Anisimova, giornata-no in finale a Wimbledon: “Tornerò più forte, questa sconfitta mi farà crescere” (Video della partita)

Amanda Anisimova ha vissuto uno dei giorni più difficili della sua carriera nella finale di Wimbledon 2025. La statunitense era arrivata a giocarsi la corona sull’erba londinese dopo un torneo brillante, in cui aveva superato tra le altre anche la numero uno del mondo Aryna Sabalenka in una semifinale ricca di emozioni. Ma nella partita che valeva il titolo, contro Iga Swiatek, Amanda si è trovata completamente impotente, subendo un severissimo 6-0 6-0 che lascia il segno, specialmente in una finale di uno Slam.

Nonostante il pesante risultato, il percorso di Anisimova resta comunque straordinario. La stagione l’ha già vista conquistare il WTA 1000 di Doha, raggiungere la finale sull’erba di Queen’s e ora quella, storica, a Wimbledon. Un percorso che le vale l’ingresso in top 10 (da lunedì sarà numero 7 del mondo), segno che il suo tennis è tornato ad altissimo livello dopo gli stop degli ultimi anni. Tuttavia, né lei né il suo staff si aspettavano una prestazione così negativa nell’atto decisivo: un tennis bloccato dai nervi, forse anche dal grande dispendio di energie fisiche e mentali delle due settimane inglesi.

In conferenza stampa Amanda ha cercato di spiegare il suo stato d’animo: “Sono state due settimane molto speciali per me. Ho provato a godermi ogni momento, ho vissuto tante cose positive. Oggi però mi sono sentita bloccata, forse dai nervi, forse dalla stanchezza. Swiatek ha giocato in modo incredibile, ha meritato la vittoria. È una sconfitta difficile da digerire, soprattutto pensando che era la mia prima finale Slam e non avrei voluto finisse così.”

Immediatamente dopo il match, Anisimova ha parlato di “shock totale”, ma anche di determinazione per il futuro: “Appena finita la partita ero in stato di shock, ma mi sono ripromessa che tornerò più forte. Ho capito che questa finale deve essere solo una tappa nel mio percorso. Sento che ora ho più esperienza e dovrò lavorare ancora di più su certi aspetti, specialmente fisici: oggi mi sono sentita molto stanca già da ieri, non mi sono nemmeno allenata. Il mio team analizzerà ogni dettaglio, anche le piccole noie alla spalla che ho avvertito in riscaldamento.”

Il momento più toccante è stato quando Amanda, durante il discorso in campo, ha ringraziato la madre e la sorella, commuovendosi profondamente: “Parlare di mia madre mi ha emozionato, ha fatto tanti sacrifici per me. Se sono qui è anche grazie a lei, e a tutta la mia famiglia. Adesso voglio solo passare del tempo con loro e recuperare un po’ di serenità”.

Nonostante le difficoltà, Amanda guarda avanti con fiducia: “In queste due settimane ho imparato che la perfezione non esiste. Quando guardo campioni come Sinner o Alcaraz, vedo che la chiave è non cedere mai, nemmeno nei momenti peggiori. Io voglio essere così, anche se la perfezione è impossibile. Oggi non sono riuscita a esprimere il mio meglio, ma il mio spirito di lotta mi ha portata fin qui. Questa finale mi servirà per crescere e tornare ancora più forte”.





Francesco Paolo Villarico