Amanda Anisimova: “Tornare era il mio sogno. Nessuno ci credeva, ma ora sono qui: voglio solo godermi tutto” (Video)

Amanda Anisimova è la storia che tutti sognano di raccontare, una favola di sport e rinascita personale. Dopo aver perso il padre a soli 18 anni e aver deciso di fermarsi per problemi di salute mentale a 21, in molti si erano dimenticati di lei. Ma Wimbledon 2025 le ha regalato la scena più luminosa: Amanda ha raggiunto la sua prima finale Slam, superando in semifinale Aryna Sabalenka, la grande favorita del torneo. Un esempio autentico di determinazione.

“Incredibile. Sembra tutto un sogno”

Visibilmente emozionata in conferenza stampa, Amanda ha raccontato le sue sensazioni dopo questa impresa:

“Incredibile. È davvero emozionante essere qui in finale. Non riesco ancora a crederci. Sono felicissima di poter condividere tutto questo con le persone che mi sono vicine. Sto cercando di godermi ogni attimo di questo percorso. Non direi che il duro lavoro è stato finalmente ripagato: più che altro, sto imparando ad apprezzare la strada stessa. I risultati, quando fai le cose con passione, arrivano da soli, anche se non puoi mai esserne sicura. Per me è ancora difficile da credere che sia davvero successo.”

Una semifinale di nervi e coraggio

La partita contro Sabalenka è stata durissima, Amanda lo ammette senza giri di parole:

“Il secondo set è stato una vera montagna russa. Ho fatto fatica a mantenere il servizio e contro una numero uno del mondo i margini sono davvero minimi. Aryna è una giocatrice tostissima, sapevo di dover fare il minimo numero di errori possibile. Per batterla devi essere perfetta, e non è affatto facile.”

Ha raccontato anche la pressione delle tre palle match non sfruttate: “Non ci ho pensato troppo. Lei serviva molto bene, dovevo inventarmi qualcosa di speciale per chiudere la partita. Mi sono sentita sollevata quando finalmente ce l’ho fatta.”

Il viaggio lontano dal tennis

Uno dei momenti più profondi della conferenza stampa è arrivato parlando della sua lunga pausa:

“Con questo risultato voglio dimostrare che si può fare. Tante persone mi dicevano che non sarei più tornata al vertice dopo uno stop così lungo. Non è stato facile sentirselo dire, ma io pensavo sempre di poter tornare e magari vincere uno Slam. Per me, essere di nuovo qui, mostra che si può tornare in alto anche se decidi di mettere te stessa al primo posto. È un messaggio che vale tantissimo.”

Sulla finale con Swiatek

Ora Amanda si giocherà il sogno più grande, contro una delle sue ispirazioni:

“Iga è una giocatrice incredibile, mi ha ispirata molto con la sua etica del lavoro e per tutto ciò che ha ottenuto. Sarà speciale poterla affrontare in finale. Spero di poter esprimere un tennis di qualità e di battagliare fino all’ultimo punto. Voglio solo godermi ogni momento, senza pensare troppo a cosa c’è in palio.”

Un nuovo inizio, una nuova Amanda

Dopo aver affrontato il dolore, la pressione, i dubbi e la solitudine, Amanda Anisimova è tornata dove sognava di essere: al centro del palcoscenico. La finale di Wimbledon 2025 sarà il coronamento di un viaggio personale prima che sportivo. Qualunque sarà il risultato, Amanda ha già vinto la sua partita più importante.