Vacanze finite, Sinner riparte da Torino e Monte Carlo con vista su Cincinnati

Il meritato riposo in Sardegna dopo la straordinaria vittoria a Wimbledon è già terminato: Jannik Sinner ha concluso le sue brevi vacanze ed è ufficialmente ripartito nelle sue attività sportive. Il n.1 del mondo (alla settimana n.59 sul trono del tennis mondiale) stamattina era a Torino presso il J Medical per svolgere dei controlli e test di routine prima di ributtarsi in campo e palestra per preparare la trasferta in Nord America. Lo riporta Sky Sport: già in passato Sinner aveva usufruito della struttura torinese per controlli, particolare dopo aver sofferto il problema all’anca nel 2024.

Sinner si preparerà al rientro in torneo nella sua Monte Carlo, dove ci sarà di nuovo Umberto Ferrera a guidare la preparazione fisica. Partirà direttamente da Nizza verso gli USA, dove è atteso alla difesa dei titoli conquistati lo scorso anno sia al Masters 1000 di Cincinnati che US Open.

Sono cambiali molto importanti, con Alcaraz che invece potrebbe guadagnare punti e ridurre in modo considerevole il gap dall’italiano nel ranking mondiale. Tuttavia Jannik ha dimostrato in mesi e mesi di eccellenza di essere il migliore sul sintetico outdoor: agli altri provare a fermarlo.

Marco Mazzoni