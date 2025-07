Challenger 75 Pozoblanco: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. 2 azzurri nelle quali

Challenger 75 Pozoblanco – Tabellone Principale – hard

(1) Hugo Grenier vs Abdullah Shelbayh

Mateus Alves vs Qualifier

Nikolas Sanchez Izquierdo vs Gastao Elias

(WC) Miguel Cejudo vs (8) Oliver Crawford

(4) Johannus Monday vs Qualifier

Matias Soto vs Matteo Martineau

(WC) Rafael Jodar vs Nicolas Alvarez Varona

(Alt) Robin Bertrand vs (5) Daniel Merida

(7) Khumoyun Sultanov vs Saba Purtseladze

(Alt) Tiago Pereira vs (WC) Alejandro Lopez Escribano

Jie Cui vs Edas Butvilas

Dan Added vs (3) Alejandro Moro Canas

(6) Fajing Sun vs Antoine Escoffier

Qualifier vs Qualifier

Qualifier vs Eliakim Coulibaly

Qualifier vs (2) Mikhail Kukushkin

Challenger 75 Pozoblanco – Tabellone Qualificazione – hard

(Alt) (1) Ryan Peniston vs (Alt) Robin Catry

Aleksandre Bakshi vs (8) Vadym Ursu

(2) Fabrizio Andaloro vs (Alt) Kenny De Schepper

Mae Malige vs (12) Arthur Reymond

(3) Inaki Montes-De La Torre vs (WC) Jose Dominguez Alonso

(WC) Carlos Diaz Ruiz vs (10) Darwin Blanch

(4) Daniil Glinka vs Alberto Barroso Campos

(Alt) John Echeverria vs (9) Aryan Shah

(5) Alexandr Binda vs (WC) Sergi Fita Juan

Edward Winter vs (11) Olaf Pieczkowski

(6) Stuart Parker vs (WC) Sergio Callejon Hernando

Julio Cesar Porras vs (7) Alex Martinez

PISTA FABIAN DORADO – ore 10:00

Julio Cesar Porras \ vs Alex Martinez \

Alexandr Binda \ vs Sergi Fita Juan \

Carlos Diaz Ruiz \ vs Darwin Blanch \ (Non prima 18:00)

Inaki Montes-De La Torre \ vs Jose Dominguez Alonso \

PISTA 2 – ore 10:00

Stuart Parker \ vs Sergio Callejon Hernando \

Mae Malige \ vs Arthur Reymond \

Ryan Peniston \ vs Robin Catry \ (Non prima 18:00)

John Echeverria \ vs Aryan Shah \

PISTA 3 – ore 10:00

Fabrizio Andaloro \ vs Kenny De Schepper \

Aleksandr Bakshi \ vs Vadym Ursu \

Edward Winter \ vs Olaf Pieczkowski \ (Non prima 18:00)

Daniil Glinka \ vs Alberto Barroso Campos \