Una nuova Amanda Anisimova: a Wimbledon riscrive la sua storia e vola in finale

Amanda Anisimova è a un passo dal realizzare una delle più belle storie di questo Wimbledon 2025, e forse dell’intera stagione tennistica. L’americana, dopo aver vissuto un lungo periodo di stop per problemi di salute mentale, ha riscoperto il piacere di stare in campo e oggi si regala la sua prima finale Slam, battendo Aryna Sabalenka (6-4, 4-6, 6-4) al termine di un match ricco di tensione, nervosismo e colpi di scena.

Un duello tutto cuore e carattere, giocato sotto un sole cocente e sotto gli occhi attenti di una leggenda come Björn Borg. Entrambe le giocatrici avevano motivi forti per lottare: Sabalenka, numero uno del mondo, cercava il titolo che più desidera, mentre Anisimova si riaffacciava ai vertici dopo un periodo buio. I servizi tengono nei primi giochi, poi i primi segnali di battaglia: Amanda rischia ma non sfrutta le prime palle break, Sabalenka resiste e si affida al suo istinto.

La svolta arriva alla fine del primo set, con la bielorussa che incappa in una doppia fallo decisiva, lasciando il set all’avversaria. La statunitense gioca profondo, aggressiva, sbaglia meno e infastidisce Sabalenka, che fatica a trovare ritmo e lucidità. Ma nel secondo set è proprio Amanda a spegnersi nel momento decisivo: tre errori di fila e una doppia fallo regalano il break a Sabalenka, che rientra in partita e pareggia i conti.

L’equilibrio non si spezza subito neppure nel terzo set: Amanda si ritrova sotto di un break, sembra avviarsi verso la sconfitta, ma trova l’orgoglio e la forza di reagire, strappa il servizio all’avversaria e si porta sul 4-1. Quando sembra che la tensione possa di nuovo giocarle un brutto scherzo, la nuova Anisimova – più matura e serena – resiste e chiude con autorità piazzando il break decisivo nel decimo game.

Sabalenka, nervosa, si arrende. La statunitense diventa così la prima finalista di Wimbledon 2025, la protagonista di una favola sportiva e personale che potrebbe tingersi d’oro sabato prossimo. La “nuova Amanda” ha trovato la sua felicità, e ora è a un solo passo dal sogno: scrivere il suo nome nella storia del tennis.

Slam Wimbledon A. Sabalenka [1] A. Sabalenka [1] 4 6 4 A. Anisimova [13] A. Anisimova [13] 6 4 6 Vincitore: A. Anisimova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 A. Sabalenka 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 4-5 → 4-6 A. Anisimova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-5 → 4-5 A. Sabalenka 15-0 30-0 40-0 2-5 → 3-5 A. Anisimova 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 2-4 → 2-5 A. Sabalenka 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-4 → 2-4 A. Anisimova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-3 → 1-4 A. Sabalenka 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-2 → 1-3 A. Anisimova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 A. Sabalenka 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 1-0 → 1-1 A. Anisimova 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 A. Sabalenka 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 5-4 → 6-4 A. Anisimova 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 5-3 → 5-4 A. Sabalenka 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 4-3 → 5-3 A. Anisimova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 3-3 → 4-3 A. Sabalenka 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 2-3 → 3-3 A. Anisimova 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 A. Sabalenka 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-2 → 2-2 A. Anisimova 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 A. Sabalenka 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 A. Anisimova 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 A. Sabalenka 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A df 4-5 → 4-6 A. Anisimova 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 4-4 → 4-5 A. Sabalenka 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 3-4 → 4-4 A. Anisimova 0-15 0-30 df 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 df 40-A 40-40 df A-40 ace 3-3 → 3-4 A. Sabalenka 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 A. Anisimova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 A. Sabalenka 15-0 30-0 40-0 ace 1-2 → 2-2 A. Anisimova 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 A. Sabalenka 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 A. Anisimova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1





Francesco Paolo Villarico