Challenger 75 Granby: Il Tabellone Principale e di Qualificazione

Challenger 75 Granby – Tabellone Principale – hard

(1) Eliot Spizzirri vs Paul Jubb

Andres Andrade vs (Alt) Tyler Zink

Patrick Kypson vs (Alt) Naoki Nakagawa

(WC) Nicolas Arseneault vs (7) James Trotter

(4) Yosuke Watanuki vs Karue Sell

Tung-Lin Wu vs Yuta Shimizu

Marek Gengel vs Yi Zhou

Qualifier vs (6) August Holmgren

(8) Omar Jasika vs (WC) Justin Boulais

Aidan Mayo vs Alexis Galarneau

Qualifier vs Qualifier

Qualifier vs (3) Liam Draxl

(5) Sho Shimabukuro vs (WC) Juan Carlos Aguilar

Rio Noguchi vs (PR) Philip Sekulic

Yu Hsiou Hsu vs Qualifier

Qualifier vs (2) Alexander Blockx

(1) Patrick Maloneyvs (Alt) Kosuke Ogura(WC) Vasek Pospisilvs (12) Ryuki Matsuda

(2) Andres Martin vs Keisuke Saitoh

Kenta Miyoshi vs (11) Leandro Riedi

(3) Masamichi Imamura vs (WC) Mikael Arseneault

Karl Poling vs (9) Kris Van Wyk

(4) Andre Ilagan vs (Alt) James Watt

(WC) Keegan Rice vs (10) Alvin Nicholas Tudorica

(5) Hyeon Chung vs (WC) Alexander Rozin

Antoine Ghibaudo vs (8) Yusuke Takahashi

(6) Alfredo Perez vs Tsung-Hao Huang

Dan Martin vs (7) Hiroki Moriya