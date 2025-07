Sinner si è allenato stamattina con Vasamì (e una protezione al gomito – Video)

Per il n.1 match contro Shelton nel pomeriggio

Arrivano buone notizie da Londra sul fronte di Jannik Sinner. Il n.1 del mondo si è allenato stamattina su di un campo laterale di Wimbledon insieme al giovane italiano Jacopo Vasamì, indossando una protezione al braccio destro, come si vede dalla breve clip video che riportiamo da Sky Sport.

Wimbledon 🇬🇧

Buone notizie per #Sinner.

Manicotto bianco protettivo al gomito oggi nel pre match Shelton, buone sensazioni e colpi spinti senza problemi da Jannik. Di fronte serviva un mancino e ha scelto il 17enne Jacopo Vasamì, n.2 al mondo juniores.

Immagini @SkySport pic.twitter.com/UoEbcbDVoX — Angelo Mangiante (@angelomangiante) July 9, 2025

Jannik ha condotto il suo allenamento in modo rilassato, senza apparenti problemi, spingendo con discreta forza i colpi. Ha scelto come compagno di allenamento il 17enne romano, n.2 al mondo junior e a sua volta oggi impegnato ai Championships nel torneo giovanile (opposto al polacco Wazny), essendo Jacopo mancino e dotato di un servizio già molto potente e competitivo, il tutto ovviamente per ricreare il più possibile gli effetti e rotazioni che ritroverà contro Shelton nel pomeriggio nei quarti di finale.

Sembra pertanto confermato quel che ha anticipato ieri sera coach Darren Cahill: Sinner non sarà al massimo ma è in grado di giocare e non dovrebbero esserci più brutte sorprese. L’appuntamento è fissato nel pomeriggio, sul Campo 1, dopo la conclusione dell’incontro tra Swiatek e Samsonova.

Marco Mazzoni