. Cobolli 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 ace 40-30 4-5 → 5-5 Y. Nishioka 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 4-5 F. Cobolli 0-15 15-15 30-15 ace 3-4 → 4-4 Y. Nishioka 15-0 30-0 40-0 ace 3-3 → 3-4 F. Cobolli 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 Y. Nishioka 0-15 0-30 0-40 15-40 1-3 → 2-3 F. Cobolli 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 df 40-40 A-40 0-3 → 1-3 Y. Nishioka 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-2 → 0-3 F. Cobolli 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 30-40 0-1 → 0-2 Y. Nishioka 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 F. Cobolli 15-0 30-0 5-2 → 6-2 Y. Nishioka 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 4-2 → 5-2 F. Cobolli 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 3-2 → 4-2 Y. Nishioka 0-15 0-30 15-30 15-40 2-2 → 3-2 F. Cobolli 0-15 0-30 15-30 15-40 2-1 → 2-2 Y. Nishioka 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 2-1 F. Cobolli 0-15 df 15-15 30-15 ace 40-15 0-1 → 1-1 Y. Nishioka 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 df A-40 0-0 → 0-1

Statistica Cobolli 🇮🇹 Nishioka 🇯🇵 STATISTICHE DI SERVIZIO Rating del servizio 260 214 Ace 10 2 Doppi falli 5 3 Prima di servizio 39/71 (55%) 31/64 (48%) Punti vinti sulla prima 32/39 (82%) 17/31 (55%) Punti vinti sulla seconda 13/32 (41%) 17/33 (52%) Palle break salvate 3/5 (60%) 1/5 (20%) Giochi di servizio giocati 10 10 VELOCITÀ DI SERVIZIO Velocità massima 215km/h (133 mph) 196km/h (121 mph) Velocità media prima 188km/h (116 mph) 169km/h (105 mph) Velocità media seconda 153km/h (95 mph) 136km/h (84 mph) STATISTICHE DI RISPOSTA Rating della risposta 214 137 Punti vinti su prima di servizio 14/31 (45%) 7/39 (18%) Punti vinti su seconda di servizio 16/33 (48%) 19/32 (59%) Palle break convertite 4/5 (80%) 2/5 (40%) Giochi di risposta giocati 10 10 STATISTICHE DEI PUNTI Punti vinti a rete 7/11 (64%) 2/5 (40%) Vincenti 26 12 Errori non forzati 34 34 Punti vinti al servizio 45/71 (63%) 34/64 (53%) Punti vinti in risposta 30/64 (47%) 26/71 (37%) Totale punti vinti 75/135 (56%) 60/135 (44%)





Marco Rossi