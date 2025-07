Jannik Sinner: quattro semifinali Slam consecutive, un club per pochi eletti

Jannik Sinner continua a riscrivere le pagine del tennis contemporaneo e a Wimbledon 2025 centra un nuovo traguardo storico: l’azzurro ha infatti raggiunto le semifinali in quattro tornei del Grande Slam consecutivi, un’impresa che lo fa entrare in un club esclusivo della storia di questo sport. Solo altri undici giocatori nell’Era Open ci erano riusciti prima di lui.

L’ultimo a riuscire in una simile continuità era stato Andy Murray, protagonista di una delle ere più competitive della storia, mentre nemmeno Carlos Alcaraz – il rivale generazionale di Sinner e già vincitore di cinque Slam – è ancora riuscito a conquistare questa striscia di risultati. Per Jannik, invece, la costanza è diventata la sua arma migliore: dalla vittoria agli US Open dello scorso settembre, passando per l’Australian Open e il Roland Garros, fino alla storica qualificazione a Wimbledon.

Non si tratta solo di talento, ma di una crescita mentale e fisica che gli consente di essere competitivo e protagonista su tutte le superfici e contro tutti gli avversari. Sinner, a soli quasi 24 anni, si conferma tra i campioni più solidi del circuito, dimostrando che la strada verso la leggenda è aperta e che lui ha tutte le carte in regola per continuare a scrivere la storia.





Marco Rossi