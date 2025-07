McEnroe avverte Djokovic: “Si sta mettendo addosso troppa pressione”

Le previsioni della vigilia si sono avverate: nonostante un torneo ricco di sorprese, alla fine le due semifinali più probabili sono diventate realtà. Nella parte bassa del draw di Wimbledon era quasi “scontato” l’approdo di Alcaraz tra i migliori quattro, e anche quello di Fritz era assai probabile, più di uno Zverev mai performante ai Championships. Nella parte alta Sinner da n.1 è arrivato in semifinale, come Djokovic, più dietro nel seeding ma oggettivamente tennista più forte e soprattutto esperto sui prati rispetto a tutti gli avversari dalla sua parte di tabellone. Chi vince? Intanto vedremo l’esito delle due partite di domani, prima Carlos vs. Taylor (ore 14.30 italiane), a seguire Jannik vs. Novak. Quest’ultima sfida è particolarmente affascinante e ricca di significati. Nel mondo della racchetta si parla molto del serbo, di come sia talmente forte da non “morire mai”, capace anche a 38 anni suonati di reinventarsi, ritrovare smalto e tornare a Wimbledon sempre forte e competitivo. Tuttavia c’è un ex campione e forte come pochi a Wimbledon a mettere Nole sull’attenti: Mr. John McEnroe. Il newyorkese, tre volte campione sui courts più storici della disciplina (1981, 1983, 1984), avverte Djokovic di non esagerare con la pressione su stesso, altrimenti questa smania di vincere potrebbe giocargli contro.

“Djokovic capisce le sfumature di questo campo meglio di chiunque altro” afferma John in un intervento sul network BBC. “Solo Alcaraz, con il suo gioco, ha trovato il modo di dimostrare che anche lui è un essere umano.” McEnroe continua: “C’è un po’ di incertezza per Novak sul prossimo passo per quello che è successo nel corso del torneo, come abbia accusato problemi alla bocca dello stomaco. Non so cosa stia succedendo. Voglio dire, sta facendo stretching o è tensione? Non ho mai visto nessuno mettere ghiaccio sullo stomaco durante una partita.”

“Lo stress si trasmette, almeno per me, al collo, alla schiena, alla parte bassa della schiena ma se arriva allo stomaco, sai, potrebbe essere particolarmente forte. Lui pensa che questa sia la sua migliore occasione per vincerne un altro. Ma così potrebbe mettersi troppa pressione addosso… Lui vuole battere ogni record esistente, essere il GOAT, arrivare a 25 Slam vincendo questo. Quindi, è umano, sente qualcosa, probabilmente pensa ‘quante altre possibilità avrò di vincere un major?’ Le sue possibilità stanno diminuendo” conclude John.

Visti gli ultimi precedenti, Sinner è forse favorito contro Djokovic, ma c’è il fattore erba da non dimenticare, aspetto che per alcuni commentatori ribalta il pronostico della vigilia. Qua Novak ha trionfato sette volte, dimostrando di esser un giocatore eccezionale per il tennis sui prati dei nostri giorni; Sinner è alla sua seconda semifinale nel torneo. La prima la perse proprio contro il serbo, nel 2023, in tre set piuttosto netti. Djokovic lo sconfisse anche nel 2022, rimontando uno svantaggio di due set (era nei quarti di finale). Dalla “svolta” sinneriana nell’autunno 2023, Jannik ha battuto Novak nelle loro ultime 4 sfide, ma mai sull’erba, l’ultima di recente a Roland Garros (tre set per l’italiano). Chi sentirà più tensione tra i due? Sinner per l’occasione di arrivare in finale ai Championships, o Djokovic perché l’orologio corre ed è consapevole che questo potrebbe essere l’ultimo treno?

