Sinner e Alcaraz, due fenomeni di precocità: ma Björn Borg resta ancora un mito irraggiungibile

Jannik Sinner e Carlos Alcaraz stanno riscrivendo la storia del tennis mondiale, affermandosi come i due migliori giocatori della loro generazione e veri esempi di precocità vincente. I loro successi prima dei 24 anni sono impressionanti e li proiettano in una dimensione già leggendaria per il nostro tempo. Tuttavia, anche i loro incredibili numeri devono fare i conti con un passato che sembra ancora irraggiungibile.

Guardando la storia dei titoli Slam conquistati prima dei 24 anni nell’Era Open, nessuno ha fatto meglio di Björn Borg. Il campione svedese, autentica icona del tennis, riuscì a sollevare ben 8 trofei del Grande Slam prima di compiere 24 anni, un record che sembra quasi fuori portata anche per i fenomeni di oggi.

Jannik Sinner, dopo la vittoria a Wimbledon 2025, ha raggiunto quota 4 Slam in carriera, ma non potrà migliorare questo bottino nella classifica dei più giovani: il 16 agosto compirà 24 anni e, almeno sotto questo aspetto, dovrà accontentarsi di una posizione comunque di assoluto prestigio tra i grandi.

Più “tempo” e più margini di manovra, invece, per Carlos Alcaraz, già a quota 5 Slam. Lo spagnolo ha ancora cinque opportunità prima del fatidico compleanno per cercare di avvicinarsi o magari superare miti come Pete Sampras, Rafa Nadal, Mats Wilander e Boris Becker, ma per eguagliare il primato di Borg servirà una vera impresa.

Questa la speciale classifica degli uomini con più titoli Slam vinti prima dei 24 anni (Era Open):

🇸🇪 Björn Borg | 8

🇸🇪 Mats Wilander | 6

🇺🇸 Pete Sampras | 6

🇪🇸 Rafa Nadal | 6

🇩🇪 Boris Becker | 5

🇨🇭 Roger Federer | 5

🇪🇸 Carlos Alcaraz | 5

🇺🇸 John McEnroe | 4

🇺🇸 Jim Courier | 4

🇮🇹 Jannik Sinner | 4





Marco Rossi