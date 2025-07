Woodbridge elogia Fritz: “Alcaraz può alzare il livello in modo incredibile ma Taylor ha superato enormi ostacoli nel torneo e questo ha portato la sua fiducia alle stelle”

Con un Djokovic – Sinner alle porte è chiaro che l’attenzione degli appassionati italiani (e non solo) sia prettamente focalizzata sulla seconda semifinale dei Championships. Lo sbilanciamento nell’interesse tra le due partite in programma sul Centre Court deriva anche dal fatto che in molti pensano che Carlos Alcaraz avrà vita facile contro Taylor Fritz. Troppa la classe del due volte campione a Wimbledon (e campione in carica) rispetto alla potenza e servizio dell’americano, lo dimostrano anche i due precedenti con altrettante vittorie – in due set piuttosto netti – a favore dello spagnolo. Tuttavia Fritz si dice arrivato a questa partita mai così in forma e sicuro di sé, e pure una leggenda dello sport afferma di credere nelle possibilità dell’americano, almeno per far partita. È Todd Woodbridge, australiano che in doppio che insieme all’amico Woodford ha vinto tutto quello che c’era da vincere. Parlando alla BBC, Woodbridge così ha commentato il torneo e potenziale di Fritz.

“Ho commentato tre dei suoi incontri, e il fatto che sia ancora in gara è straordinario”, afferma Todd. “Lo considero uno delle migliori prestazioni mentali finora compiute nel torneo, vedi il primo turno. Taylor ha trovato il peggior tabellone possibile con Giovanni Mpetshi Perricard come partita d’ingresso: servizio strepitoso, record battuti, 245 km/h di velocità della prima palla… Ha recuperato quando la situazione era ormai disperata e conquistato il successo. Superare quella partita mi ha dimostrato che è in uno stato mentale tale da poter arrivare dove vuole arrivare.”

Effettivamente Fritz è stato a una manciata di punti dalla sconfitta, letteralmente bombardato dai servizi incredibili del francese, ma in qualche modo ha tenuto, rimontato e vinto una partita difficilissima. L’americano è poi venuto a capo di un’altro match molto complicata contro Diallo, altro super servizio, e poi ha lottato contro Davidovich-Fokina e Khachanov. Un percorso accidentato che portato la fiducia del giocatore al massimo. Sarà abbastanza per vincere contro Alcaraz?

“Se può battere Carlos? L’ultima partita di Alcaraz è stata praticamente impeccabile, ha semplicemente alzato il livello“, continua Woodbridge, “ha la capacità di giocare bene e poi accelerare, innestando ben due marce in più, non una sola. Penso che sarà un grande incontro, l’americano ci arriva forte dell’aver superato momenti difficili, ma resta da vedere se Taylor abbia abbastanza talento per poter contrastare quello che Alcaraz ha portato finora nel torneo e su erba. Sarà una partita interessante a lui dimostrarlo” conclude l’australiano.

Marco Mazzoni